هواوي تطلق منتجات ذكيّة خلال معرض إم دبليو سي 2019

Advertisements

خلال معرض “إم دبليو سي 2019″، قامت مجموعة “هواوي” لأعمال المستهلكين بإطلاق سلسلة الحواسيب المحمولة “هواوي ميت بوك إكس برو”؛ و”هواوي ميت بوك 13″؛ و”هواوي ميت بوك 14″؛ والهاتف الذكي القابل للطيّ “هواوي ميت إكس” بتقنيّة الجيل الخامس “5 جي”؛ والجهاز الموجّه للبيانات (راوتر) بتقنية الجيل الخامس “هواوي 5 جي سي بيه إي برو”.

وفي هذه المناسبة، قال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة “هواوي لأعمال المستهلكين: “مع دخولنا حقبة السيناريوهات المختلفة والمتعددة، يتطلّع المستهلكون إلى تجارب ثوريّة. ولن ندخر أي جهد لابتكار تقنيّات ’5 جي‘ رائدة حول العالم كما لم يرَ أحد ذلك من قبل.”

Advertisements

إصدار محدّث من الحاسوب المحمول “هواوي ميت بوك إكس برو”

“هواوي ميت بوك إكس برو” حاسوب محمول مجهّز بشاشة عرض كاملة قياس 13.9 إنش فائق الدقة “3 كيه” تشكل نسبة 91 في المائة من إجمالي الهيكل. ويعمل هذا الحاسوب المحمول بمعالج الجيل الثامن “إنتل كور آي7 8565” وشرائح “جي فورس إم إكس 250” لمعالجة الرسوميات المركزية من “إنفيديا”، وذاكرة عشوائية عالية الأداء من نوع GDDR الإصدار 5، بسعة 2 جيجابايت. كما يتمتع هذا الحاسوب المحمول أيضاً بقدرة الاتصال بشبكة النطاق العريض اللاسلكي، وتقنيّة “بلوتوث 5.0″، ومنفذ “ثاندربولت 3” الرقمي، والنظام الصوتي “دولبي أتموس”. ويضمّ هذا الحاسوب ميزة “هواوي شير 3.0″، لحلّ مشكلة نقل البيانات بين الحواسيب التي تعمب بنظام تشغيل “ويندوز” والهواتف الذكيّة المزودة بنظام “أندرويد”.

حواسيب “هواوي ميت بوك 13″ و”هواوي ميت بوك 14”

تتميّز حواسيب “هواوي ميت بوك 13″ و”هواوي ميت بوك 14” بشاشة عرض كامل تعمل بتقنيّة اللمس المتعدد من 10 نقاط ذات نسبة عرض إلى الارتفاع تبلغ 3:2. ويعمل حاسوب “هواوي ميت بوك 14” بمعالج الجيل الثامن “إنتل كور آي7 8565” ، وهو مزود بشرائح “جي فورس إم إكس 250” لمعالجة الرسوميات المركزية من “إنفيديا”، في حين يضم حاسوب “هواوي ميت بوك 13” شرائح “جي فورس إم إكس 150” لمعالجة الرسوميات المركزية من “إنفيديا”. ويتمتّع الحاسوبان بتقنية “شارك فين فان 2.0” التي تشتمل على مروحة مزدوجة وميزة نقل البيانات “هواوي شير 3.0”.

الهاتف الذكي “هواوي ميت إكس”

يدمج الهاتف الذكي “هواوي ميت إكس” تقنيّة الجيل الخامس “5 جي”، والشاشة القابلة للطيّ، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة الى نمط جديد لواجهات التفاعل تقدم تجربة عملاء لم يسبق لها مثيل. ويتمتّع هذا الجهاز بشاشة عاملة بتقنية الصمامات الثنائية العضوية الباعثة للضوء “أو إل إي دي” مرنة، ومفصّلة “جناح الصقر” “فالكون وينج”، ورقاقة المودم متعدد الأنماط “بالونج 5000″، وكاميرات قويّة وبطارية عالية السعة باستطاعة 4500 مللي أمبير/ ساعة، يدعمها أسرع شاحن من نوع “هواوي سوبر تشارج”.

“هواوي 5 جي سي بيه إيه برو”

يعمل الجهاز الموجّه للبيانات (راوتر) بتقنية الجيل الخامس “هواوي 5 جي سي بيه إي برو” باستخدام رقاقة المودم متعدد الأنماط “بالونج 5000″، ويقدّم قدرة إتصال ذات النطاق العريض فائق السرعة لجلب المنازل الذكيّة إلى حقبة الجيل الخامس “5 جي”.