آيديميا تدخل في شراكة مع موبايل آيرون

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أعلنت اليوم “آيديميا”، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الهويّات المعززة، عن دخولها في شراكة مع شركة “موبايل آيرون”، القاعدة الآمنة للعمل العصري، لتوسيع إدارة الاتصال لتشمل عملاء “موبايل آيرون” من المؤسسات التي تنشر أجهزة عاملة بنظام “ويندوز” قائمة على وحدات تعريف المشترك المدمجة “إي-سيم”.

ويعني النمو المطّرد في الأجهزة القائمة على وحدة تعريف المشترك المدمجة “إي-سيم” أن لدى المستهلكين اليوم الحرية والمرونة في البقاء على اتصال من خلال مجموعة منوعة من الأجهزة المختلفة. ويعني ذلك أيضاً أن بإمكان موظفي الشركة أن يصبحوا أكثر إنتاجية وعلى اتصال بمؤسستهم أكثر من أي وقت مضى.

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وأعلنت شركة “مايكروسوفت” عن دعمها لوحدة تعريف المشترك المدمجة “إي-سيم” في نظام “ويندوز “10 في مؤتمر “وين إتش إي سي” 2018. وقد شهدنا منذ ذلك الحين عدداً متزايداً من مصنعي المعدات الأصلية يطلقون حواسيب لوحية وشخصية مع وحدة تعريف مشترك مدمجة “إي-سيم” تستهدف سوق المستهلكين؛ مع ذلك، يشكل سوق المؤسسات تحدياً فريداً تعمل “مايكروسوفت” و”موبايل آيرون” و”آيديميا” على التعامل معه.

عادةً ما تقع مسؤولية إدارة ملفات وحدات تعريف المشترك المدمجة “إي-سيم” والاتصال الخلوي على عاتق فرق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة، ويستخدم العديد منهم منصة للإدارة الموحدة للمستخدم النهائي (“يو إي إم”) أو لإدارة أجهزة الجوال (“إم دي إم”).

وأعلنت “آيديميا” و”موبايل آيرون” اليوم عن دخولهما في شراكةٍ هدفها تعزيز منصات “موبايل آيرون” للإدارة الموحدة للمستخدم النهائي/إدارة أجهزة الجوال بقدرات إدارة وحدة تعريف المشترك المدمجة “إي-سيم” وإدارة الاتصال. يندمج مركز الاتصال الذكي من “آيديميا” مع أنظمة مشغلي شبكات الجوال (“إم إن أو”) ويجعل التحكم بملفات وحدة تعريف المشترك المدمجة “إي-سيم” وخطط الاشتراك الخاصة بهم من خلال بوابات “موبايل آيرون”. ويشمل ذلك تصفح واختيار الاشتراكات، وتزويد الملفات والتشغيل على شبكة مشغلي شبكات الجوال، وتخصيص وإعادة تخصيص الملفات بالأجهزة، وغيرها الكثير.

وقال برايان فوستر، نائب الرئيس الأعلى لشؤون إدارة المنتجات في شركة “موبايل آيرون”: “لطالما كانت شركة ’مايكروسوفت‘ في الصدارة حين يتعلق الأمر بخلق تجربة سلسة لمستخدمي الأجهزة العصرية. ويسرنا العمل مع ’مايكروسوفت‘ وآيديميا‘ لتوسيع فوائد إدارة اتصال وحدة تعريف المشترك المدمجة ’إي-سيم‘ لتشمل حلنا الخاص بالإدارة الموحدة للمستخدم النهائي “يو إي إم” وصولاً إلى عملائنا في نهاية الأمر”.

هذا وتتوقع “آيديميا” أن يتم شحن 1.4 مليار جهاز استهلاكي عامل بوحدة تعريف المشترك المدمجة “إي-سيم” (هواتف ذكية، حواسيب محمولة، حواسيب لوحية، وأجهزة قابلة للارتداء) سنوياً بحلول عام 2025. بالنسبة لمشغلي الجوال الذين يتطلعون إلى الحصول على حصة في السوق، فإن وجود نظام متين ومرن قادر على دعم مجموعة منوعة من حالات الاستخدام- بما في ذلك وحدة تعريف المشترك المدمجة الخاصة بالمؤسسات- هام جداً.

وفي هذا السياق، قالت “إيرين تشابيل، نائبة الرئيس لشؤون هندسة المنصات في مؤسسة “مايكروسوفت”: “تسعى ’مايكروسوفت‘و”آيديميا‘ إلى تسهيل استفادة مشغلي الجوال من سوق المؤسسات المتنامية واستثمار تجربة المستخدمين السلسة التي تتيحها وحدة تعريف المشترك المدمجة ’إي-سيم‘. يسهل مركز الاتصال الذكي من “آيديميا” دمج العمل بين كافة الجهات الفاعلة، ما يتيح منظومة أكثر اتساعاً لاعتماد هذه التقنية الجديدة.”

وصممت منصة الاتصال الذكي من “آيديميا” لتكون غير مرتبطة بشبكة أو بائع محددَيْن، مع التركيز على القدرة على التكيف والاستجابة لاحتياجات مشغلي الجوال اليوم وفي المستقبل. تشمل منصة الاتصال الذكي مدير اشتراكات (“إس إم-دي بيه+”)، وخادم استحقاق، ومركز تنسيق “أوركسترايشن هاب” من أجل توفير حل متكامل لإدارة دورة حياة وحدة تعريف المشترك المدمجة “إي-سيم”.

من ناحيته قال أمير أبو الحصن، نائب الرئيس لشؤون اتصالات المجالات الرقمية وأمن إنترنت الأشياء في “آيديميا”: “تدرك ’آيديميا‘ تماماً التحديات التي يواجهها مشغلو الجوال عند دعم وحدة تعريف المشترك المدمجة ’إي-سيم‘. ويقضي نهجنا بخلق حافظة من حلول الاتصال التي تتكيف مع حاجات المشغلين بدلاً من جعلهم يتقيدون بمنتجٍ معرّف مسبقاً. إن مركز الاتصال الذكي الخاص بنا مصمم بناء للهدف من أجل إتاحة توفير وتشغيل ملفات وحدة تعريف المشترك المدمجة ’إي-سيم‘ على شبكات المشغلين دون أن يضطروا إلى تجديد أنظمتهم الحالية. وهذا يزيل التعقيد من عمليات دعم وحدة تعريف المشترك المدمجة الخاصة بالمؤسسات ’إي-سيم إنتربرايز‘ والاستخدامات في المستقبل.”