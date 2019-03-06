معهد سي إف إيه يعلن عن اختيار بروميتريك لاستكمال التحول الرقمي

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أعلن معهد المحللين الماليين المعتمدين “سي إف إيه”، الرابطة العالمية لمهنيي إدارة الاستثمارات، عن اختيار “بروميتريك”، الشركة الرائدة عالمياً في تميّز الخدمات في قطاع الاختبار والتقييم، لتكون المزود الرئيسي لتحول برنامجه من المستوى الأول للاختبارات القائمة على الحاسوب (“سي بي تي”) اعتباراً من 2021. ويأتي ذلك عقب عملية مشتريات شاملة.

وفي إطار دورها هذا، ستقوم “بروميتريك” بالاستفادة من حضورها العالمي الذي يشمل أكثر من 700 من مواقع الاختبار المهنية الآمنة، واستثماراتها الكبيرة المتواصلة في الابتكارات التكنولوجية، وعملياتها التشغيلية المُثبتة والقائمة على الأدلة، بتزويد الأفراد الذين يسعون للحصول على شهادة محلل مالي معتمد بتجربة استثنائية على امتداد دورة حياة الاختبار. وتضع أكثر من 200 من مؤسسات منح الشهادات المهنية ثقتها في “بروميتريك” لمساعدتها في تحقيق تحوّل ناجح من التقديم القائم على الأوراق إلى التقديم القائم على الحاسوب. وتوفّر هذه التجربة فهماً معمّقاً لمخاطر التحوّل والأدوات المثبتة، والأساليب والعمليات لضمان عملية انتقال ناجحة. وتقدّم “بروميتريك” حالياً أكثر من 7 ملايين امتحان سنوياً بالنيابة عن عملائنا.

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وقال تشارلي كيرنان، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة “بروميتريك”: “يشرّفنا في ’بروميتريك‘ اختيارنا من قبل ’معهد سي إف إيه‘ لنكون المزود الاستراتيجي للتحول الرقمي لبرنامج المحللين الماليين المعتمدين. وعلى غرار ’معهد سي إف إيه‘، أثبتت ’بروميتريك‘ التزاماً راسخاً بجودة الخدمة ودقّةً في توفير الخدمات لعملائنا والعمل مع المهنيين الذين يقدّم المعهد الخدمات لهم. ونتطلّع إلى العمل بشكل مشترك مع فريق منح الاعتمادات في ’معهد سي إف إيه‘ في الإطلاق لناجح لامتحان برنامج المحللين الماليين المعتمدين من المستوى الأول”.

ويوفّر تقديم اختبارات قائمة على الحاسوب العديد من الفوائد لمؤسسات منح الاعتمادات العالمية مثل معهد “سي إف إيه”. وتتيح الاختبارات القائمة على الحاسوب للجهات الراعية إيجاد امتحانات عبر الاستفادة من مجموعة متنوعة من أنواع العناصر لتقديم مكونات امتحانات بصيغ مألوفة لدى المهنيين العاملين. ويُتيح استخدام عملية تطوير اختبار متكاملة وحلول تقديم، إنشاء المحتوى وتطويره بصورة سريعة وفعّالة ضمن شبكة اختبار واسعة، ما يضمن جودة ونزاهة الامتحانات المقدّمة للأفراد الذين يخضعون للاختبار. وتزوّد الاختبارات القائمة على الحاسوب برامج الاختبار بفرصة تقديمها ضمن إدارة ثابتة أو نوافذ اختبار متواصلة، إضافةً إلى تقديمها في مواقع الاختبار التقليدية أو ضمن النوافذ المنبثقة، استناداً إلى الاحتياجات الفريدة للبرنامج.

وقال المحلل المالي المعتمد باول سميث، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد “سي إف إيه”: “تتمثّل أولويتنا الأولى في الحفاظ على معايير ميثاق ’سي إف إيه‘. ويشكّل الحفاظ على أمن الامتحانات ودقّة ما هو متوقّع من المرشّحين أمراً حيوياً لتلك العملية. ويُعتبر هذا الأمر تطوراً طبيعياً في كيفية تصميمنا وتقديمنا للبرنامج. ويُعتبر تقديم اختبار قائم على الحاسوب جزءاً من تحوّلٍ أكبر لبرنامج ’سي إف إيه‘ الذي يدعم مهمتنا في ريادة مهنة إدارة الاستثمارات عالمياً، وزيادة انتشارنا العالمي، وإبراز صورة ممارسات الاستثمار بشكل أفضل في مكان العمل في الوقت الحالي”.