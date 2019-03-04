KLabGames” تشارك في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة في دبي

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أعلنت شركة KLab الشركة الرائدة في مجال ألعاب الجوال على الإنترنت، أنها ستشارك في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة (MEFCC) في دبي خلال شهر أبريل/نيسان المقبل. ويعتبر معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة أو يعرف بـ “كوميك كون الشرق الأوسط” واحداً من أكبر الاحتفالات الثقافية السنوية في الشرق الأوسط والذي سيعقد هذا العام بداية من يوم الخميس 11 أبريل إلى السبت 13 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي في دبي، الإمارات العربية المتحدة. وسوف تنضم شركة KLab إلى مجموعة من العارضين من جميع أنحاء العالم في هذه الاحتفالية الكبرى لعالم الأنيمي والألعاب.

ستقدم الشركة مجموعة من المحتوى الجذّاب والمصمم لجذب المشجعين والزائرين على حد سواء في أول ظهور لـها على الإطلاق في هذا الحدث. حيث من المتوقع أن يعج جناح الشركة بالحضور من عشاق الأنيمي ومشجعي الألعاب من الإمارات العربية المتحدة وجميع أنحاء الشرق الأوسط مع فعاليات المبرمجة وألعاب الواقع الافتراضي VR والمنتجات المميزة التي ستباع في المعرض بشكل حصري بالإضافة إلى الهدايا المجانية. وسوف تكون جميع هذه الفعاليات حول اللعبتين الأكثر شعبية: Bleach: Brave Souls وCaptain Tsubasa: Dream Team.

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كما يسر شركة KLab الإعلان عن إطلاق النسخة العربية من خدمة البث المباشر، حيث تتوفر قناة KLab Games Station حاليًا باللغات اليابانية والإنجليزية والفرنسية. ومن المقرر أن يبدأ بث البرنامج الأسبوعي الجديد يوم الخميس 7 مارس/آذار 2019 باللغة العربية عبر Facebook Live وYouTube Live وTwitch وPeriscope.