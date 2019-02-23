يونيفيرسال ليزر سيستمز تعزز توافق المواد في منصّة ألترا 9 الجديدة

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مع تزايد استعمال المواد المتقدمة في التطبيقات الصناعيّة بدءاً من مجال الفضاء الجوّي ووصولاً إلى الأجهزة الطبيّة، تتوافر حاجة متنامية للابتكار في مجال تقنيّة تحويل المواد. وتهدف التطوّرات في مجال المعالجة بواسطة الليزر إلى تخطي حدود التقنيّات الحاليّة وتخطّي حدود كيفيّة استعمال المواد. لهذه الغاية، قامت “يونيفيرسال ليزر سيستمز” بإطلاق منصّة مع قدرات لم يسبق لها مثيل لمعالجة المواد.

تمّ تصميم منصّة “ألترا 9” الجديدة لتطبيقات القطع بالليزر، والاستئصال بالليزر، وتعديل السطح بالليزر. وعند التجهيز بواسطة تقنيّة المعالجة متعددة الموجات الهجينة “مالتي ويف هايبرد” المسجلة ببراءة اختراع، تكون قادرة على دمج طاقة الليزر بما يصل إلى ثلاثة أطوال موجات – 9.3 ميكرومتر (ثاني أكسيد الكربون)، و10.6 ميكرومتر (ثاني أكسيد الكربون) و1.06 ميكرومتر (ألياف) – من خلال التحكّم بشكلٍ مستقلّ بكلّ مكوّن طيفي للشعاع. ويتمكّن المستخدم من اختيار طول الموجات المثاليّ أو توافق طول الموجات انطلاقاً من المادة، ما يسمح بمرونة قصوى للعمليّات.

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وتُعدّ “مالتي ويف” واحدة من الخصائص التي تجعل من “ألترا 9” حلّ معالجة شامل. ويشكّل الأداء الوظيفي المتقدّم مثل تحديد المواقع بشعاع الليزر بدقة عالية والتركيز الذاتي، وتحديد الصدمات، والتخطيط للمسارات الذكيّة، ما يجعله مثالياً لتطبيقات في مجال التصنيع والأبحاث والتطوير والأبحاث الأكاديميّة ووضع النماذج. وتعتبر المنصّة، بفضل تنوعها، فعالة لأوسع نطاق ممكن من المواد بما في ذلك الأفلام، والأنسجة الصناعيّة، وهندسة المواد البلاستيكيّة، والمواد اللاصقة، والرغوات، والمواد المركبة من مصنّعين عالميّين مثل “3 إم” و”دوبون” و”هنكل” و”روجرز” و”سابك” و”سانت-جوبين”.