أنالوجيكس تطرح الجيل الثاني من تقنية التوقيت المتكرر بسرعة 10 جيجابت في الثانية

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أعلنت شركة “أنالوجيكس” لأشباه الموصلات، عن توفر “إيه إن إكس 7451″، وهو الجيل الثاني من جهاز ناقل بتقنية التوقيت المتكرر عبر منفذ توصيل الطاقة “يو إس بي-سي” بسرعة 10 جيجابت في الثانية القادر على دعم معدلات نقل البيانات عبر الجيل الثاني من منافذ “يو إس بي 3.2” وواجهات “ديسبلاي بورت 1.4 إيه” بسرعة 8.1 جيجابت في الثانية للجيل المقبل من أجهزة الجوال بسرعة 10 جيجابت في الثانية التي تتطلب وجود التوقيت المتكرر لتعزيز المسافات الملموسة.

وانطلاقاً من تصميمها لتطبيقات الهواتف، تستخدم “إيه إن إكس 7451” حزمة “إل جي إيه-34” بقياس 3.3 ميليمتر × 4.8 ميليمتر، وتتميز باستهلاك أقلّ لطاقة ومصدر ساعة مدمجة، وتعزيز لمتانة منفذ “ديسبلاي بورت 1.4 إيه”. وتستند إلى تقنية هندسات الساعة المرجعيّة المنفصلة والمستقلّة من توقيت الانتشار الطيفي “إس إس سي” (“إس آر آي إس”) ومعيد التوقيت على صعيد البيتات (“بي إل آر”)، وتمتثل لمتطلبات “يو إس بي 3.2 أبينديكس إي”، وتعمل بسلاسة عبر سلسلة “ديزي تشاين” المكونة من معيدات توقيت متعددة.

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وقال مايكل تشينج، نائب الرئيس لشؤون التسويق في شركة “أنالوجيكس”، في هذا السياق: “مع انتقال الهواتف الذكية إلى استخدام منافذ ’يو إس بي-سي‘ بسرعة 10 جيجابت في الثانية، يُتيح ’إيه إن إكس 7451‘ نطاقاً عريضاً عالياً لنقل البيانات والفيديو لمعالجات التطبيقات المقبلة باستخدام منفذ ’يو إس بي-سي‘. ويلعب ’إيه إن إكس 7451‘ دوراً أساسياً في الحفاظ على سلامة الإشارة في لوحات الأنظمة المرنة للهواتف، إضافةً استخدامها في تطبيقات الاتصالات عبر الكابلات الأطول مثل مزامنة البيانات، ومحطات استقبال الهواتف، ونظارات الواقع الافتراضي المتصلة للجوال”.

وتعمل “إيه إن إكس 7451” على استعادة وتثبيت إشارات علية السرعة في كلا نهايتي الكابل النشط من مترين إلى خمسة أمتار. ويتيح ذلك توفير حلول كابل منخفضة التكلفة لتلبية متطلبات الأداء والامتثال لإشارات “ديسبلاي بورت” و”يو إس بي 3.2″.

ويُمكن لتصاميم الهواتف الذكية التي تستخدم معالجات تطبيقات لا تحتوي على متحكم لمنافذ توصيل الطاقة “يو إس بي-سي” المدمجة، استخدام مُرافق “إيه إن إكس 7411″، الذي يدمج منطق إدارة اتصال وفصل الكابلات، والتوجّه، ودور الكشف، وتوفير دعم كامل لمنفذ توصيل الطاقة “يو إس بي بيه دي 3.0”.

وتتوفّر حالياً عينات عن “إيه إن إكس 7451” وسيبدأ الشحن والإنتاج الشامل في الربع الثالث من عام 2019.

وسيتمّ إجراء عرض للمنتج لمعيدات التوقيت بسرعة 10 جيجابت في الثانية للهواتف الذكية، إضافةً إلى الجيل المقبل من متحكمات الشاشة “سليم بورت” لحلول الواقع المعزز/ الواقع الافتراضي، الأسبوع المقبل خلال أسبوع المؤتمر العالمي للجوال 2019، في غرفة اجتماعات “أنالوجيكس” رقم (2 سي 31 إم آر) في القاعة رقم 2 في “فيرا جران فيا برشلونة”.