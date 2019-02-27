هيتيرا تبدأ حل الاتصالات المتقاربة من الجيل القادم بتقنية التطور طويل الأمد

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تبدأ اليوم شركة “هيتيرا”، المزوّد الرائد عالمياً لحلول اتصالات أجهزة الراديو المحمولة للمحترفين “بيه إم آر”، خلال المؤتمر العالمي للجوال 2019 في برشلونة بإسبانيا، حلها للاتصالات المتقاربة من الجيل القادم بتقنية التطور طويل الأمد الخاصة بالمحترفين “بيه-إل تي إي”، بما في ذلك حل خدمات المهام الحرجة “إم سي إس” بتقنية التطور طويل الأمد الخاصة بالمحترفين وهاتف جديد قائم على تقنية الضغط للتحدث.

وعرضت “هيتيرا” في المؤتمر العالمي للجوال قدراتها على مقاربة شبكات النطاق الواسع والنطاق الضيق العامة والخاصة لتوفير حلول اتصالات حسب الطلب من الجيل القادم في مجالات السلامة العامة والاستجابة للطوارئ ونظام النقل السريع بالقطارات، إضافةً إلى المطارات والطاقة.

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ويمتثل حل خدمات المهام الحرجة (“إم سي إس”) بتقنية التطور طويل الأمد الخاصة بالمحترفين “بيه-إل تي إي” مع معايير خدمات المهام الحرجة “إم سي إس” وتقنية التطور طويل الأمد الخاصة بالمحترفين “إل تي إي” معاً، ويتضمن محطات الربط الشبكي الطرفية، والمحطات القاعدية، وشبكات الربط الشبكي الأساسية المتطورة (“إي تي سي”)، وخوادم الربط الشبكي لخدمات المهام الحرجة “إم سي إس”، وتطبيقات إدارة الشبكات والإرسال. ويتميز النظام بجودة خدمات عالية، وكمون منخفض، فضلاً عن قدرات النسخ الاحتياطي والتكرار من أجل تأمين البيانات ونقلها بشكل أفضل.

وقد اجتذبت الزوارَ خدماتُ الربط الشبكي المتعددة، مثل الاتصال بالضغط للتحدث في المهام الحرجة “إم سي بيه تي تي”، وتحميل وتوزيع مقاطع الفيديو، ومؤتمرات الفيديو، وإعادة التجميع الديناميكي، وتمت دعوتهم لاختبار كيفية استعمال حل خدمات المهام الحرجة “إم سي إس” من “هيتيرا” في سيناريوهات مختلفة.

كما عرضت “هيتيرا” للعملاء حلاً كاملاً قائماً على تقنية الضغط للتحدث عبر الأجهزة الخلوية “بيه أو سي” عبر الشبكات العاملة بتقنيات الجيل الثاني “2 جي” والجيل الثالث “3 جي” والجيل الرابع “4 جي” و”واي فاي”، بحيث يمكنهم إما شراء معدات إضافية لبناء شبكاتهم للإدارة الخاصة، أو استئجار خوادم السحابة للإدارة المرنة. وتتوافق أجهزة الراديو العاملة بتقنية الضغط للتحدث عبر الأجهزة الخلوية “بيه أو سي” من “هيتيرا” مع أكثر حلول “بيه أو سي” المتوفرة في السوق، وهي قابلة للتكيف مع البرمجيات المخصصة. ويربط حل “بيه أو سي” المبتكر من “هيتيرا” بين شبكات النطاق الضيق والنطاق العريض لضمان سلاسة تجربة المستخدم خلال خدمات الصوت والتحكم بالاتصال والإرسال.

إضافةً إلى ذلك، جرى عرض حل “سيكوكو” للإدارة والتحكم المدمج وحل الاستجابة للطوارئ داخل الجناح.

وتحدث يلين جيانغ، نائب الرئيس التنفيذي لدى “هيتيرا”، في الجناح قائلاً: “يحدد الطلب على الأنظمة واسعة النطاق والأنظمة الذكية بين العملاء الصناعيين اتجاه الأعمال. إن حل الاتصالات المتقاربة قادرٌ على أن يساعد العملاء على الاندماج مع الشبكات العامة وحتى مع شبكة الإنترنت، ويمكّنهم من بلوغ ابتكارات وتحولات ناجحة بفضل مجموعة غنية من التطبيقات الذكية المتوفرة. ترغب ’هيتيرا‘ في بناء شراكاتٍ أوسع داخل المنظومة، وخلق قيمة أكبر للعملاء الصناعيين من خلال الاستفادة من رؤيتها العميقة في قطاع أجهزة الراديو المحمولة للمحترفين ’بيه إم آر‘، فضلاً عن تقنيات الإنترنت وخدمات السحابة”.