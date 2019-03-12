دنتال مونيتورينج تتعاون مع فيتروفيان لتسريع وتيرة التوسع العالمي

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قامت “دنتال مونيتورينج” (“دي إم”)، مزوّدة لمجموعة ممتازة من حلول الذكاء الاصطناعي في مجال طب الأسنان وتقويم الأسنان، بإغلاق جولة تمويليّة بقيمة 45 مليون يورو، بدعم من الشركة الرائدة في مجال الاستثمار في النموّ “فيتروفيان بارتنرز”، من أجل تسريع وتيرة التوسّع العالمي.

وقال فيليب صلاح، الرئيس التنفيذي لشركة “دنتال مونيتورينج”، في هذا السياق: “إنّنا في ’دنتال مونيتورينج‘ نؤمن بأنّ منظومة الأسنان قادرة على الاستفادة بدرجة كبيرة من تقنيّتنا. ونفتخر بالتعاون مع ’فيتروفيان‘ إذ ستساعدنا خبرتها المعمّقة في القطاع والمقاربة العالميّة المدفوعة بالنمو على تحقيق هدفنا المشترك والمتمثل بجعل ’دنتال مونيتورينج‘ متاحة لجميع المساهمين في مجال الأسنان: المرضى، والأطباء، والمصنعين، والمؤسسات، وشركات التأمين حول العالم”.

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تأسّست “دنتال مونيتورينج” في فرنسا في عام 2015، وهي واحدة من أوائل الشركات التي اعترفت بكيفيّة تحويل الذكاء الاصطناعي لمهنة طب الأسنان، ولبناء منصّة ذكاء اصطناعي متطورة للغاية التي تحميها أكثر من 80 براءة اختراع. وفي عالم حيث يتوقع المرضى من مختلف الأعمار قيام التكنولوجيا بتغيير التجربة للأفضل، حقّقت “دنتال مونيتورينج” مهمّتها لمساعدة المتخصصين في مجال طب الأسنان على تقديم عناية أفضل وملاءمة أكبر، مع أدوات للمرضى يتحمّسون لاستعمالها: يريد 73 في المائة من جيل الألفيّة أن يقدّم لهم الأطباء تطبيقاً لإدارة الرعاية1 و70 في المائة من مواليد الطفرة السكانية متحمسون حول قدرة الذكاء الاصطناعي على تمكين الأطباء من التركيز على صحتهم2.

وتجدر الإشارة إلى أنّ جميع حلول “دنتال مونيتورينج” قائمة على التطبيقات أو السحابة، وتتيح لللمتخصصين في مجال طب الأسنان تقييم ومراقبة حالات الأسنان، بما في ذلك تقويم الأسنان أو الممارسة الداخليّة أو عن بعد. ويتمثل هدفهم في زيادة مستوى الرعاية من خلال استعمال أدوات التقييم المتطورة، وتعزيز تفاعل المرضى من خلال تسهيل الاتصال، وزيادة ملاءمة المرضى وفعاليّة الممارسات.

وستستخدم “دنتال مونيتورينج” الأموال لتسريع تطورها في الولايات المتحدة الأمريكيّة وآسيا، وتعزيز عروضها للسوق العالميّة لأطباء الأسنان مع حلول متطورة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

وقال تورستن وينكلر، شريك في “فيتروفيان بارتنرز”، في هذا السياق: “تُعدّ ’دنتال مونيتورينج‘ حلّاً ثوريّاً بالفعل للعناية بالفم مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبيّنت عن أداء ملحوظ في تنمية قاعدة العملاء وتنفيذ خريطة طريق للمنتجات لسوق الأسنان الشاملة. وإنّنا متحمّسون للتعاون مع فيليب وفريق عمله، ولتأمين كلّ الدعم الذي نستطيع تقديمه من أجل تمكين ’دنتال مونيتورينج‘ من تحقيق ريادة عالميّة في مجال الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي في مجال العناية بالأسنان”.

وفي عام 2018، تعاونت “دنتال مونيتورينج” مع مجموعة “سترومان”، شركة عالميّة رائدة في مجال طب الأسنان التجميلي، وتوسيع الامتداد بدرجة كبيرة إلى أطباء الأسنان حول العالم. في “آي دي إس” في كولونيا، ستطلق مجموعة “سترومان” ثلاثة مستحضرات إضافيّة جديدة تمّ تطويرها من قبل “دي إم”