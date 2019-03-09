كيرستريم هيلث تبيع وحدة أعمال تقنيّة المعلومات الخاصة بالرعاية الصحيّة إلى فيليبس

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قامت “كيرستريم هيلث” بتوقيع اتّفاقيّة مع “رويال فيليبس” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:PHG وفي بورصة أمستردام تحت الرمز: AEX:PHIA)، الرائدة عالمياً في مجال التقنيّات الصحيّة، لبيع وحدة أعمال أنظمة المعلومات الخاصة بالرعاية الصحيّة إلى “فيليبس”.

وتقدّم وحدة أعمال أنظمة المعلومات الخاصة بالرعاية الصحيّة التابعة لـ “كيرستريم” حلول التصوير القائمة على تقنيّة المعلومات إلى المستشفيات المتعددة المواقع، ومزودي الخدمات في مجال الطب الإشعاعي، ومراكز التصوير، والعيادات الطبيّة المتخصّصة حول العالم. وطوّرت وحدة الأعمال علاقات متينة مع العملاء في القطاعات الجذابة والعالية النمو للرعاية الصحية، ويُتوقّع أن تستمرّ بتحقيق النموّ والنجاح.

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ونتيجة هذا الاستحواذ، ستحصل وحدة أعمال “فيليبس” الموسّعة في مجال تقنيّة المعلومات الخاصة بالرعاية الصحية منصّة الصور المؤسسيّة من “كيرستريم” – بما في ذلك منتجات الأرشيف المحايد بالنسبة للبائع (“في إن إيه”) الأفضل ضمن فئتها، وأجهزة معاينة الصور التشخيصية والمؤسسية، وإصدار التقارير في مجال الوسائط المتعددة، ومنسّق تدفق الأعمال، وأدوات التحليلات السريريّة والتشغيليّة والعمليّة – كجزءٍ من حافظتها الواسعة.

وقال لودوفيك دابريا، مدير عام حلول معلومات الرعاية الصحيّة لدى “كيرستريم”، في هذا السياق: “حقّقنا نجاحاً عالمياً في تأمين أنظمة المعالجة الإشعاعيّة وأنظمة التصوير القائمة على تقنيّة المعلومات الخاصة بالمؤسسات لمساعدة المتخصّصين في المجال الطبيّ على تأمين الرعاية العالية الجودة وتحسين العمليات. ومن خلال انضمام وحدة أعمال أنظمة المعلومات الخاصة بالرعاية الصحيّة إلى جزء من ’فيليبس‘، سيكون لها فرصة أكبر للازدهار والنموّ. وتتشارك الشركتان الالتزام بالابتكار الهادف المتجذر في ثقافة كلّ شركة. وسيتمكن العملاء من الوصول إلى حافظة أوسع من حلول تقنيّة المعلومات الخاصة بالرعاية الصحيّة من أجل تبسيط إدارة الصور الطبية، وتمكين التعاون الفعال، وتحسين رعاية المرضى”.

وتماماً مثل “كيرستريم”، قامت “فيليبس” ببناء وحدة أعمال عالميّة قويّة تركّز في المقام الأول على العملاء، والامتياز التقني العالمي المستوى، والابتكار المستمرّ.

وصرّح روبرت كاسكيلا، رئيس وحدة أعمال التشخيص الدقيق في “رويال فيليبس”، قائلاً: “تتعاون ’فيليبس‘ مع مزودين عالميّين في مجال الرعاية الصحية من أجل ربط الناس والمعلومات والتكنولوجيا مع الالتزام بتحقيق الهدف الرباعي لتجارب المرضى المحسنة، ونتائج صحيّة أفضل، ونتائج محسنة للموظفين، وتكاليف منخفضة للرعاية. وستساهم عملية الاستحواذ هذه بتحسين قدرتنا على تأمين حلول مرنة للمستشفيات والأنظمة الصحيّة. وسيقوم التوافق بين ابتكاراتنا الناجحة في منصات أنظمة الصور، وأمثلة تدفق الأعمال، والمعلوماتيّة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مدمجةً مع منصّة التصوير المعلوماتيّة الخاصة بالمؤسسات والقائمة على السحابة من ’كيرستريم‘ والبصمة الجغرافيّة الإضافيّة، بإتاحة أساس قويّ لتحقيق الوعد المتمثل بتوفير التشخيص الدقيق”.

وستحتفظ “كيرستريم” بوحدات أعمال التصوير الطبيّ وصور الأسنان والفيديوهات الصناعية، والاختبارات غير التدميريّة، والتغليف الدقيق التي لا تتأثر بالمبيعات. وفي هذا السياق، علّق ديفيد سي ويستجيت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والرئيس التنفيذي لشركة “كيرستريم”، قائلاً: “تتمتّع هذه الأعمال الراسخة بأسس ماليّة قويّة ومنصّات تقنيّة ابتكاريّة، وحصلت على ثقة العملاء الأوفياء حول العالم. وسيتمحور تركيزنا على تأمين الابتكار الذي يغيّر الحياة – لصالح المرضى، والعملاء، والشركاء، والمجتمعات، ومساهمين آخرين – وسنجعل الشركة تنمو لتحقق نجاحاً طويل الأمد”.

وبعد استلام جميع الموافقات الحكوميّة التنظيميّة والقابلة للتطبيق، والمدخلات من أعمال المجالس والاتحادات، وتلبية جميع الشروط المسبقة، ستعمل الشركتان من أجل إتمام عملية البيع خلال النصف الثاني من هذا العام، وستستمرّان بالعمل بشكلٍ مستقل لغاية إغلاق الصفقة.