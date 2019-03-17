كيميتا تعرض حل الاتصال الهجين التشغيلي والمتكامل تماماً في المؤتمر العالمي للجوال 2019

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عرضت “كيميتا”، وهي شركة الاتصالات التي تستكمل نسيج الاتصال لربط الأشخاص والأماكن كافة- منصة الاتصال الهجينة ذات المصدر الواحد، لأكثر من 50 متخصص في القطاع خلال المؤتمر العالمي للجوال المنعقد في الفترة الممتدة بين 26 و28 فبراير في برشلونة.

استضافت “كيميتا” عرضاً حياً طوال فترة المؤتمر بواسطة مركبتها المتنقلة المتصلة بالشبكات الخلوية والأقمار الاصطناعية كاملة الوظائف، لتقديم الحل الذي يحتاجه القطاع. قام شركاء القنوات والعملاء ووسائل الإعلام والمشاركون الآخرون بجولة في جميع أنحاء مدينة برشلونة، وراقبوا كيف أن الشبكة تتحول فوراً بين خدمة الأقمار الاصطناعية والخدمات القائمة على الخلوي.

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وتم تشغيل تطبيقات البث المباشر مثل الموسيقى من المساعد “أمازون أليكسا” وبث مباشر لفيديو عن المؤتمر العالمي للجوال بشكل متواصل خلال كل جولة. ويمكّن حل “كيميتا” الفريد من نوعه، والذي يستفيد من الشبكات الخلوية والأقمار الاصطناعية، جميع خدمات البث من أداء مهامها من دون انقطاع ملحوظ بالاتصال.

وفي هذا السياق، قال توم فريمان، نائب الرئيس الأول لحلول اتصالات الجوّال الأرضيّة لدى “كيميتا”: “أُعجب المشاركون في المؤتمر بالتكنولوجيا التي نقدمها، ويسعدنا مشاهدة البث المباشر أثناء التنقل بين الأقمار الاصطناعية والشبكة الخلوية بدون انقطاع الاتصال”. وأضاف: “إن هذا الحل الحقيقي المطروح في السوق ليس مجرد مفهوم بسيط، بل هو علامة فارقة في مجال الاتصالات الجوالة”.

وتتضمّن المركبة، المدمجة من قِبل شريك “كيميتا” أي مجموعة “إكسيليريت”، حل الشبكة اللاسلكية واسعة النطاق المحددة من البرمجيات المقدم من “كرايدل بوينت”، وخدمات تقنية التطور طويل الأمد من “كيوبك تليكوم”، وقدرة الأقمار الاصطناعية المقدمة من شبكة الأقمار الاصطناعية “إنتلسات”، والاتصال عبر الأقمار الاصطناعية المقدم من محطة “كيميتا يو7″، ومودم “آي دايركت”، التي تهدف إلى توفير حل الاتصال المتكامل. تمكّن المشاركون من مراقبة التحوّل السلس من الشبكة الخلوية إلى الأقمار الاصطناعية في الوقت الفعلي عبر تطبيق طورته شركة “كيميتا”. ويبيّن هذا التطبيق أي من الشبكات يرتبط بها المستخدمون في أي لحظة. وقام رواد القطاع، بمن فيهم المستجيبين الأوائل، وخبراء المركبات المتصلة، ومصنعي السيارات، والمستثمرين، والمحللين، وغيرهم، بتجربة الاتصالات الجوالة الدائمة بشكل مباشر.

ومن جهته، قال بنجامين بوستوما، مدير حلول الاتصال في شركة “كيميتا”: “تعمل ’كيميتا‘ على تسهيل الطريقة التي يتم من خلالها التقاط البيانات واستهلاكها ومشاركتها، ما يساهم في تغيير كيفية تواصل المتخصصين أثناء التنقل وفي المواقع المليئة بالتحديات”. وأضاف: “تواصل التقنيات الرقمية تغيير حياتنا اليومية، ويساعد حل ’كيميتا‘ على مواجهة تحديات الاتصال الشائعة التي تعترض القطاعات”.