ماونت إلبرت تغلق صندوقها الاستثماري الأول عند 382 مليون دولار أمريكي

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أعلنت اليوم “ماونت إلبرت كابيتال بارتنرز” (“ماونت إلبرت”)، وهي شركة استثماريّة خاصّة متخصّصة في مجال الأصول الفعليّة بما في ذلك البنى التحتيّة للإنترنت، عن استكمال الإغلاق النهائي لصندوقها الأول، صندوق “ماونت إلبرت كابيتال بارتنرز فاند 1” (“فاند 1”). وأغلق الصندوق على التزامات أسهم بلغ مجموعها 382 مليون دولار أمريكي، متجاوزة بذلك الهدف الأولي الذي بلغ 290 مليون دولار أمريكي. ومن خلال جمع التمويل لـ”فاند 1″، تمكّنت “ماونت إلبرت” من جذب مجموعة من المستثمرين العالميين، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف والمكاتب العائلية.

وتمّ الاستثمار في “فاند 1” بنسبة 22 في المائة في 31 ديسمبر 2018، من خلال الاستثمار إلى جانب المستثمرين المؤسسين العالميين “جي آي سي” و”أو بيه تراست” في شركة “إيدج كور إنترنت ريل إستايت” (“إيدج كور”). وتُعتبر “إيدج كور” آليّة استثماريّة تمّ تأسيسها لتطوير والاستحواذ على وتشغيل مراكز البيانات والبنى التحتية ذات الصلة، برأس مال أولي تجاوز 900 مليون دولار أمريكي من الأسهم الموجهة لدعم نحو 2.0 مليار دولار أمريكي في مجال تطوير مراكز البيانات. وبالإضافة إلى استثمارها في “فاند 1″، تعمل الشركات التابعة لـ”ماونت إلبرت” كشريك عامٍ لـ”إيدج كور” وتوفّر خدمات إدارة الأصول والتطوير والتأجير لها.

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وقال توم راي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ”ماونت إلبرت”، في هذا السياق: “نُثمّن عالياً دعم المستثمرين وثقهم بنا. ويسرنّا تخطّي الهدف الأولي للاكتتاب في “فاند 1″ ، ونؤمن بجاذبية البيئة الاستثمارية للصندوق. ويسعدنا إرساء القدرات التشغيلية المتجذّرة في شركات الخدمة التابعة لـ’ماونت إلبرت‘. وننظر إلى هذه القدرات بصفتها قدرات لا تقدّر بثمن، حيث أتاحت لهم مكانةً تُمكّنهم من التوسع ودعم المزيد من الاستثمارات. وانطلاقاً من خبراتنا في مجالي الاستثمار والتشغيل، نعمل على الاستفادة من علاقاتنا في القطاع ورؤيتنا الاستثمارية وآرائنا التشغيلية ومواردنا لتحديد طبقة أعمق من الفرص والمخاطر في بيئةٍ استثمارية تتميز بوفرتهما. ونواصل التركيز على توليد عائدات جذابة مُعدلة حسب المخاطر عبر الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجذابة وتحفيز التنفيذ المُحسّن من خلال قدرتنا التشغيلية وأخلاقياتنا الرفيعة”.