نيل إيه إس إيه: تتلقى طلبيات شراء خلايا التحليل الكهربائي الجديدة

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أعلنت “نيل هايدروجين إليكترولايزر”، التابعة لشركة “نيل إيه إس إيه” (المدرجة في بورصة أوسلو تحت الرمز: Nel, OSE:NEL) أنها تلقت طلبيات شراء خلايا تحليل كهربائي معبأة في مستوعبات عاملة بتقنية غشاء البوليمير الكهربي البروتوني “بروتون بيه إي إم” باستطاعة 2 ميجاوات كجزء من اتفاق إطاري حول استطاعة تبلغ 30 ميجاوات، وذلك مع “هايدروسبايدر إيه جي” التابعة لشركة “إتش 2 إينرجي”. وسيتم استخدام المحلل الكهربائي لإنتاج هيدروجين نظيف للشاحنات الثقيلة العاملة بالهيدروجين المصنّعة من قبل شركة “هيونداي موتور”، والتي ستبدأ عملياتها في سويسرا أواخر عام 2019. ويمثل الاتفاق الإطاري المرحلة الأولى من استطاعة تتراوح ما بين 60-80 ميجاوات والمطلوبة لإمداد الهيدروجين إلى مجموع متوقع للشاحنات يبلغ 1,000 شاحنة وغيرها من التطبيقات الأخرى.

وقال ديفيد بو، نائب الرئيس الأول لشركة “نيل” في سياق تعليقه: “نحن فخورون للإعلان عن الاتفاق الإطاري لتقديم استطاعة تبلغ 30 ميجاوات من خلايا التحليل الكهربائي عاملة بتقنية غشاء البوليمير الكهربي البروتوني ’بروتون بيه إي إم‘ لتقديم الهيدروجين النظيف إلى 1,000 شاحنة سيتم تقديمها من قبل شركة ’هيونداي‘ إلى سويسرا. وستقدم ’هايدروسبايدر‘ الهيدروجين النظيف إلى شاحنات ’هيونداتي‘ الثقيلة العاملة بالهيدروجين وفقاً للجودة والكمية المطلوبتين. وإننا مسرورون للعمل مع ’إتش 2 إينرجي‘ التي تتوافق قيمها الجوهرية حول الطاقة النظيفة ونزع الكربون مع قيمنا”.

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هذا وتتجاوز قيمة طلبية الشراء والتي تمثل أول خلايا تحليل كهربائي معبأة في مستوعبات عاملة بتقنية غشاء البوليمير الكهربي البروتوني ’بروتون بيه إي إم‘ وتقدم استطاعات بالميجاوات، ثلاثة ملايين دولار أمريكي وسيتم تركيبها في النصف الثاني من عام 2019.

هذا وتعمل “إتش 2 إينرجي” مع عدد من الشركاء من أجل تأسيس شبكة على امتداد جميع أنحاء البلاد من محطات الهيدروجين وسلسلة توريد مرتبطة بها في سويسرا. ويكمن الهدف في تطوير حلول لاستخدام الهيدروجين في قطاعات النقل البحري والسكك الحديدية وقطاعات محطات الطاقة والكهرباء، بالإضافة إلى المركبات التجارية العاملة بالهيدروجين مثل الشاحنات والحافلات. وتركز “إتش 2” على إنتاج طاقة نظيفة فقط استناداً إلى الهيدروجين من أجل المساهمة في نزع الكربون من القطاعات المختلفة.