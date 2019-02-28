فيديكس ترسم ملامح المستقبل وتكشف النقاب عن روبوت التسليم الذاتي

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أعلنت اليوم شركة “فيديكس” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: FDX) عن إحراز تقدم في حلول التسليم المتطورة لتلبية احتياجات المستهلكين سريعة التغيّر. يُعتبر روبوت “سايم داي” من “فيديكس جهاز تسليم ذاتي مصمم لمساعدة شركات البيع بالتجزئة في إنجاز عمليات التسليم في نفس اليوم والتسليم كمرحلة أخيرة لعملائهم.

وسيتمكن تجار التجزئة من خلال هذا الروبوت من قبول الطلبات من العملاء المجاورين وتسليمها بواسطة الروبوت مباشرة إلى منازله أو شركاتهم في اليوم نفسه. وتتعاون “فيديكس” مع شركات مثل “أوتو زون”، و”لويز”، و”بيزا هت”، و”تارجيت”، و”وولجرينز”، و”والمارت” لمساعدتها في تقييم احتياجات التسليم الذاتية لدى شركات البيع بالتجزئة. وفي المتوسط، يعيش أكثر من 60 في المائة من عملاء التجار ضمن مسافة ثلاثة أميال من موقع المتجر، ما يشير إلى الفرصة المتاحة أمام عمليات التسليم المحلي حسب الطلب.

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وقالت بري كاريري، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشؤون التسويق والاتصالات لدى “فيديكس” في هذا السياق: “يعتبر روبوت ’سايم داي‘ من ’فيديكس‘ ابتكاراً مصمّماً لتغيير ملامح عملية التسليم المحلي ومساعدة تجار التجزئة على الاستجابة بكفاءة لتطلعات عملائهم المتزايدة. ويمثل الروبوت علامة بارزة في مهمتنا المستمرة المتمثلة بحل التعقيدات وتكاليف عمليات التسليم في اليوم نفسه والتسليم كمرحلة أخيرة لسوق التجارة الإلكترونية المتنامية بطريقة آمنة وصديقة للبيئة”.

هذا ويتم تطوير روبوت “فيديكس” بالتعاون مع شركة “ديكا” للتطوير والأبحاث ومؤسسها دين كامن، مُخترع العديد من التقنيات الثورية، بما في ذلك جهاز “آي بوت” للتنقل الشخصي وجهاز “سيجواي”.

ومن جانبه، قال السيد كامن في معرض تعليقه على الأمر: “يتمتع الروبوت بقدرات فريدة تجعله مختلفاً عن المركبات الأخرى ذاتية القيادة. استندنا إلى نقاط قوة ’آي بوت‘، وهو جهاز مساعد على التنقل حاصل على موافقة وكالة الغذاء والدواء الأمريكية ومخصص للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أكثر من 10 ملايين ساعة تشغيل موثوقة وفعلية. وبالاعتماد على نقاط القوة هذه طوّرنا حالة تطبيق إضافية، ونأمل أن يصبح الحصول على ’آي بوت‘ أكثر يُسراً بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إليه من أجل تنقلهم الخاص”.

صُمّم روبوت “فيديكس” للتنقل على أرصفة المشاة وعلى جوانب الطرقات لتسليم الشحنات الصغيرة بطريقة آمنة إلى منازل العملاء وشركاتهم. يتمتع هذا الروبوت بميزات عديد كتكنولوجيا سلامة المشاة من “آي بوت”، فضلاً عن تكنولوجيا أجهزة الاستشعار المتطورة مثل “ليدار” والكاميرات المتعددة، ما يسمح لهذا الروبوت عديم الانبعاثات والذي يتم تشغيله بالبطارية إدراك محيطه. وتقترن هذه الميزات بخوارزميات التعلم الآلي للكشف عن العقبات وتجنبها، ورسم المسار الآمن، وتمكين الروبوت من اتباع قوانين الطرق وقواعد السلامة عليها. ويتمتع الروبوت بقدرات عالية نتيجة للتكنولوجيا المسجلة الملكية المزود بها، والتي تسمح له بالتنقل في الأسطح غير المرصوفة وحواف الأرصفة، وحتى على الأدراج لإتمام تجربة تسليم استثنائية وكاملة من الباب إلى الباب.

وتعتزم شركة “فيديكس” اختبار الروبوت خلال هذا الصيف في أسواق منتقاة، بما في ذلك في مدينة ممفيس بتينيسي، ويبقى ذلك رهناً بالحصول على الموافقات النهائية من إدارة المدينة.

ومن جهته، قال جيم ستريكلاند، عمدة مدينة ممفيس: “لا يسعنا أن نكون أكثر سروراً وحماسة لاختيار ’فيديكس‘ لمدينتها الأم لتكون إحدى المدن التي ستشهد تجربة هذا الابتكار الثوري. وإننا نتطلع قدماً نحو العمل مع ’فيديكس‘ لمواصلة تقديم التقنيات التي ستساعد على تحسين نوعية الحياة في مجتمعنا”.

وسيتضمن الاختبار الأولي عمليات تسليم بين مواقع منتقاة من مكاتب “فيديكس”. ويقدم مكتب “فيديكس” حالياً خدمة التسليم في اليوم نفسه داخل المدينة والتي تعمل في 32 سوقاً و1,900 مدينة باستخدام مركبات موسومة بعلامة “فيديكس” التجارية وموظفين يرتدون الزي الرسمي للشركة. وسيكمّل روبوت “فيديكس” خدمة التسليم في اليوم نفسه داخل المدينة.

وبدوره، قال براين فيليبس، الرئيس والرئيس التنفيذي لمكتب “فيديكس”: “يمثل روبوت ’سايم داي‘ من ’فيديكس‘ الفصل التالي في إرثنا الطويل المتمثل في تقديم خدمات مبتكرة ومتميزة، مدعومة بمنظومة الخدمات اللوجستية القائمة بالفعل من ’فيديكس‘. وإننا متحمسون لتقديم هذه التكنولوجيا لتلبية احتياجات أسواق جديدة ودعم عملائنا بشكل أفضل. وكان للشركات التي قدمت آرائها بشأن استخدامها المحتمل دور أساسي في ضمان تطلّعنا نحو مستقبل التجارة الإلكترونية”.

وتجدر الإشارة إلى أن روبوت “فيديكس” سوف يدعم تجار التجزئة في قطاعات متعددة، وأدركت المجموعة الأولى من عملاء التجزئة الذين شاهدوا النموذج التجريبي القيمة التي يمكن لهذه التكنولوجيا أن تحققها للقطاعات التي يعملون فيها.

وأشار بيل رودز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقسم رضا العملاء لدى “أوتو زون”: “يسرنا للغاية العمل مع الفرق الموهوبة لدى ’فيديكس‘ و’ديكا‘ على تطوير هذا الابتكار الثوري. ومن خلال مشاهدتنا لروبوت ’سايم داي‘ من ’فيديكس‘ أثناء القيام بعمله، تأكّد فريقنا من قدرته على مساعدتنا بعدد من الطرق بغية تحسين خدماتنا عبر تزويد عملائنا بعمليات تسليم موثوقة وعالية الكفاءة”.

وأضاف دون فرايسون، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون سلسلة التوريد لدى شركة “لويز”: “تساهم القدرة والملاءمة التي يتمتع بها روبوت ’سايم داي‘ من ’فيديكس‘ في تبسيط وتسريع عمليات التوزيع إلى حد كبير لمجموعة كاملة من عملائنا. فلنأخذ بعين الاعتبار الإيجابيات التي يمكن أن يقدمها من خلال توفير الوقت والمال وعدم اضطرار الموظفين لترك مكان العمل من أجل الحصول على الأدوات بالغة الأهمية واللوازم التي يحتاجون إليها من ’لويز‘. وإننا نتطلع قدماً إلى استكشاف جميع الإمكانيات لتعزيز الخدمة التي نقدمها لعملائنا من خلال هذا الابتكار”.

وقال نيكولاس بوركييه، الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء والعمليّات في “بيتزا هات” بالولايات المتحدة الأمريكيّة، في هذا السياق: “نستكشف في ’بيتزا هات‘ على الدوام حلولاً جديدة تقوم على التكنولوجيا من أجل تطوير أعمالنا في مجال التسليم، وإنّنا نتطلّع إلى إعادة تعريف تجربة البيتزا العصريّة لعملائنا. وتسمح لنا فرصة العمل مع مبتكر موثوق في مجال التسليم مثل ’فيديكس‘ بالاستفادة من التقنيّات المتطوّرة لأمثلة تجربة التسليم الأفضل ضمن فئتها”.

وصرّح جون ماليجان، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليّات لدى “تارجت”، قائلاً: “نواصل استثمارنا في تقنيّات وقدرات جديدة تجعل من ’تارجت‘ المكان الأسهل للتسوّق – الآن وفي المستقبل. إنّنا متحمّسون للتعاون مع ’فيديكس‘ لاستكشاف قدرة الروبوتات الذكيّة على تحسين خدمات التسليم وغيرها، ما يضمن استمرار تجاوزنا لتوقعات العملاء من حيث السهولة والملاءمة”.

وعلّق أليكس جورلاي، الرئيس التنفيذي المساعد لشؤون العمليّات في شركة “ولجرينز بوتس ألاينس”: “نخوض في ’ولجرينز‘ رحلة للاستفادة من أحدث الابتكارات التقنيّة لتأمين تجربة رعاية صحية وصيدلانية مختلفة، وحلول تسليم تتيح خدماتنا لعملائنا أينما كانوا وكلّما احتاجوا إليها. ومن خلال شراكتنا مع ’فيديكس‘، أصبحت ’ولجرينز‘ الخيار الأسرع لعمليات تسليم الوصفات الطبيّة في اليوم التالي في الولايات المتحدة الأمريكيّة. وإنّنا متحمّسون أنّه من خلال علاقتنا المتنامية، سيشكّل روبوت ’سايم داي‘ من ’فيديكس‘ طريقة أخرى يمكننا من خلالها تقديم خدمة أفضل وملاءمة أكبر إلى عملائنا”.