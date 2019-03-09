سبوتيفاي تعلن عن توسيع شراكتها الاستراتيجية مع سامسونج

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أعلنت اليوم “سبوتيفاي تكنولوجي” العامة المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:SPOT)، عن الخطوة التالية في علاقتها الاستراتيجية مع شركة “سامسونج” والمتمثلة في تزويد المستخدمين بإمكانية الوصول الفوري إلى “سبوتيفاي” عبر أجهزة “سامسونج” الجوالة1. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمي “سبوتيفاي” الجدد في الولايات المتحدة والذين يستخدمون أجهزة جوالة مختارة من “سامسونج جالاكسي”، بما في ذلك جهاز “جالاكسي إس 10” الذي تم إطلاقه للتو، الترقية إلى “سبوتيفاي بريميوم” والاستفادة من الخدمة لمدة ستة أشهر مجاناً، قابلة للإسترداد في التطبيق2. واعتباراً من 8 مارس، سيصبح تطبيق “سبوتيفاي” مثبتاً بشكل مسبق في الملايين من أجهزة “سامسونج” الجديدة حول العالم.

هذا وتم دمج “سبوتيفاي” بشكل عميق مع “بيكسبي”، وهي منصة الذكاء الخاصة بـ “سامسونج” والمصممة لتعمل عبر منظومتها من الأجهزة. كما تساهم “سبوتيفاي” في تعزيز شاشة “بيكسبي” الرئيسية من خلال توفير محتوى “سبوتيفاي” والتوصيات المصممة لتتناسب مع ذوق كل مستمع.

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وقال ستين غارمارك، نائب رئيس قسم المنتجات الاستهلاكية لدى “سبوتيفاي” في هذا السياق: “نحن متحمسون للغاية لاختيارنا كخدمة البث الموسيقي المعتمدة لشركة ’سامسونج‘ منذ عدة أشهر ويساهم خبر اليوم في ضمان حصول المستمعين حول العالم على تجربة استماع أكثر سلاسة لبرنامج ’سبوتيفاي‘ عبر مختلف الأجهزة. وتسهل هذه الشراكة على مستخدمي الهواتف الجوالة من ’سامسونج‘ إمكانية الوصول إلى الموسيقى المفضلة لديهم والبث الصوتي الرقمي عبر ’سبوتيفاي‘، أينما كانوا وبأي طريقة يختارونها للاستماع إلى تلك الموسيقى”.

ومن جهته، قال باتريسيو باوكار، نائب رئيس شؤون التسويق لدى “سامسونج إلكترونيكس أمريكا”: “يتمثل هدفنا في تقديم أفضل تجربة جوال ممكنة لمستهلكينا، وتشكل ’سبوتيفاي‘ الشريك الموسيقي المثالي الذي سيساعدنا على تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة واقعة. وسواء كانوا يستمعون إلى أحدث الألبومات الناجحة أو يتحققون من قائمة التشغيل المفضلة لديهم، نمنح مستخدمي ’جالاكسي إس 10‘ المؤهلين إمكانية الوصول إلى عرض مدهش لمدة ستة أشهر من ’سبوتيفاي بريميوم‘”.

وكما أعلنا سابقاً في أغسطس 2018، أصبحت “سبوتيفاي” مزود خدمة الموسيقى المعتمد من “سامسونج”. وستواصل “سبوتيفاي” دعم أجهزة “سامسونج” هذا العام لتمكين مستخدمي “سامسونج” و”سبوتيفاي” من اكتشاف الموسيقى والاستمتاع بها بطرق جديدة.