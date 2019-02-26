جزازة عشب روبوتية قائمة على الذكاء الاصطناعي ومزودة بخاصية الدفع الرباعي

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أعلنت اليوم شركة “هوسكفارنا” عن إطلاقها جزازة العشب من طراز “أوتومور 435 إكس إيه دبليو دي”، وهي جزازة روبوتية قائمة على الذكاء الاصطناعي ومزودة بخاصية الدفع الرباعي وقابلية الاتصال بالمنزل الذكي. صُمّمت هذه الآلة المدهشة الروبوتية المستقلة بالكامل بهدف التعامل مع التضاريس والمنحدرات الصعبة والتي يصل معدل الميلان فيها لـ 70 في المائة، كما باستطاعتها العمل بالتوافق مع “أليكسا” من “أمازون” و”جوجل هوم”. وتجدر الإشارة إلى أنّ الجزازة توفر واجهة مفتوحة لبرمجة التطبيقات لأغراض التكامل مع المنازل الذكية.

طرحت شركة “هوسكفارنا”، الرائدة عالمياً في مجال الجزازات الروبوتية، جزازة العشب من طراز “أوتومور 435 إكس إيه دبليو دي”، الروبوتية الثورية والقادرة على مساعدة مالكي المنازل على التعامل مع المروج الصعبة والمنازل المتصلة. يستطيع هذا الطراز بقدرات الدفع الرباعي التي يتمتع بها أن يتسلق منحدرات شديدة تصل درجة الميلان فيها لـ 70 في المائة.

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وفي هذا الصدد، قال أولي ماركوسون، مدير شؤون إدارة المنتجات لدى “هوسكفارنا”: “يضع المنتج الجديد للشركة معياراً جديداً في مجال الجزازات الروبوتية؛ إذ يجمع بين القدرة المثالية على العمل في كافة أنواع الحدائق بأصعب تضاريسها، وإمكانية التفاعل المتعدد مع مختلف المنتجات الأخرى، بما في ذلك التكامل مع تقنية التخاطب بالذكاء الاصطناعي لكلّ من ’أليكسا‘ من ’أمازون‘ و’جوجل هوم‘”.

وبدءاً من فصل الربيع، ستكون “أوتومور 435 إكس إيه دبليو دي”، وجميع الطرازات الروبوتية الأخرى التي تنتجها الشركة والمزودة بمنصة “أوتومور كونيكت” من “هوسكفارنا”، قادرة على استلام الأوامر الصوتية عبر “أليكسا” من “أمازون” و”جوجل هوم”. يستطيع المستخدمون المتقدمون أن يصمموا برنامجهم الخاص للجزازة الروبوتية بواسطة الواجهة المفتوحة لبرمجة التطبيقات.

وبالإضافة إلى مزايا السلامة المُدمجة معها والتي توقف الجزّازة عن العمل في حال رفعها أو انقلابها، زوّدت “أوتومور 435 إكس إيه دبليو دي” أيضاً بالعديد من المزايا الأخرى الجديدة الرامية إلى تعزيز مستوى السلامة؛ إذ تُتيح تقنية “ألتراسونيك”، وهي خاصية كشف الأجسام عن بُعد، إمكانية تخفيف السرعة بمجرد استشعار الجزازة لوجود جسم قريب منها.