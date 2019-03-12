أيدنتيفاي 3 دي تطرح حلّ جيمالتو لضمان حماية بروتوكول الإنترنت الخاصّ بالعملاء وبيانات التصنيع

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أعلنت اليوم شركة “جيمالتو”، الرائدة العالميّة في مجال الأمن الرقمي، أنّ “أيدنتيفاي 3 دي”، الحلّ الأمني الأكثر تطوّراً لسلاسل الإمداد الخاصّة بالتصنيع الرقمي، قامت بطرح حل “سيف نت داتا بروتكشن أون ديماند” من “جيمالتو” لضمان أمن الملكيّة الفكريّة الخاصة بالعملاء وجودة خدمات التصنيع الرقمي في السحابة.

وبوجود العملاء في قطاعات أكثر إدراكاً للمخاطر الأمنيّة مثل قطاع الطيران والفضاء والدفاع، يصبح من الحيوي أن تقوم “أيدنتيفاي 3 دي” ببناء ضوابط أمنيّة قويّة خاصة بالبيانات في الخدمات القائمة على السحابة من أجل حماية المعلومات الحساسة والملكيّة الفكريّة الخاصة بالعملاء. وبعد النظر في الحلول البديلة في الموقع ومزوّدي السحابة، قامت “أيدنتيفاي 3 دي” باختيار حل “سيف نت داتا بروتكشن أون ديماند” بفضل قدرته على تأمين مجموعة واسعة من وحدات أمن الأجهزة (“إتش إس إم”) القائمة على السحابة، والتشفير، وخدمات الإدارة الرئيسيّة التي تندمج بسهولة مع التطبيقات وخدمات السحابة التي تستخدمها بالفعل.

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وقال ستيفان توماس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون الاستراتيجيّة، في هذا السياق: “تقدّم ’أيدنتيفاي 3 دي‘ حماية للملكيّة الفكريّة، وقابلية التكرار والتعقّب في التصنيع، في جميع مراحل التصنيع الرقمي من التوزيع غير المرخّص والتحويل والنسخ والإنتاج. يعتبر الأمن جزءاً لا يتجزأ من كل ما نقوم به.” وأضاف: “بالنسبة إلى الكثير من الشركات التي تعمل في هذا المجال، يتمّ تعزيز الأمن فقط عندما يطلب العملاء ذلك. لكن ليست هذه طريقة عملنا؛ فبالنسبة إلينا، يجب أن يكون الأمن، وتحديداً حماية البيانات، جزءاً من العمليّة منذ اليوم الأوّل. وفي ظلّ سعي العملاء إلى توسيع قدراتهم، كنا بحاجة إلى حلّ سيسمح لهم بالنموّ بشكلٍ مريح، من دون المساومة بشأن مبادئنا المتعلقّة بـ’الأمن أوّلاً‘.”

مع “سيف نت داتا بروتكشن أون ديماند”، تمكّنت “أيدنتيفاي 3 دي” من طرح خدمة وحدة أمن الأجهزة القائمة على السحابة لتشكّل أساس الثقة لسلطة الترخيص وتدعم الخوارزميات المتطوّرة. وأصبحت الشركة حاليّاً قادرة على تزويد عملائها بخدمات آمنة للتصنيع الرقمي مع الاستفادة من مرونة وتنوّع خدمة الأمن القائمة على السحابة والخاضعة للإدارة من دون الحاجة الى الاستثمار المسبق.

وأضاف توماس: “أصبحت ’أيدنتيفاي 3 دي‘ حاليّاً قادرة على تزويد عملائنا بحماية منقطعة النظير لبياناتها القيّمة والملكيّة الفكريّة، والتأكد في الوقت عينه من أنّ عمليات التصنيع مرخّصة ومصادقة وفق المعايير الصحيحة. خلال بضعة أشهر من تطبيق الحلّ، شهدنا على وفورات كبيرة في التكلفة بنسبة 35 في المائة، وسنتمكّن من إضافة عملاء جدد بسرعة وفعاليّة في أقلّ من ساعة.”

من جانبه، قال دوغ بيترسون، كبير المهندسين في مجال التطبيقات الميدانيّة في “أيدنتيفاي 3 دي”: “يرغب الكثير من مزوّدي الخدمات السحابية بجذبكم ودفعكم إلى شراء المزيد من الخدمات عندما تحتاجون إلى التوسّع. لقد كان نموذج أعمال ’جيمالتو‘ متوافقاً مع متطلباتنا وكانت العمليّة بسيطة.” وأضاف: “من الآن فصاعداً، سيصبح من السهل ترقية العملاء إلى السحابة، ونقل المفاتيح، وإضافة برمجيّات جديدة، وتأمين الدعم عن بعد. وبما أنّ خدمتنا تقدّم تحكّم بالوصول لفصل الأدوار على مستويات متعددة بين العملاء وأنواع مختلفة من التصنيع في الشركة نفسها، يسهل حاليّاً تقديم الخدمة ضمن نموذج توصيل الخدمة.”

ولفت تود مور، نائب الرئيس الأوّل لحماية البيانات في “جيمالتو” في معرض تعليقه: “يسعدنا أن نرى شركة أخرى تستخدم مقاربة ’الأمن أوّلاً‘. لقد إعتمدت الشركات لفترة طويلة على ذهنيّة ’اشتري الآن وأضف الأمن لاحقاً‘ مع العملاء، وهذا يساهم بتعربض الكثير من المستخدمين النهائيّين للخطر. ومع ’سيف نت داتا بروتكشن أون ديماند‘، ستتمكن ’أيدنتيفاي 3 دي‘ من تقديم خدمة آمنة للتصنيع الرقمي بفعاليّة لتلبية جودة الخدمة ومتطلبات حماية البيانات للعملاء.”