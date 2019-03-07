شركة ناشئة أسستها مجموعة شيندلر لدفع التحول الرقمي في القطاع العقاري

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أعلنت اليوم مجموعة “شيندلر” عن تأسيس “بـيلدينغ مايندز “، وهي شركة ناشئة هدفها تحقيق الإدارة الأمثل للأصول العقارية من خلال منصةٍ للبرمجيات-كخدمة.

ومن خلال شراكتها مع “مايكروسوفت”، تستخدم “بيلدينغ مايندز” منصتي “أزور” و”دايناميكس 365″ السحابيتين من “مايكروسوفت”. وسيستفيد مالكو المباني من الجمع بين السحابة الذكية وتطبيقات الأعمال من “مايكروسوفت” من جهة ومعرفة “شيندلر” المتخصصة في خدمة العملاء في القطاع العقاري حول العالم من جهة أخرى.

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تقدم “بيلدينغ مايندز” منصة موحدة للخدمات لتعزيز الاستخدام الأمثل للأصول العقارية، من خلال تحويل طريقة إدارة المباني في قطاع العقارات. ستقوم الشركة الناشئة بتطوير حل سحابي متكامل كلياً وغير مرتبط بمنتَج محدد يحسّن الشفافية والفعالية التشغيلية، وذلك من خلال تمكين مالكي المباني من إدارة كافة عقاراتهم ومزودي الخدمات العاملين معهم بشكل مركزي.

هذا وستقوم شركة “بيلدينغ مايندز” التي أنشئت في برلين، المدينة التي تعدّ المحور البارز في أوروبا للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العقارات، بتقديم خدماتها إلى العملاء حول العالم، كما تخطط لتوسيع فريقها ليضم بحلول نهاية السنة أكثر من 100 خبير في القطاع الرقمي.

وقال جان فيليب كورتوا، نائب الريس التنفيذي، ورئيس شؤون المبيعات العالمية والتسويق والعمليات في شركة “مايكروسوفت” بهذا الصدد: “تجمع شراكتنا خبرةَ ’شيندلر‘ عالمية المستوى في قطاع إدارة المباني مع قدرات تكنولوجيا ’مايكروسوفت‘ من أجل دفع الابتكار في أرجاء القطاع. ستقدم ’بيلدينغ مايندز‘ مجموعةً من حلول المباني الذكية المصمّمة خصيصاً لتساعد مالكي المباني حول العالم على مواجهة التحديات التشغيلية اليومية.”

من جهته قال ينس مولر، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في مشروع “بيلدينغ مايندز” في معرض تعليقه: “تستخدم العقارات اليوم تطبيقات مختلفة باختلاف المورّدين لا تكون غالباً مرتبطة في ما بينها. ومع التقدم الرقمي، يواجه مالكو العقارات تحدي إدارة البيانات المحتجزة في مجموعة كهذه من التطبيقات المختلفة في حافظة مبانيهم”.

أما سيلفيو نابولي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “شيندلر” فصرح قائلاً: “هناك طلبٌ ملحوظ ومتزايد على الذكاء القائم على البيانات في مجال إدارة المباني، وعلى تحقيق الاستخدام الأمثل للأصول العقارية. إن قيامنا بجمع رؤانا المعمقة الخاصة بالقطاع مع خبرتنا في التحول الرقمي سيمكّن ’بيلدينغ مايندز‘ من لعب دورٍ هام في قيادة التغيير الحاصل في القطاع. ومن شأن ذلك أن يردمَ فجوةً طال أمدها منذ نشوء المباني الذكية، ويسرنا أن ندخل في شراكةٍ مع شركة عالمية رائدة مثل ’مايكروسوفت‘ للعمل معاً على هذه المبادرة المحورية.”

هذا وتشير توقعات شركة “أوربيس ريسيرتش” المتخصصة في أبحاث السوق إلى أنه من المنتظر أن تشهد سوق المباني الذكية نمواً لترتفع من حوالي 8 مليارات دولار أمريكي في عام 2018 إلى حوالي 58 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023. وتقوم الشركات العقارية بالاستثمار في حلول جديدة تتيح تكامل عقاراتهم مع منظومات مورديهم وحافظة أوسع للأصول بهدف الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول الرقمي. ومن خلال تضافر جهودهما، تقدم “بيلدينغ مايندز” و”مايكروسوفت” القدرات المطلوبة لتسريع هذا التحول.

تجدر الإشارة إلى أن “بيلدينغ مايندز” ستعمل كشركة قائمة بذاتها ضمن مجموعة “شيندلر”. وبوصفها المالك الوحيد لهذه الشركة الناشئة، خصصت “شيندلر” لها تمويلاً يصل إلى 150 مليون يورو، وتتوقع المجموعة أن تنفق ربع هذا المبلغ في عام 2019.