شبكات إنترنت الأشياء الجوالة منخفضة الطاقة متوفرة الآن

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أعلنت اليوم رابطة “جي إس إم إيه” أن شبكات إنترنت الأشياء الجوالة أو شبكات الطاقة المنخفضة واسعة النطاق (“إل بيه دبليو إيه”) أصبحت اليوم متوفرة عالمياً ضمن نطاق مرخص في 49 سوقاً1 حول العالم بعد الانتهاء من 93 عملية إطلاق من قبل 50 مشغّلاً مختلفاً لشبكات الجوال عبر كل من شبكات التطور طويل الأمد الخاصة بالآلات (“إل تي إي-إم”) وشبكات إنترنت الأشياء ذات الحزمة الضيقة (“إن بي- آي أو تي”).

ويتوقع أن تصل التغطية اليوم إلى ما يقارب 93 في المائة من الأسواق الأكبر في العالم لتقنيات إنترنت الأشياء بحلول الربع الثاني من عام 2019 2. ووفقاً لتوقعات قسم المعلومات التابع لرابطة “جي إس إم إيه”، سيكون هناك 3.5 مليار اتصال خلوي بإنترنت الأشياء بحلول عام 2025، بما في ذلك 1.9 مليار اتصال بشبكات الطاقة المنخفضة واسعة النطاق3.

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وعلّق أليكس سينكلير، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في رابطة “جي إس إم إيه” في هذا الصدد بالقول: “إن السرعة التي تم بها توحيد معايير هذه الشبكات ونشرها حول العالم مذهلة. وهي الآن متوفرة في كل الأسواق الكبرى لتقنيات إنترنت الأشياء، ما يشجع تطوير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة على امتداد نطاق واسع من القطاعات”. وأضاف: “يدرك السوق بوضوح فوائد الحلول المندرجة في طيف مرخص يوفر المرونة والقدرة على التكيف والأمن وكلفةً أقل. كما أنها قادرة على التحديث المستقبلي لمواكبة عصر تقنيات الجيل الخامس، وستدعم وتتعايش مع تقنيات أخرى من الجيل الخامس”.