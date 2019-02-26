إنفوس تكشف عن الروبوت الذكيّ إكس آر 1 خلال المؤتمر العالمي للجوّال

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كشف فريق البحث والتطوير لدى شركة “إنفوس”، بتاريخ الـ 26 من فبراير في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، عن الروبوت الخدمي الذكي من طراز “إكس آر-1” المدعوم من قبل نظام “إس سي إيه إنفوس”. هذا وجرى الكشف عن الابتكار الجديد كجزء من فعاليات المؤتمر العالمي للجوال (“إم دبليو سي”)، الفعالية السنوية للقطاع، والتي تنعقد هذا العام في برشلونة بإسبانيا من 25 إلى 28 فبراير.

استطاع “إكس آر-1” لفت انتباه الكثير من الحاضرين ووسائل الإعلام نظراً للعروض المبهرة التي أدّاها كالترحيب بهم وتقديم القهوة والرقص وطرح الأسئلة والإجابة عليها، وحتّى الحياكة بالإبرة. والأهمّ من ذلك، عرض الروبوت المحركات التوافقية التسلسلية التي طوّرتها شركة “إنفوس”، والتي تُعتبر خطوة مهمة نحو تطوير روبوت خدمي قادر على محاكاة التفاعلات البشرية الحميمية.

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يُشير تعبير “إس سي إيه” إلى المحرك التوافقي الذكي الذي ابتكرته “إنفوس” على نحو مستقل. يضطلع هذا المحرك بمهمة دمج مضخم “سيرفو درايف” الإلكتروني الأساسي، وجهاز التشفير العالي الدقة، والمحرك الكهربائي عالي القدرة عديم المسفّرات، ومخفف التروس خفيف الوزن. وهو يشكّل الأساس الذي يقوم عليه الروبوت الخدمي الذكي “إكس آر-1”. جرى تجميع كافة مفاصل “إكس آر-1” بواسطة “إس سي إيه إنفوس”. وتكمُن أهم مزايا نظام “إس سي إيه” في مفاصله التوافقية المتكاملة، والتي باستطاعتها توفير الدقة العالية والحركات الديناميكية إلى جانب الحفاظ على خصائص السلامة.

وفي الوقت الراهن، تُنشر الروبوتات الخدمية الذكيّة على نطاق واسع لدى الشركات التجارية، ومنشآت الرعاية الصحيّة، والمنازل، وغيرها من البيئات. وبغية تحقيق تفاعلات آمنة وذكيّة بين الإنسان والآلة، لا بد أن تتضمن الروبوتات الخدمية عناصر تحكّم توافقية، وأن تكون مقاومة للصدمات، إلى جانب الحفاظ على الوظائف الروبوتية عالية الدقة.

استطاعت “إنفوس” أن تلبي جميع المتطلبات المذكورة أعلاه، الأمر الذي جعل من نظام “إس سي إيه” واحداً من أكثر المحركات تطوراً. وتجدر الإشارة إلى أن فريق العمل في “إنفوس” تجاوز الكثير من الصعوبات الفنية حتى نجح في خفض حجم المحركات بقدر ضئيل.

وفي الوقت نفسه، حسّنت خوارزمية التحكّم التوافقي من مستوى التفاعل بين الإنسان والآلة بقدر كبير. يُمكن استعمال “إس سي إيه” على نطاق واسع في مجال تصنيع ومعالجة الآليّات، والفضاء الجوّي، والأدوات الدقيقة، والرعاية الصحيّة، وغيرها من المجالات.

استعرض “إكس آر-1″، خلال فعاليات المؤتمر، أداءه الميكانيكي الديناميكي وقدرته العالية على التكامل. وستتحول المفاصل المستخدمة فيه إلى صيحة جديدة في عالم الروبوتات في المستقبل!