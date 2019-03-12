إطلاق جيه سي إم-7000 من سلسلة نيو سكوب

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تعلن شركة “جييول” المحدودة (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز: TOKYO:6951) (www.jeol.com) (الرئيس جون-إيمون كوريهارا) عن إطلاق مجهر إلكتروني جديد متفوق لفحص الأجسام الدقيقة (“إس إي إم”)، “جيه سي إم-7000” من سلسلة “نيو سكوب”، والذي سيتم إطلاقه في مارس 2019.

خلفية تطوير المنتج

تُستخدم المجاهر الإلكترونية لفحص الأجسام الدقيقة في شتى المجالات، مثل القطاعات الكهربائية والالكترونيات والسيارات والآلات والكيماويات والأدوية. وبالإضافة إلى ذلك، تتوسع تطبيقات المجاهر الإلكترونية لفحص الأجسام الدقيقة بحيث لا تغطي الأبحاث والتطوير فحسب، ولكن أيضاً تهدف إلى مراقبة الجودة وفحص المنتج في مواقع التصنيع. وبالتالي، تتزايد الطلبات على هذا المنتج، ما يؤدي إلى تعزيز فعالية العمل، وتشغيل أسرع وأسهل، وتحقيق درجة عالية من القدرات التحليلية والقياسية.

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واستناداً إلى المجاهر السابقة من سلسلة “إن تاتش سكوب” التي حققت نجاحاً ملحوظاً والحائزة على جوائز، قمنا بتطوير مجهر “جيه سي إم-7000” الجديد والمتفوق لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة في السوق. وتتضمن سلسلة “جيه سي إم-7000” ميزات مبتكرة، مشابهة لتلك الخاصة بسلسلة “إن تاتش سكوب”. وتشمل ميزات سلسلة “جيه سي إم-7000” ما يلي: 1) واجهة المستخدم الرسومية البسيطة لقابلية تشغيل عالية، 2) بصمة صغيرة الحجم، 3) الانتقال السلس من التصوير عبر المجهر الضوئي إلى التصوير عبر المجهر لفحص الأجسام الدقيقة باستخدام وظيفة “زيرو ماغ””، 4) تحليل أساسي في الوقت الفعلي أثناء مراقبة الصورة باستخدام وظيفة “التحليل المباشر”، و 5) مرحلة التحريك بواسطة محوري تحديد المواقع (إكس، واي) من أجل تشغيل سلس.

علاوة على ذلك، يُقدَم المجهر “جيه سي إم-7000” مع وظيفة “السطحية الحية ثلاثية الأبعاد” (“لايف 3 دي”)، التي تعرض في الوقت نفسه صورة حية من المجهر لفحص الأجسام الدقيقة وصورة أخرى مركّبة على سطحية حية ثلاثية الأبعاد (“لايف 3 دي”). تمكّنكم هذه الوظيفة الجديدة أيضاً من الحصول على معلومات طبوغرافية متعمقة من العينة، إضافة إلى معلومات من سطح العينة من صورة المجهر لفحص الأجسام الدقيقة.

الميزات الرئيسية

بفضل وظيفة “زيرو ماغ”، أصبح التنقل بين العينات أسهل من أي وقت مضى. فإن “زيرو ماغ” التي تربط صورة المكشاف الضوئي التي تتضمن معلومات خاصة بالألوان مع صورة المجهر لفحص الأجسام الدقيقة التي تشمل تفاصيل حول السطحية تمكّنكم من تحديد مواقع التصوير والتحليل بسرعة.

بمساعدة مرحلة التحريك بواسطة محوري تحديد المواقع (إكس، واي)، يتم تعزيز فعالية العمل، ويمكن بسهولة تجميع الصور المرّكبة لمساحة كبيرة الحجم من العينات.

بفضل السلسلة التحليلية خاصتنا (وظيفة “التحليل المباشر”)، يعرض نظام مطيافية تشتت الطاقة بالأشعة السينية المدمج طيف مطيافية تشتت الطاقة بالأشعة السينية في الوقت الفعلي أثناء مراقبة الصورة والتحليل الأساسي السريع والفعال.

تتيح وظيفة “السطحية الحية ثلاثية الأبعاد” (“لايف 3 دي”) الجديدة مراقبة متزامنة لصورة حية من المجهر لفحص الأجسام الدقيقة وصورة مركّبة للسطحية الحية ثلاثية الأبعاد، إلى جانب الحصول على معلومات طبوغرافية متعمقة.