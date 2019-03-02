جي إس إم إيه تختتم نسخة عام 2019 الناجحة للغاية من المؤتمر العالمي للجوّال في برشلونة

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أعلنت اليوم رابطة “جي إس إم إيه” أنّ أكثر من 109,000* زائر من 198 دولة ومنطقة حضروا المؤتمر العالمي للجوّال لعام 2019 (“إم دبليو سي 19”) الذي انعقد في برشلونة والذي يعدّ الحدث الأبرز في قطاع الجوال. وتجدر الإشارة إلى أنّ أكثر من 55 في المائة من المشاركين في “إم دبليو سي” لهذا العام هم من أصحاب المناصب العليا، بما في ذلك 7,900 رئيساً تنفيذياً. واستضاف الحدث أيضاً 3,640 من المحللين الإعلاميين الدوليين ومحللي قطاع الجوال لإعداد تقاريرهم الخاصة بالعديد من الإعلانات الهامة التي ستصدر عن المؤتمر. ويشير التحليل الاقتصادي الأولي المستقلّ إلى أنّ “إم دبليو سي 19” سيساهم بما يزيد عن 473 مليون يورو وما يزيد عن 14,000 وظيفة بدوام جزئي في الاقتصاد المحلي.

وقال جون هوفمان، الرئيس التنفيذي لرابطة “جي إس إم إيه” المحدودة: “نحتفل اليوم بنجاح باهر آخر لمؤتمر ’إم دبليو سي‘ في برشلونة، الذي جمع الحضور والحكومات والمشرّعين من منظومة الجوال العالمية، عبر قطاعات متعددة وعكس الدور المتنامي للاتصالات الجوالة”. وأضاف: “وتم خلال مؤتمر ’إم دبليو سي19‘، الذي يناقش موضوع ’الموصولية الذكية‘، تسليط الضوء بشكل ملفت على شبكات الجيل الخامس ’5 جي‘ وكان من الرّائع رؤية لمحة عن هذا العالم الجديد، مع إطلاق الهواتف الجوالة المعتمدة على تكنولوجيا الجيل الخامس، ومنتجات وخدمات جديدة، وحتى أول عرض لجراحة حية تمت مراقبتها عن بعد عبر تكنولوجيا الجيل الخامس. ويواصل قطاع الجوال تحقيق تقدم قوي من خلال تقنيات الجيل الخامس ويستمر مؤتمر ’إم دبليو سي‘ برشلونة بعرض أفضل العناصر وأكثرها إبداعاً في عالمنا المتصل”.

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مؤتمر “إم دبليو سي”: الموصولية الذكية

سلّط “إم دبليو سي”، على مدى أربعة أيام، الضوء على تداخل كلّ من “الموصولية الفائقة” المدعومة بتقنيّة الجيل الخامس “5 جي” وإنترنت الأشياء، و”الذكاء” المُتاح من خلال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. وبالإضافة إلى العناصر الأساسية للموصولية الذكيّة، بحث “إم دبليو سي 19” في مواضيع رئيسيّة تدور حول المحتوى، والثقة الرقميّة، والصحة الرقمية، والمستقبل.

ومثّل المتحدثون الرئيسيون مؤسسات تشمل كلّاً من “إيه آر إم”، و”سيسكو”، و”سيتي”، و”ديملر إيه جي”، و”مرسيديس بنز”، و”ديجيتال أسيت هولدينجز”، و”جروبون”، و”إتش تي سي”، و”هواوي”، و”آي أو سي”، و”كيه تي كوربوريشن”، و”لايت”، و”مايكروسوفت”، و”نيانتيك”، ومجموعة “أورانج”، و”بيكاسو لابز”، و”راكوتين”، و”سينجتيل”، ودبي الذكية، و”سبارهو”، والأمم المتحدة، و”يونيفرسال ميوزيك جروب”، و”فيميو”، ومجموعة “فودافون”.

استعراض مستقبل الجوال

وكما جرت العادة، استعرض مؤتمر “إم دبليو سي” التقنيات والمنتجات والخدمات التي تساهم في رسم معالم مستقبل الجوال. إذ شاركت في المؤتمر أكثر من 2,400 شركة شغلت مساحة تزيد عن 120 ألف متر مربع من منطقة المعارض والضيافة في “فيرا جران فيا”، بما في ذلك الشركات الكبرى مثل “أكسنتشر” و”علي بابا كلاود”، و”إيه آر إم”، و”إيه تي آند تي”، و”بي إم دبليو”، و”سيسكو سيستمز”، و”دويتشه تيليكوم”، و”إريكسون” و”فيس بوك”، و”جوجل”، و”إتش تي سي”، و”هواوي”، و”إنتل”، و”لينوفو”، و”إل جي”، و”مرسيدس- بنز”، و”مايكروسوفت”، و”إن تي تي دوكومو”، و”نوكيا سوليوشنز آند نتووركس”، و”أوريدو”، و”أوراكل”، و”أورانج”، و”كوالكوم إنكوربوريتد”، و”ساب”، و”سيات”، و”إس كيه تيليكوم”، و”تيليفونيكا”، و”فيرايزون”، و”فودافون”، و”شاومي”، و”زي تي إي”.

رابطة “جي إس إم إيه” تحتل الصدارة

شهدت خدمة البث التلفزيوني الحائزة على جوائز من رابطة “جي إس إم إيه”، تلفزيون “موبايل وورلد لايف”، الذي يقدم المحتوى خلال مؤتمر “إم دبليو سي”، هذا العام أول تجربة للبث الحي عبر تقنية الجيل الخامس خلال الحدث. وكانت عمليات البث هذا العام مدعومة من قبل شبكة الجيل الخامس من “سامسونج”، والتي أتاحت على مدار الأيام الخمسة بأكملها بثاً سلساً وفعلياً وذو كمون منخفض.

هذا وقدمت رابطة “جي إس إم إيه” أيضاً “بي آر إي إي زد” (منطقة الدخول السهل للتعرف على السمات البيولوجية). أتاح الاشتراك من خلال التسجيل في “بي آر إي إي زد” دخولاً غير تلامسياً للحضور، مما ساهم بتعزيز الأمن وإلغاء الحاجة إلى إظهار الهوية أو فحص البطاقات التعريفية من أجل الدخول إلى الحدث في نقاط دخول الموقع والمناطق المحظورة. وفي عامها الأول، استخدم هذه الخدمة أكثر من 40 في المائة من الحضور من أجل الدخول إلى فعاليات المؤتمر العالمي للجوّال 2019.

مدينة “جي إس إم إيه” للابتكار

قام بزيارة مدينة “جي إس إم إيه” الشهيرة للابتكار أكثر من ثلث الحاضرين في المؤتمر، والتي شهدت مزيجاً من تقنيات الجيل الخامس “5 جي”، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وبيّنت أوجه التأثير الإيجابي الذي تتركه هذه التقنيات بالفعل على حياة المواطنين والأعمال حول العالم. وحظي الزوار بفرصة اختبار عدد من العروض المباشرة عبر مجموعة من القطاعات المختلفة بما في ذلك الترفيه، والمواصلات، والبيئة، والروبوتات من شركائنا في “جوجل” و”هواوي” و”كيه تي كوربوريشن” و”سييرا وايرلس” و”توركسيل”، بالإضافة إلى برامج “جي إس إم إيه”.

معرض “نيكس تيك”

استضافت رابطة “جي إس إم إيه” في مسارح “نيكس تيك” 40 برامجاً من 38 شريكاً على مدى الأيام الأربعة للمؤتمر. وسُلّط الضوء على التقنيات الثورية بدءاً من الواقع الافتراضي / الواقع المعزز والروبوتات وصولاً إلى الحوسبة الإدراكية والذكاء الاصطناعي والكثير غيرها. وعاد جناح الجرافين للعام الرابع، حيث عرض أفكاراً مثيرة للاستفادة من مزايا الجرافين في تطبيقات جديدة. وسعياً منه لتبني الأفكار الجديدة من أجل الابتكار والنمو، قدم “إم دبليو سي19” مرة أخرى تحدي الباحثين في عالم الجوال “موبايل وورلد سكولر تشالينج” لتسليط الضوء على الأفكار الجديدة والمؤثرة لدى الأوساط الأكاديمية والبحثية في جميع أنحاء العالم.

البرنامج الوزاري: منصّة لحوار السياسات البالغة الأهميّة

يشكّل البرنامج الوزاري عنصراً أساسيّاً من “إم دبليو سي برشلونة”، ويوفر للوزراء والجهات التنظيميّة والمؤسّسات العالميّة والرؤساء التنفيذيّين من كافة أنحاء العالم منتدى فريداً لمناقشة التطوّرات والتوجهات العالمية الرئيسية على صعيد السياسات في قطاع الجوال. وسّع برنامج العام الحالي نطاق النقاش التقليدي في مجال السياسات والتنظيمات، مع تركيز جديد على الجوال والمواطن الرقميّ الناشئ. وقام البرنامج الوزاري لعام 2019 باستضافة 190 وفداً من 150 دولة و40 مؤسّسة عالميّة؛ إذ تجاوز إجمالي الحضور في البرنامج حاجز الألفي مندوب.

شركات ناشئة ابتكاريّة ورائدة في مجال الأعمال تشارك في فعالية “بعد أربع سنوات من الآن- 4 واي إف إن”

ترحّب “بعد أربع سنوات من الآن- 4 واي إف إن”، إحدى منصّات الفعاليّات الأكثر تأثيراً للشركات الناشئة في العالم، بأكثر من 23 ألف مشارك في النسخة السادسة التي تُعقد في برشلونة، مع جهات راعية تشمل “بانكو ساباديل” و”إيرباص” و”تيليفونيكا” و”فويلنج”. واشتمل البرنامج على كلمات رئيسيّة، ولجان نقاشية، ودردشات جانبية، ومسابقات للشركات الناشئة، وتدريب فردي للشركات الناشئة، واجتماعات بين المستثمرين والمؤسّسات، ومسابقات ترويجية، وجلسات “الترويج للصحافة”، وأنشطة للتواصل، وغيرها.

النساء للتكنولوجيا “وومن فور تك”: الحد من الفجوة بين الجنسَين ومناصرة التنوّع

أكّدت رابطة “جي إس إم إيه” خلال “إم دبليو سي برشلونة” على التزامها بزيادة عدد النساء المشاركات في الفعاليّة، مع مشاركة أكثر من 25 ألف امرأة في الفعالية. بالإضافة إلى ذلك، شكّلت النساء 37 في المائة من المتحدثين الرئيسيّين و27 في المائة من إجمالي المتحدثين في برنامج المؤتمر. تعود قمّة النساء للتكنولوجيا “وومن فور تك” للعام الثالث وتشدد على التزامها بالحد من الفجوة بين الجنسَين في منظومة الجوال. وجمعت الفعالية قادة بارزين لمناقشة مواضيع مهمّة تتراوح بين اكتشاف المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي والعمل على الأنشطة التي ستتلو حملة وسم #مي_تو ضمن غيرها. وتأتي فعالية “إنسايد تراك” كجزء جديد من قمّة النساء للتكنولوجيا “وومن فور تك”، والتي منحت المشاركين فرصة الحصول على رؤى بالغة الأهمية حول المهارات المهنية الخاصّة بهم من خبراء “فورتشن 500”.

“يومو” يعود إلى برشلونة

سجّل مهرجان الشباب للجوال (“يومو”) الذي حظي بنجاح باهر عودته إلى برشلونة للعام الثالث. يواصل المهرجان إلهام الشباب للسعي للحصول على فرص تعليمية ومهنية في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون/ التصميم والرياضيّات. وعلى امتدد الأيام الخمسة، اجتمع حوالي 25 ألفاً من المدرسين والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عاماً من كافة أنحاء كاتالونيا، من أجل المشاركة في مجموعة من العروض التعليميّة، وعروض مسرحيّة حيّة، وورش عمل تفاعليّة، وأنشطة عمليّة، فضلاً عن ورش عمل ومحاضرات تركّز على المدرّسين، وغيرها. تجاوزت نسبة النساء المشاركات في “يومو” نسبة الـ 50 في المائة من إجمالي المشاركين، الأمر الذي أسهم في تعزيز المساواة بين الجنسَين لدى الأجيال المستقبليّة وأكّد التزام رابطة “جي إس إم إيه” بالحد من الفجوة بين الجنسَين في منظومة الجوال.

فعاليّة حيادية من حيث الأثر الكربوني

في عام 2017، اعتُمد المؤتمر العالمي للجوال لعام 2016 بشكل رسمي كفعالية محايدة من حيث الأثر الكربوني، وحصل المؤتمر العالمي للجوال على اعتماد موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية العالمية للعام الثاني على التوالي بصفته أكبر معرض تجاري في العالم محايد من حيث الأثر الكربوني. وحاز المؤتمر العالمي للجوال 2018 أيضاً على اعتماد موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية العالمية كأكبر معرض تجاري في العالم محايد من حيث الأثر الكربوني. وتسعى الرابطة في عام 2019 للحصول على اعتماد الحيادية من حيث الأثر الكربوني لكافة مكاتبها وفعاليّاتها، وتركّز على خفض التأثير البيئي وبصمة الكربون في الفعاليّة، ما يعوّض أيّة انبعاثات إضافيّة حسب الاقتضاء.

واختتم هوفمان قائلاً: “نيابة عن رابطة ’جي إس إم إيه‘، أودّ شكر كافة المشاركين والجهات العارضة والراعية والشركاء الذين اجتمعوا لجعل ’إم دبليو سي 2019‘ مؤتمراً مثمراً وناجحاً. وعلاوة على ذلك، نُعرب عن امتناننا لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانيّة، وحكومة كتالونيا، ومدينة برشلونة، وبلدية لوسبيتاليت، وائتلاف “توريسمي دي برشالونة”، ومعرض “فيرا دي برشلونة”، ومؤسّسة برشلونة كعاصمة عالميّة للجوال لدعمهم المستمرّ”.