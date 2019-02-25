هواوي تكشف عن هاتفها القابل للطي “Mate X”.. تعرف على الأسعار والمواصفات

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أعلنت شركة هواوي الصينية، عن طرح هاتف محمول جديد من إنتاجها قابل للطي تحت مسمى “مايت إكس 5G”، يتميز الهاتف بأنه مزود بتقنية الجيل الخامس، وتم طرح الهاتف المحمول الجديد خلال مؤتمر “MWC 2019” المنعقد في مدينة برشلونة الإسبانية.

مواصفات هاتف “مايت إكس 5G”

زودت شركة هواوي الصينية هاتف “مايت إكس 5G” بشاشة “أوليد”، ومن خلال فتحة باتجاه الخارج يصبح حجم الشاشة الهاتف “8 بوصة” وبدقة شاشة تصل إلى 2480*2200 بكسل، أما في حالة الإغلاق يكون حجم الشاشة الهاتف الأولى ما يقارب من “6.6 بوصة” وبدقة شاشة تصل إلى 2480*1148 بكسل، أما الأخرى الشاشة الأخرى فتأتي بحجم يقارب من “6.38” وبدقة شاشة تصل إلى 2480*892 بكسل.

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ويعمل الهاتف “مايت إكس 5G” بمعالج “كيرين 980″، وتم تدعيم الهاتف بتقنية الجيل الخامس بفضل مودم هواوي الخاص “Balong 5000″، الذي يعمل على توفير سرعة تحميل تصل إلى ما يقارب من “4.6 جيجابايت”، ووصفته شركة هواوي الصينية بأنه أسرع الهواتف العاملة بتقنية الجيل الخامس.

ويعمل الهاتف المطروح من قبل هواوي بذاكرة عشوائية رام تصل إلى ما يقارب من “8 جيجابايت”، وبذاكرة تخزين داخلية لهاتف مايت إكس 5G بما يقارب من”128 جيجابايت”.

تم تزويد هاتف شركة هواوي الجديد بطاريتين، وتبلغ سعة البطارية ما يقارب من 4500 مللي/أمبير، ويدعم الهاتف بواسطة تقنية الشحن السريع جداً بقوة تصل إلى ما يقارب من 55 واط، التي تعمل على إتاحة سحن يصل إلى 85% بسعة البطارية خلال ثلاثون دقيقة فقط.

وتعتزم شركة هواوي الصينية إن تقوم بطرح هاتفها القابل للطي بسعر يصل إلى 2600 دولار أمريكي، أي ما يعادل 45.594 ألف جنيه مصري، وذلك اعتبارًا من منتصف العام الحالي 2019.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن شركة سامسونج قد أعلنت عن اعتزامها طرح هاتفها القابل للطي “جالكسي فولد” خلال الفترة السابقة، وتم الإعلان عن الهاتف خلال فعاليات مؤتمرها الذي تم عقده بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، كما سبقت “شاومي” شركة سامسونج، في الإعلان عن طرح هاتفها القابل للطي قبل ما يقارب من شهر.

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