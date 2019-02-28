سبوتيفاي تُطلق تجربة مخصّصة، تم تحديثها خصّيصاً لمستخدمي الهند

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أصبحت “سبوتيفاي” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:SPOT)، وهي خدمة البثّ الموسيقي الرائدة عالمياً، متوفرة في الهند اليوم مع ميّزات جديدة كلياً تم تخصيصها لتتناسب مع الأذواق الشخصية لعشاق الموسيقى في الهند.

ومع اطلاق خدمة “سبوتيفاي” اليوم في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان (أكثر من 1.3 مليار نسمة)، تشق الشركة طريقها نحو السوق الأسرع نمواً في العالم لتطبيقات الجوال (1). ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت النشطين في الهند بأكثر من 400 مليون مستخدم (2)، حيث أصبحت إمكانية الوصول إلى الإنترنت عبر الجوال والهواتف الذكية أسرع وأقل تكلفة.

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ويأتي إطلاق “سبوتيفاي” في الهند بعد توسع الشركة مؤخراً عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، ليصل إجمالي عدد الأسواق التي تنتشر فيها خدمة “سبوتيفاي” إلى 79 سوقاً تضمّ 207 مليون مستخدم، بما في ذلك 96 مليون مشترك على الصعيد العالمي.

وتدخل “سبوتيفاي” إلى السوق الهندية بحيث تقدم أفضل تجربة استماع للموسيقى المحلية والدولية على حد سواء، بحيث يتوفر تطبيق “سبوتيفاي” للتنزيل مجاناً أو مع إمكانية الترقية إلى “سبوتيفاي بريميوم” مقابل 119 روبية هندية فقط في الشهر.

وقال دانيال إيك، مؤسس شركة “سبوتيفاي” ورئيسها التنفيذي في معرض تعليقه على الأمر: “في الوقت الذي تنمو فيه ’سبوتيفاي‘، يتمثل هدفنا في الجمع بين الملايين من الفنانين والمليارات من عشاق الموسيقى من مختلف البلدان والخلفيات”. وأضاف: “تتمتع الهند بثقافة موسيقية غنية بشكل لا يصدق ومن أجل خدمة هذه السوق بأفضل طريقة، نقوم بإطلاق تجربة مصممة خصيصاً. ولن تساهم ’سبوتيفاي‘ في انتشار الفنانين الهنود في العالم فحسب، إنما سنقدّم أيضاً الموسيقى العالمية إلى عشاقها في جميع أنحاء الهند. وها إن عائلة ’سبوتيفاي‘ الموسيقية تكبر شيئاً فشيئاً”.

جميع ميزات “سبوتيفاي” المفضّلة

تأتي “سبوتيفاي” إلى الهند حاملة معها مزيجاً فريداً من الميزات التي جعلت منها التطبيق الموسيقي الأكثر شهرة في العالم، بما في ذلك أكثر من 40 مليون أغنية تقدم أجمل الموسيقى الهندية والعالمية، والتوصيات الموسيقية المقدمة بناءً على تفضيلات المستخدم وذوقه الخاص والتي تعتبر الأفضل ضمن فئتها، وحرية الاستماع إلى الموسيقى عبر مجموعة واسعة من الأجهزة وعمليات التكامل مع التطبيقات الأخرى.