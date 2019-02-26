الرئيس التنفيذي لشركة تركسل يربح جائزة رابطة جي إس إم إيه لعام 2019

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أعلنت رابطة “جي إس إم إيه” خلال فعاليّة المؤتمر العالمي للجوال 2019 أنّه تمّ اختيار كان ترزيوغلو، الرئيس التنفيذي لشركة “تركسل”، كرابح لجائزة رابطة “جي إس إم إيه” عن المساهمة الاستثنائيّة في قطاع الجوال لعام 2019. وتكرّم هذه الجائزة العريقة الأفراد والشركات والمؤسّسات التي ساهمت في نواحي مهمّة بتطوير قطاع الجوال وتَقدُّم اتّصالات الجوال. وتمّ تقديم الجائزة إلى كان خلال حفل خاصّ ليلة أمس.

وقال ستيفان ريتشارد، رئيس مجلس إدارة رابطة “جي إس إم إيه” ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “أورانج”، في هذا السياق: “يشكّل كلّ من نموّ ’تركسل‘ وتحوّلها الرقمي خلال العامَين الماضيين والنتائج الماليّة الحديثة تأكيداً على حكمة ومهارة ومعرفة كان ترزيوغلو. ويُعدّ كان بطلاً للّاجئين والنازحين، ما يوصل الرسالة أنّ التكنولوجيا ليست ترفاً بل ضرورة. إنّني شخصيّاً مسروراً كثيراً بتكريم هذا العمل الاستثنائي الذي يحقّقه كان ترزيوغلو وهو رجل أعمال مخضرم وملهم لا يهمل أبداً الترويج للمسؤوليّة الاجتماعيّة في كافة الشركات، وضَمِنَ قيادة ’تركسل‘ لهذا المثال”.

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ويشغل كان ترزيوغلو منصب الرئيس التنفيذي لشركة “تركسل” التي تقدّم خدمات رقميّة والاتّصالات عبر الجوال والشبكات الثابتة. وشغل منصب الرئيس التنفيذي منذ أبريل 2015، وقام بتحويل “تركسل” إلى شركة تعتمد على البيانات مع مجموعة من علامات الخدمات الرقميّة في مجال الموسيقى، والمراسلة الفوريّة، والسحابة، والأمن، والتلفزيون. وقدّمت “تركسل” أيضاً في ظلّ قيادة كان، خدمات الاتّصال لحالات الطوارئ الإنسانيّة ومجالات الكوارث بما في ذلك الخدمات إلى أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري في تركيا.

إنّ كان هو عضو في مجلس إدارة رابطة “جي إس إم إيه” ويعمل أيضاً في مجلس إدارة “مؤسّسة الجوال للتنمية” التابعة لرابطة “جي إس إم إيه”، وهو يدعم استعمال قوّة الاتّصال لمصلحة الفئات المحرومة بما في ذلك اللاجئين والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصّة. وحصل تطبيق الشركة “هيلو هوب” للّاجئين السوريّين وتطبيق “ماي دريم كومبانيون” للأفراد الذين يعانون من ضعف البصر على إشادة عالميّة للتمكين الذي يقدمانه.