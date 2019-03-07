رابطة جي إس إم إيه تعلن عن المتحدثين خلال سلسلة مؤتمرات موبايل 360 غرب أفريقيا

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أعلنت اليوم رابطة “جي إس إم إيه” عن أوائل المتحدثين في مؤتمر “موبايل 360 – غرب أفريقيا” لعام 2019 الذي سيُعقد يومَي 16 و17 أبريل في فندق “راديسون بلو أبيدجان إيربورت” بأبيدجان في ساحل العاج. وتتألّف الجهات التي ترعى الفعالية كلاً من “ماستركارد” (الجهة الراعية الرئيسية) و”فيزا” (الجهة الراعية للقطاع) و”إنتلسات” (الجهة الراعية الداعمة).

وقال جون هوفمان، الرئيس التنفيذي لرابطة “جي إس إم إيه”، في هذا السياق: “يؤدي قطاع الجوال دوراً أساسيّاً في قيادة الإدماج الرقمي والمالي والاجتماعي في الكثير من البلدان الأفريقيّة عبر إتاحة إمكانية الوصول إلى معلومات وخدمات أساسيّة. إنّنا متحمّسون للعودة إلى غرب أفريقيا لمرّة ثالثة من أجل استكمال البحث حول اللازم لتخطّي حواجز دقيقة في مجال التكنولوجيا والحوكمة ونماذج الأعمال والاستثمار. وستقدّم الفعاليّة فرصة قيّمة للحضور من أجل مشاركة تجاربهم وتوسيع التأثير الإيجابي للجوال في هذه المنطقة الحيويّة”.

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وسينظر مؤتمر “موبايل 360 – غرب أفريقيا” إلى دور المواطن الرقمي – وسيتساءل عمّا يرغب به مواطنو المستقبل مع استمرار ارتفاع عدد المستخدمين الناشطين والاستثمارات. وركّزت فعاليّة 2018 على الجهة التي تقود الثورة الرقميّة في منقطة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفي عام 2019، تنطلق رابطة “جي إس إم إيه” من ذلك وتنظر إلى من يستفيد من الثورة الرقميّة. ما التأثير الذي ستتمتّع به التكنولوجيا الرقميّة على سوق العمل، وابتكار المحتوى، والصيحات التجاريّة، وما هي الخطوات الأولى لابتكار مجتمع رقمي شامل وآمن للمستقبل؟