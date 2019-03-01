كابجيميني تدخل في شراكة مع آيديميا من أجل إطلاق منصة آمنة لإدارة أجهزة إنترنت الأشياء

Advertisements

ستبرم شركة “كابجيميني” اتفاقية شراكة جديدة مع “آيديميا”، الرائدة عالمياً في مجال الهوية المعززة، بهدف تقديم منصة آمنة لإدارة أجهزة إنترنت الأشياء تعزز الاتصال الآمن لطائفة واسعة من الأجهزة والبيانات. وتشكّل هذه الاتفاقية خطوة في اتجاه تلبية الحاجة المتزايدة باستمرار لاتصالات وأمن الأشياء الذكية.

وعلى الرغم من أن تكاليف الجرائم الإلكترونية تضاعفت إلى أربعة أضعاف خلال الفترة بين عام 2015 و2019 1، ستتيح إنترنت الأشياء المزيد من الفرص للكثير من القطاعات. ومن هذا المنطلق، ولتكون إنترنت الأشياء أكثر قابلية للتوسع وجديرة بالثقة بالنسبة للعملاء والمستخدمين النهائيين، ينبغي زيادة قدرات الاتصال والأمن.

Advertisements

وتعتزم المنصة المشتركة، المدعومة بخبرة شركتي “كابجيميني” و”آيديميا”، تزويد الأجهزة الذكية بحلول الأمن والاتصال التي تمس الحاجة إليها، في الوقت الذي تبسط فيه عملية دمج الأجهزة، والتكامل والاندماج مع أنظمة المرحلة الأخيرة القائمة الخاصة بالعملاء. فعلى سبيل المثال، يوفر تطبيق الصحة الإلكترونية للأطباء مرونة في رعاية مرضاهم من خلال تبادل البيانات بالغة الأهمية ويتيح لهم إمكانية اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بالاستناد إلى أجهزة مصادق عليها ومشفرة، والوصول الآمن (لتغيير الإعدادات) وتدفق آمن للبيانات. وبالطريقة نفسها، فهي تمكن الآلات والأجهزة من الاتصال والتنبؤ بالتقلبات ومنع حدوثها داخل مصنع أو عبر بنية تحتية.

وقال جان بيار بيتي، مدير شؤون التصنيع الرقمي لدى شركة “كابجيميني” في هذا الصدد: “الأساس الذي تستند إليه تحليلات المنتجات أو التحليلات الصناعية والذكاء الاصطناعي هو الاتصال مقترناً بالأمن. وستوفر اتفاقية ’كابجيميني‘ مع ’آيديميا‘ منصة فريدة من نوعها، وتنبؤية بالكامل، وقابلة للضبط، وآمنة للغاية من جهاز النقاط النهائية إلى السحابة”.

وستستند هذه المنصة إلى منصة إدارة أجهزة إنترنت الأشياء من “كابجيميني” والمعروفة باسم “إكس- آي أو تي”، والتي تقوم بربط وإدارة أي نوع من البوابات والبرتوكولات بشكل آمن بالسحابة، بالإضافة إلى حل “إم-ترست” من “آيديميا”، الذي يضمن أمن الجهاز فيما يتعلق بكل البينات المجمعة، والأوامر والإعدادات المرسلة إلى الأجهزة. كما يمكن استخدامها لجميع أنواع الأجهزة، من الأجهزة الصحية الذكية البسيطة والصمامات الذكية المستخدمة لإمداد المدن بالمياه وصولاً إلى الآلات والأجهزة الصناعية.

ومن جهته، قال إيف بورتالييه، نائب الرئيس التنفيذي لنشاطات الأغراض المتّصلة لدى “آيديميا”: “يسرنا للغاية توحيد قوانا مع ’كابجيميني‘، نظراً للتوافق الممتاز بين خدماتنا المشتركة. وتجلب ’آيديميا‘، بدعم من حل ’إم-ترست‘ الخاص بنا، خبرتها المعروفة عالمياً إلى ’كابجيميني‘ بغية تعزيز الأمن لصالح عملاء ’كابجيميني‘ المعنيين بمختلف القطاعات التي تكمّل تلك التي نخدمها نحن”.

لمحة عن شركة “كابجيميني”

تحتلّ شركة “كابجيميني”، الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات، والخدمات التكنولوجية، والتحول الرقمي، الصدارة في مجال الابتكار من أجل تناول كامل مجموعة الفرص المتاحة أمام العملاء في العالم المتطور من التقنيات السحابية، والرقمية، والمنصات. وانطلاقاً من إرثها القوي الممتد على 50 عاماً وخبراتها العميقة في قطاعات محددة، تمكّن “كابجيميني” المؤسسات من تحقيق طموحاتها في مجال الأعمال من خلال مجموعة من الخدمات بدءاً من الاستراتيجية ووصولاً إلى العمليات. وتنطلق “كابجيميني” من قناعتها بأن القيمة التجارية للتكنولوجيا تأتي من الناس وعن طريقهم. إنها شركة متعددة الثقافات تضمّ أكثر من 200 ألف عضو في الفريق في أكثر من 40 بلداً. وأعلنت المجموعة عن الإيرادات العالمية لعام 2018 التي بلغت 13.2 مليار يورو.