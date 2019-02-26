هيتيرا تطلق حلّ لخدمات المهمّات الحرجة للشبكات الخاصّة للتطوّر طويل الأمد

Advertisements

تقوم اليوم شركة “هيتيرا” المحدودة، وهي الشركة الرائدة في العالم في مجال توفير حلول الاتصالات وأجهزة الراديو المحمولة المبتكرة للمحترفين، بالكشف عن حلّها لخدمات المهامّ الحرجة للشبكات الخاصّة العاملة بتقنية التطوّر طويل الأمد خلال المؤتمر العالمي للجوال لعام 2019 (“إم دبليو سي 2019”) الذي يُعقد في برشلونة بإسبانيا.

وفي ظلّ تفوّق تقنية التطوّر طويل الأمد في مجال النطاق العريض والمعدّل العالي للبيانات وشبكات بروتوكول الإنترنت، تزداد حاجة العملاء في الكثير من القطاعات العاموديّة إلى البيانات ذات معدل النقل السريع وخدمات توجيه الاتصالات عبر الوسائط المتعددة. يشكّل ذلك المحفّز الرئيسي للأطراف العالميّين في مجال أجهزة الراديو المحمولة للمحترفين الذين يسعون للإستفادة من خصائص التطوّر طويل الأمد من أجل مواجهة المشاكل المرتبطة باتصالات المهام الحرجة. وقد تولى مشروع الشراكة للجيل الثالث تحديد خدمات المهام الحرجة، بما في ذلك تطبيقات “الضغط للتحدّث في المهام الحرجة” (“إم سي بي ي تي”)، وتطبيقات الفيديو للمهام الحرجة (“إم سي فيديو”)، وتطبيقات البيانات للمهام الحرجة (“إم سي داتا”) في الإصدارات رقم 13 و14 و15.

Advertisements

ويتميز حلّ خدمات المهام الحرجة للشبكات الخاصّة العاملة بتقنية التطوّر طويل الأمد من “هيتيرا” بامتثاله مع معايير شبكات التطوّر طويل الأمد وخدمات المهام الحرجة، وقدرته على خدمة الكثير من القطاعات ذات المهام الحرجة، مثل السلامة العامة، والنقل الجماعي، والموانئ، والمطارات، والطاقة، والمناجم، والغابات، والمصانع بواسطة خدمات الصوت والفيديو، ونقل البيانات كثيفة الحركة، وتوجيه الاتصالات عبر الوسائط المتعددة. وهو يسمح بتعزيز قدرات العملاء في مجال الاتّصالات وعمليات تلقي وارسال الاتصالات اليوميّة، بالإضافة إلى تحسين الفعاليّة التشغيليّة.

وانطلاقاً من البنية الموزعة والتصميم النموذجي، يتألّف نظام حلّ خدمات المهام الحرجة للشبكات الخاصّة العاملة بتقنية التطوّر طويل الأمد من المحطات الطرفيّة للقنوات المتعددة، والمحطات القاعديّة، وشبكة خطوط الربط الأساسية المتطورة، وخوادم القنوات المتعددة للمهام الحرجة للشبكات، بالإضافة إلى تطبيقات إدارة الشبكات وتوجيه الإتصالات. كما يساهم الحلّ بدعم عملية التسليم السلسة بين الأنظمة ضيّقة النطاق، والشبكات الخاصّة العاملة بتقنية التطوّر طويل الأمد، والشبكات العامة للتطوّر طويل الأمد. ويتميّز النظام بجودة خدمات عالية، ونسبة كمون منخفضة، وقدرات النسخ الاحتياطي والتكرار، لتأمين حماية البيانات وعملية نقلها بشكلٍ أفضل. وفي مجال اختبارات قابلية التشغيل البيني لتطبيقات “الضغط للتحدّث في المهام الحرجة” (“إم سي بي ي تي”) التي ينظمها المعهد الأوروبي لمعايير الإتصالات “إي تي إس آي”، تمّت الموافقة على نظام خدمات المهام الحرجة للشبكات الخاصّة العاملة بتقنية التطوّر طويل الأمد باعتباره قادراً على التواصل مع أنظمة أخرى مقدّمة من 12 جهة مصنّعة.

ويُمكن استعمال نظام خدمات المهام الحرجة للشبكات الخاصّة العاملة بتقنية التطوّر طويل الأمد بطريقتَين. في الطريقة الأولى، يتم استخدام النظام إما عبر الشبكات الخاصّة العاملة بتقنية التطوّر طويل الأمد، حيث تساهم وظيفة قياس عمليات المدخلات/المخرجات في الثانية للتطبيقات عالية الأداء “آي أو بيه إس” بضمان استمرارية الخدمة عند إنقطاع الصلة بين المحطة القاعديّة وشبكة خطوط الربط الأساسية المتطورة. بالتالي، يصبح النقل المتزامن لكميّات كبيرة من مقاطع الفيديو ممكناً بفضل استخدام النظام للبروتوكول المتطوّر لخدمات البث المتعدد للوسائط المتعددة، الذي يقوم بتحسين عملية استخدام موارد الشبكات وتجربة المستخدمين. أما الطريقة الثانية لاستخدام النظام فهي عبر الشبكات العامة العاملة بتقنية التطوّر طويل الأمد. ويساهم ذلك بتسهيل عملية النشر المرن، وتقليص وقت البناء، وتخفيض التكلفة. كما يمكن أيضاً إستخدام المحطات القاعديّة للشبكات الخاصّة العاملة بتقنية التطوّر طويل الأمد كعنصر مكمّل حيث تعتبر تغطية الشبكات العامة غير كافية، من أجل تزويد العملاء بخدمات ربط شاملة بالشبكة.

وقدمت شركة “هيتيرا” خلال مؤتمر ومعرض “إم دبليو سي”للجمهور عروضاً متعددة لخدمات الربط الشبكي مثل الاتّصالات القائمة على تطبيقات “الضغط للتحدّث في المهام الحرجة”، وتحميل مقاطع الفيديو وتوزيعها، ومؤتمرات الفيديو، وإعادة تجميع الاتصالات الديناميكيّة. كما تمّت دعوة بعض الزوّار لاختبار كيفية استحدام حلّ خدمات المهام الحرجة من “هيتيرا” في سيناريوهات كثيرة من أجل تجسيد قيمة العملاء. على سبيل المثال، عند حدوث أي حالة طارئة في مجال السلامة العامّة، يقوم نظام خدمات المهام الحرجة من “هيتيرا” بتمكين المسؤولين عن تلقي وارسال الاتصالات من الإعداد السريع لمجموعات اتصال للمهام الحرجة لإتاحة توزيع المهام وإعادة التجميع الديناميكيّة لفرق العمل في الخطوط الأماميّة بحسب أماكن وجودهم التي كما تحددها نظم المعلومات الجغرافية (“جي آي إس”)، من أجل الوصول الى التوزيع الأمثل للموظفين والموارد. وفي الوقت نفسه، وبمساعدة “إم سي فيديو”، سيتمكّن مركز التحكّم من الحصول على مقاطع فيديو من الميدان لاتخاذ القرارات والتحكم عن بعد.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت “هيتيرا” تطبيقاً لخدمات المهام الحرجة (“إم سي سي”) وأجهزة راديو عاملة لتقنية النطاق العريض. ويستطيع المستخدمون النهائيّون أن يصلوا إلى نظام خدمات المهام الحرجة للشبكات الخاصّة العاملة بتقنية التطوّر طويل الأمد عبر هواتفهم الذكيّة أو أجهزة الراديو ذات النطاق العريض من “هيتيرا” للاستمتاع بمجموعة متنوّعة كبيرة من خدمات الربط الشبكي عالية الجودة.

وقد برهن إطلاق حلّ خدمات المهام الحرجة للشبكات الخاصّة العاملة بتقنية التطوّر طويل الأمد عن القدرة التقنيّة التي تتمتع بها “هيتيرا” على صعيد الشبكة الخاصّة ذات النطاق العريض. وحقّق الحلّ إنجازات على الكثير من الأصعدة، مثل الربط الشبكي ذات النطاق العريض والتقارب متعدد الأنماط والتحكّم الذكي. ويقوم نظام خدمات المهام الحرجة بدمج بيانات المعلومات بالتطبيق الذكي، ويعتمد تقنيّات كثيرة تسمح للنظام بالتكيّف بشكلٍ أكبر مع البيئة، وتسريع المعالجة وإرسال الاتصالات، والنشر المرن. بهذه الطريقة، تصمّم “هيتيرا” شبكة خاصّة قادرة على مساعدة العملاء حول العالم على تحقيق المستحيل.