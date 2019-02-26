طرح تقنية رائدة تضمن سرعة وأمان وراحة الدفعات غير التلامسية لشركات النقل

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أعلنت كلٌّ من شركة “فيزا” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:V) وشركة “بلانيتا إنفورماتيكا” عن إطلاق تقنية جديدة تُتيح لمشغلي وسائط النقل العمومي حول العالم تنفيذ المدفوعات غير التلامسية بشكل أسرع وأسهل من أيّ وقت مضى، وبتكلفة أقل بكثير. يسهّل نموذج الوصول الآمن من “فيزا” على شركات ومشغلي خدمات النقل البدء بتزويد الركاب بإمكانية الدفع عبر الضغط بواسطة بطاقة غير تلامسية، أو هاتف، أو جهاز قابل للارتداء، دون الحاجة إلى التكاليف والمتطلبات الفنية التي ينطوي عليها استبدال البوابات الدوّارة أو أجهزة المحطات الطرفية الحالية.

ترسم المدفوعات غير التلامسية مستقبل النقل العام في المدن الكبرى حول العالم، وتساعد الركاب على توفير وقتهم الثمين، إذ انتفت معها الحاجة إلى الوقوف في الطوابير لشراء أو إعادة شحن تذاكرهم. وبالنسبة لمشغلي خدمات النقل الذين استثمروا مؤخراً في البوابات الدوّارة وقارئات البطاقات، تُعتبر تقنية “إس إيه إم” من “فيزا” حلّاً فعّالاً من حيث التكلفة ويوفر المزايا التي تتمتع بها تجربة النقل غير التلامسية، كتعزيز تجربة العميل، وزيادة أعداد الركاب، والحد من النفقات العامة لعملية إصدار التذاكر. وبدلاً من تركيب بوابات دوّارة أو أجهزة جديدة، بإمكان مشغلي خدمات النقل أن يثبتوا تقنية “إس إيه إم” من “فيزا”، القائمة على تقنية “إي إم في” الآمنة غير التلامسية، في أنظمتهم الحالية بشكل مباشر، مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف وفترات التنفيذ بشكل كبير. تُعدّ تقنية “إس إيه إم” من “فيزا” التقنية الأولى من نوعها المخصصة لقطاع النقل، وهي متوفرة لجميع الشركاء في تقنية “فيزا ريدي”، الأمر الذي يسهل مهمة الشركات المتخصصة في أجهزة وبرمجيات قطاع النقل في إدماج التقنية ضمن عروضها.

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وفي هذا الصدد، قال نيك ماكي، الرئيس العالمي لشؤون التنقل الحضري لدى “فيزا”: “يُمثّل هذا تطوراً تحولياً بالنسبة لمشغلي خدمات النقل العام الهادفين إلى تحسين رحلات عملائهم والحد من تكاليفهم التشغيلية عبر إزالة الحاجة إلى التذاكر أو شحن بطاقات الرحلات. استطعنا من خلال تعاوننا مع ’بلانيتا إنفورماتيكا‘ أن نتوصل إلى طريقة مبتكرة لتسريع عملية الانتقال إلى النقل غير التلامسي القابل للتطوير والآمن للغاية، إلى جانب تحقيق وفورات في الوقت والتكاليف لصالح مشغلي خدمات النقل، وذلك عبر التخلص من المعوقات التي تحول دون استبدال الآلاف من قارئات البطاقات على امتداد نظام النقل”.

ومن جانبه، قال أرتور كوستا، الرئيس التنفيذي لشركة “بلانيتا إنفورماتيكا”: “تأتي تقنية ’إس إيه إم‘ الجديدة من ’فيزا‘ كخلاصة لـ 15 عاماً من الخبرة في قطاع النقل العام مع إطار ’تعاملات النقل الجماعي‘، وهو إطار دفع حديث طرحته فيزا في عام 2017. لقد عملنا بدأب مع ’فيزا‘ لتطوير أفضل حلّ تقني ممكن لإضافة ميزة القبول بتقنية ’إي إم في‘ غير التلامسية على جميع أنظمة الدفع ذات الحلقة المغلقة دون الاضطرار إلى استبدال البنية الالكترونية الأساسية لاستصدار التذاكر بأكملها”.

هذا وقد وجدت “فيزا” من خلال دراسة عالمية أجريت بتكليف منها، تحت عنوان “مستقبل النقل: التنقلية في عصر المدن العملاقة”، بأنّه لطالما كان التعقيد في وسائل الدفع مصدر إزعاج بين المستخدمين اليوميين لوسائط النقل الجماعي، وبالتالي، تُعتبر الحلول المطروحة كالنقل غير التلامسي الذي يسهل من عمليات الدفع أمراً في غاية الأهمية لزيادة أعداد الركاب وتعزيز مستويات رضاهم في المستقبل. أبلغ المستخدمون اليوميون لوسائط النقل عن إمكانية زيادة معدل استخدام وسائط النقل بما يصل إلى 27 في المائة في حال كانت عملية الدفع أسهل، وأعرب 47 في المائة منهم عن إشكالية الاضطرار للحصول على أنواع مختلفة للتذاكر لكلٍّ من وسائط النقل المختلفة.1

يستند إطلاق تقنية “إس إيه إم” على خبرة “فيزا” في مجال مساعدة مشغلي خدمات النقل العام حول العالم لإيجاد الطرق الأفضل والأكثر فعالية من حيث التكلفة لمواجهة الضغوط المتزايدة على بنيتهم الأساسية القائمة، إلى جانب الاستثمار في التقنيات التي ستعود عليهم بالنفع مستقبلاً. وعلى مدى العشرين عاماً الماضية فحسب، ساعد “فيزا” على إطلاق حلول النقل غير التلامسي في عشرين مدينة عبر 12 دولة، علماً أنّ الشركة تعمل على تنفيذ أكثر من 150 مشروعاً في الوقت الراهن.

تعاونت كلٌّ من “فيزا” و”بلانيتا إنفورماتيكا” مع “إنجينيكو جروب” لتنفيذ تقنية “إس إيه إم” من “فيزا” كجزء من مشروع إطلاق النقل غير التلامسي في “مترو ريو” في أواخر شهر أبريل.

وقال فينسيسلاس كارتييه، رئيس مشاريع التجزئة لشؤون النقل لدى “إنجينيكو جروب”، في هذا السياق: “ترحب ’إنجينيكو‘ بإطلاق كلٍّ من ’بلانيتا‘ و’فيزا‘ لنموذج الوصول الآمن من ’فيزا‘ القائم على محطات ’إنجينيكو‘ الطرفية غير التلامسية الحالية. يُبرز هذا تنوع الحلول الممكنة لتلبية احتياجات مشغلي خدمات النقل في مجال المدفوعات، والتي تتدرج من وحدات الدفع إلى حلول أكثر شمولية تتضمن البوابات المخصصة واكتساب القدرات. إننا نتطلع قدماً لمواصلة شراكتنا مع ’بلانيتا‘ و’فيزا‘، والتي ستنطوي أيضاً على تقديم أحدث جيل من محطات الدفع الطرفية المفتوحة الخاصة بنا، والتي نهدف من خلالها إلى الاستمرار في تحسين رحلات المستهلكين”.