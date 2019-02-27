نوردسون إي إف دي تطرح دليلاً جديدًا لتوزيع السوائل لشركات تصنيع الآلات

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يُسرّ شركة “نوردسون إي إف دي”، وهي شركة تابعة لشركة “نوردسون” (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: NDSN)، وهي الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع أنظمة التوزيع الدقيق للسوائل، أن تطرح دليل حلول جديد لشركات تصنيع الآلات ودليلاً لاختيار صمامات التوزيع.

صُمم هذان الدليلان ليسهلا على مزودي الأنظمة الآلية المصممة حسب الطلب فهم واختيار الأنظمة المناسبة لتوزيع السوائل للمستخدمين النهائيين. فيشتمل دليل الحلول على شهادات وروابط تحيل إلى موارد مفيدة من مثل نماذج التصميم بمساعدة الحاسوب (“كاد”) الثلاثية والثنائية الأبعاد لما تصنّعه شركة “نوردسون إي إف دي” من صمامات، ووحدات تحكم، وقبضات توزيع، وخزانات، وأجزاء مركّبة، ولوازم وسواها.

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كما أنه يتضمن أمثلة تطبيق متعددة تورد صمامات توزيع ووحدات تحكم موصى بها. تعرّف على كيفية التسجيل للحصول على اختبار تطبيق مجاني. واكتشف سبب اعتبار مشاركة متخصص في التطبيقات أمراً مهماً من بدايات المشروع لتجنب المخاطر الشائعة.

في المقابل، يتيح دليل اختيار الصمامات للمستخدمين إيجاد الصمام المناسب بحسب نوع السائل الذي يتم توزيعه ونمط التوزيع المطلوب. وهو يتضمن شبكات مقارنة بين الصمام ووحدة التحكم، تخول شركات تصنيع الآلات مقارنة المزايا والمواصفات بهدف تحديد أفضل الحلول المناسبة. وهو يحتوي أيضاً على شبكة لمقارنة خزانات السوائل، تقدم توصيات على أساس لزوجة السائل وحجم إنتاجه.

وقال كلود بيرجيرون، مدير خط المنتجات في قسم الصمّامات لشركة “نوردسون إي أف دي”، في هذا السياق: “بينما تزداد المنتجات والحلول تعقيداً، تواجه شركات تصنيع الآلات مطالب متزايدة لتصميم الأنظمة الآلية المصممة حسب الطلب التي تعزز الإنتاجية ومرونة تسيير الأعمال مع تخفيض كلفة ملكية الآلات على المستخدمين النهائيين”. وأضاف: “نحن ندرك التحديات التي يواجهونها، ونقدم مجموعة واسعة من أنظمة توزيع موثوقة هي وليدة أكثر من 50 عاماً من الخبرة في التطبيق، لمساعدتهم في مواجهة تلك التحديات”.