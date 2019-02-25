جيمالتو تُطلق منصة الخدمات الشاملة لرقمنة عملية تسجيل مشتركي الجوّال

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تُعلن “جيمالتو” اليوم عن منصة خدمات الهوية الرقمية الموثوقة الخاصة بها، والتي تعمل على تنسيق وترتيب كل ما يحتاجه مشغلو شبكات الجوّال لرقمنة عملية تسجيل العملاء، بما في ذلك جمع وتدقيق ومصادقة وثائق العملاء ومقاييسهم الحيوية. وبالاستناد إلى خبرة “جيمالتو” وتجربتها الواسعة في هذه المجالات، إلى جانب الخدمات التكميلية من الشركاء الموثوقين حول العالم، تسمح هذه المنصة بتوفير عملية مبسطة لتسجيل العملاء داخل المتاجر أو عبر الإنترنت على حد سواء.

يستطيع مشغلو شبكات الجوّال، بواسطة منصة خدمات الهوية الرقمية الموثوقة من “جيمالتو”، أن يواجهوا عدداً من التحديات كالامتثال لأنظمة مكافحة الاحتيال، والحاجة إلى تنفيذ عمليات أكثر فعالية لتسجيل العملاء. ويُمكن تصميم الحلول بدقة بما يتناسب مع المتطلبات المحددة لكل من مشغلّي شبكات الجوّال على حدة، وللمشتركين فيها أيضاً.

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تتمثل المرحلة الأولى في الحصول على البيانات الشخصية للعميل، باستخدام أدلة داعمة من شتّى أنواع الوثائق التي تثبت الهوية الشخصية أو غيرها من الوثائق التي يحملها العميل، إلى جانب المقاييس الحيوية، بما في ذلك بصمات الأصابع و التقاط صورة الوجه باستخدام خاصّية التحقق من الوجود الفعلي .

يتم إستخلاص التفاصيل الشخصية ذات الصلة بشكل تلقائي من وثائق العميل، مما يساهم بتسريع عملية ملء الاستمارات ويحد من إمكانية حدوث أيّ أخطاء. يجري التدقيق والمصادقة على جميع المعلومات في الوقت الفعلي من خلال منصة خدمات الهوية الرقمية الموثوقة من “جيمالتو”، وإن اقتضت الحاجة، ين=مكن إدراج عمليات تحقق من قبل أطراف ثالثة.

وتُستكمل عملية التسجيل، بمجرد المصادقة على التفاصيل الخاصة بالعميل، من خلال إنشاء هوية رقمية موثوقة تزود العملاء بوصول سلس وآمن للخدمات الجديدة. يعني نموذج “أنشئ مرة واحدة، واستعمل مرات عديدة” هذا بأنّه بإمكان مشغلي شبكات الجوّال المضي قدماً في تحسين تجربة العميل.

وقال جيوم لافاي، نائب الرئيس الأول لخدمات الجوال وإنترنت الأشياء في شركة “جيمالتو” في هذا الصدد: “تُسهم أنظمة مكافحة الاحتيال، والسعي لعمليات أكثر بساطة، وتوقعات العملاء حول تجربة أكثر راحة عبر جميع قنوات الانضمام إلى الشركات في تعزيز التوجه نحو رقمنة تسجيل العملاء. إنّ ما يميّز ’جيمالتو‘ هو قدرتنا على تنسيق حلّ مخصص للغاية، والتقاط خصائص الهوية المطلوبة من كلّ من مشغلي شبكات الجوّال على حدة، والامتثال للتشريعات المعمول بها، ودمج جميع التقنيات والخدمات اللازمة”.