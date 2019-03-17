بي سي دبليو تفوز بجائزة التميز في مجال الذكاء الاصطناعي لعام 2019

Advertisements

أعلنت اليوم “بي سي دبليو” (“بورسن كوهن آند ولف”) أنّها فازت في برنامج جوائز التميز في مجال الذكاء الاصطناعي من “بزنيس إنتليجنس جروب” لعملها لصالح العميل “بورينجر إنجلهايم” في ابتكار منصّة الدردشة “تشات بوت” القائمة الذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها للتعليم العالمي للمرضى والتي تمّ إطلاقها من قبل شركة أدوية. وتمّ تكريم “بي سي دبليو” و”بورينجر إنجلهايم” ضمن فئة الذاكرة المحدودة– المنتجات أو الخدمات – للشركات الكبرى.

وتمّ ابتكار منصّة الدردشة “تشات بوت” عبر “فيسبوك” – “تاباثا”، التي تشكّل جزءاً من حملة الشركة العالميّة للتوعية من مرض الربو “فكّر. اتخذ الإجراءات. تنفّس”، لمساعدة الناس على فهم تأثير الربو على حياتهم اليوميّة في بيئة خاصّة. تعمل “تاباثا” بدعم من الذكاء الاصطناعي، وتمّ تصميمها لمساعدة من يعاني من الربو لتحديد العوارض بأنفسهم، والاطلاع على المزيد حول المخاطر، والتحضير لزيارة الطبيب. وكانت “تاباثا” أوّل مصدر للتوعية حول المرض غير قادر على قياس مدى تحفيز المعلومات للناس للاطلاع على المزيد فحسب، إنما أيضاً قياس ما إذا كانوا يعتزمون اتّخاذ الإجراءات اللازمة ومقابلة الطبيب.

Advertisements

وقال تشاد لاتز، الرئيس التنفيذي لشؤون الابتكار لدى “بي سي دبليو”، في هذا السياق: “يتيح الذكاء الاصطناعي مقاربة فائقة القوّة لتطوير الحملات التعليميّة والإعلاميّة المتطوّرة التي تسمح للعملاء بالتفاعل على أساس فردي مع الجمهور. وفي قطاع الأدوية، يُمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي المدعوم بالذكاء العاطفي مؤثراً لتحسين الوعي حول المرض وتوفير معلومات مهمّة بالوقت الفعلي، بطريقة عالية التخصيص. ويسرّنا هذا التكريم الرائع من قبل ’بزنيس إنتليجنس جروب‘”.