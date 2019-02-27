أفينتري تعلن عن أول طابعة بطاقات ملوّنة ذاتية الخدمة

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أعلنت “أفينتري”، الشركة الرائدة في مجال برمجيات إدارة الفعاليات، عن إطلاق “بادج ناو”، أول طابعة بطاقات ذاتية الخدمة تقدم بطاقات ملوّنة عالية الجودة لشركات تنظيم الفعاليات. ستوفر طابعة البطاقات هذه لعملاء “أفينتري” عند الطلب عملية تسجيل إجراءات وصول سريعة وسهلة في الموقع للحضور المشاركين في الحدث. هذا ويتكامل حل “بادج ناو” مع منصة التسجيل الخاصة بـ “أفينتري”، الأمر الذي يُتيح تدفقاً سلساً وفي الوقت الفعلي للمعلومات ذات الصلة بالحضور.

وفي هذا السياق، قال براين فريدمان، نائب الرئيس لشؤون الابتكار الرقمي لدى “أفينتري”: “إننا متحمسون للغاية لطرح ’بادج ناو‘ في السوق، ورؤية الحضور يجربون هذه التكنولوجيا الجديدة. وبعد الاستحواذ على ’آي تي إن إنترناشونال‘ في خريف عام 2018، بدأنا العمل على تطوير منتج من شأنه توفير الوقت على عملائنا خلال عملية تسجيل إجراءات وصول الحاضرين إلى الفعاليات. ونحن مسرورون جداً لمنح عملائنا وسيلة فعّالة تمكّنهم من طباعة بطاقات الدخول إلى الفعاليات في غضون 12 ثانية فقط، مما يسمح بإنجاز عملية طباعة أكثر بساطة”.

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يوفر حل “بادج ناو” قابلية أكبر لتعديل البيانات المتعلقة بالمشاركين بالمقارنة مع الحلول المنافسة الأخرى. وبالإضافة إلى الإسم الأول واسم العائلة والشركة، يتيح “بادج نو” لشركات تنظيم الفعاليات إضافة أي تفصيل له علاقة بالمشارك من منصة التسجيل التابعة لـ “أفينتري” مثل طباعة الفئة الخاصة به مباشرة على البطاقة. وباعتباره لا يتطلب أي إعداد، يقضي “بادج ناو” على المشاكل المضنية الناتجة عن توافق الأجهزة وإدارة مواد البطاقات، كما يمكن توصيله مباشرة بشبكة “واي-فاي” أو شبكات الجيل الرابع أو الإيثرنت.

ويتميز حل “بادج ناو” بأربع ميزات بارزة تشمل ما يلي:

التوافق المضمون: يعمل “بادج ناو” بسلاسة مع منصة التسجيل الخاصة بـ “أفينتري” على أي جهاز. أصدِر أمر طباعة البطاقات بشكل مباشر وتلقائي من المستخدم الإداري في “أفينتري”، فتتاح لك خاصية تسجيل إجراءات الوصول عبر الخدمة الذاتية أو المسح الذاتي.

سهولة الإعداد: لم تعد هناك حاجة للاعتماد على فريق تكنولوجيا المعلومات لديك لإعداد النظام التشغيلي الخاص بك بضوابط محددة تختلف من حدث لآخر.

فتح منصة التسجيل الخاصة بـ “أفينتري”، وقم بإعداد اتصال بشبكة “واي-فاي” أو شبكات الجيل الرابع أو الإيثرنت الموثوقة، فتصبح تجربة تسجيل إجراءات الدخول إلى الحدث باستخدام حل “بادج ناو” جاهزة.

أوقات انتظار أقل: ساهم بتسريع عملية تسجيل إجراءات وصول المشاركين إلى الفعالية من خلال الاستفادة من ميزة الموازنة بين أعباء العمل الموزعة بين مختلف الطابعات.

الطباعة عن بعد: تفعيل أمر طباعة البطاقات عن بعد أو في الموقع من أي جهاز أو هاتف أو حاسوب محمول يشغّل خدمة “أفينتري” عبر الجوال أو الدخول بواسطة المستخدم الإداري في “أفينتري” أو خدمة تسجيل إجراءات الوصول الذاتية.

يصل جهاز “بادج ناو” إلى الفعالية الخاصة بالعميل وقد خضع للضبط المسبق وهو محمّل بالكامل بمخزون من البطاقات، وبموّجه للاتصالات عبر شبكات الجيل الرابع والواي-فاي، ومقبس كهربائي.