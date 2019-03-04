جيه سي بي تحصد جائزتين ضمن جوائز “البطاقات والمدفوعات الإلكترونيّة الدولية آسيا” بفضل تقنيّة آيديميا

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شهدت نهاية عام 2018 في سنغافورة، اجتماع أفضل الجهات العاملة في مجال البطاقات والمدفوعات في منطقة آسيا الهادئ خلال النسخة الخامسة من قمّة وحفل توزيع جوائز البطاقات والمدفوعات الإلكترونيّة الدولية آسيا. وتشكّل القمّة فرصة لقادة القطاع من أجل العمل على معالجة المشاكل الأساسيّة في القطاع وتسليط الضوء على الابتكارات.

وكانت “آيديميا” و”جيه سي بي” تعملان معاً عن كثب منذ 2016 على مشاريع مختلفة. وقامت الشركتان بتطوير منصّة متقدمة للعملات المشفرة، منصّة “جيه سي بي توكن” (“جيه تي بيه”)، ما سمح بتمكين المدفوعات عبر أجهزة الجوال. وتعمل الشركتان منذ مارس 2018 على بطاقات الدفع البيومترية، القائمة على تكنولوجيا “إف.كود”، وهي تقنيّة “آيديميا” التي تنقل مدفوعات البطاقات إلى المستوى التالي، منذ استبدال الرمز السريّ ببصمة الأصابع.

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وتساهم تكنولوجيا “إف.كود” بتعزيز أمن المستخدم وخصوصيته عبر ضمان نظام فريد وشامل لتحديد الهوية. وبالفعل، يتمتّع نظام البطاقات البيومتريّة هذا بالكثير من المزايا: لا حاجة بعد اليوم إلى تذكّر رمز سريّ جديد لأنّ بصمة الأصابع كافية. كما تسمح هذه التكنولوجيا بمصادقة أفضل على المدفوعات، بالارتكاز على البيانات البيومتريّة. وسيسمح “إف.كود” بتعاملات شفافة للمدفوعات من دون أي مساس بالمعايير المتعلقة بالأمن، بالإضافة إلى المدفوعات عن بعد للمدفوعات عالية القيمة.

قامت “آيديميا”، التي تشتهر بخبرتها وتجربتها في مجال القياسات الحيويّة والمدفوعات، بتأسيس شراكة طويلة الأمد مع “جيه سي بي” في مجال الابتكار على صعيد المدفوعات. وتفتخر الشركتان بتقديم ميزة جديدة إلى شركاء “جيه سي بي” الذين يبحثون عن الابتكار.

وفي معرض تعليقه، قال تاك واتانابي، نائب الرئيس التنفيذي لقسم أعمال البنى التحتيّة والتقنيّات الخاصّة بالعلامة في “جيه سي بي”: “نفتخر بالحصول على جائزة تعترف بأهمية نظام البطاقات البيومتريّة الثوريّ، الذي يستند إلى تكنولوجيا ’آيديميا‘. ولا تكتفي البطاقة البيومتريّة من ’جيه سي بي‘ القائمة على تقنية ’إف.كود‘ بإلغاء الحاجة إلى الرمز السرّي الحالي الذي يُنتسى بسهولة فحسب، بل تسمح أيضاً بمصادقة أفضل وأكثر دقوة على المدفوعات. وتشكّل هذه التقنية واحداً من أبرز حلولنا للمشاكل للمستهلكين العاديين.”

من جانبه، قال باتريس مياند، نائب رئيس مجموعة أعمال البطاقات المدعّمة بالمقاييس البيومترية في “آيديميا”: “تبرهن هاتَين الجائزتَين أنّ شراكتنا مع ’جيه سي بي‘ تسير على نحوٍ ثالي. ويحظى حلّ ’إف.كود‘ بالتقدير والاعتراف كنظام أمني موثوق يقوم على المقايي البيومترية. وباعتبارها رائدة في السوق، تعدّ آيديميا‘ أوّل من ينشر مجموعة كاملة من البطاقات المزوّدة بخاصية المصادقة البيومتريّة.”