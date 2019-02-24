آيديميا تسهّل التنقّل المدني في لشبونة مع كوزمو فلاي

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في عالم متّصل بشكلٍ متزايد، تظهر الحلول الإلكترونيّة في كلّ مكان وأصبحت حاليّاً بطاقات الدفع ذات الواجهة البيانية الثنائيّة شائعة الاستخدام وموجودة في محفظات الناس حتّى لو تمّ استعمالها لهدف واحد – المدفوعات بشكلٍ خاصّ.

وقامت “آيديميا” في الوقت نفسه بتطوير بطاقة مدفوعات جديدة تحمل اسم “كوزمو فلاي” تشمل خدمات جديدة بما في ذلك التنقّل المدني، ما يسمح لحاملي البطاقات بشراء تذاكر المواصلات العامة مباشرةً من شريك المواصلات لمصرفهم. ويتمّ تخزين التذاكر في بطاقة الدفع ويُمكن استعمالها بشكلٍ فوريّ. يُعدّ هذا الحلّ ملائماً كثيراً للمتنقلين أثناء قيامهم بعمليات الدفع والسفر باستخدام بطاقة واحدة فحسب.

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وفي حين تتطلّب الأنظمة ذات الحلقة المفتوحة بوابات “إي إم في” متّصلة ودعم إداري للمصرف، تتصرّف بطاقات “كوزمو فلاي” تماماً مثل البطاقات الإلكترونيّة العادية. وأكثر من ذلك، فإنّ الحصول على ترخيص “كاليبسو نتووركس أسوسييشن” (“سي إن إيه”) يعني أنّ البطاقة متوافقة بالكامل مع شبكات المواصلات الحاليّة… يمكنكم أن تمنحوا ركابكم تجربة اكثر سرعة وسهولة وملاءمة!

وقال أوليفييه نورا، نائب الرئيس الأوّل للمنتجات والأنظمة لنشاطات المؤسسات الماليّة في “آيديميا”، في هذا السياق: “تستطيع شركات المواصلات أن تحقق منافع كبيرة من الانتقال إلى الواجهة الثنائيّة في القطاع المالي. إنّنا في ’آيديميا‘ مسرورون بأن نصبح الشركة الأولى التي تقدّم حلّاً غير تلامسياً للمواصلات متوافق مع تقنيّة ’كاليبسو‘”.

ومن جهته، قال فيليب فابورو، رئيس مجلس إدارة “سي إن إيه”: “تضمن سياستنا الترخيصيّة الامتثال للخصائص، واحترام الأمن وقابليّة التشغيل البيني لمنتجات ’كاليبسو‘. ويسرّنا كثيراً أن نقدم أوّل بطاقة للدفع-المواصلات باستخدام برنامج ’سي إن إيه جافا‘ لمجموعتنا من المنتجات المرخصة، ونشكر ’آيديميا‘ على مساهمتها في تعزيز وتنويع عرض ’كاليبسو‘”.