كليرباث تجلب تقنية فيلودين ليدار إلى مجتمع الروبوتات

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أعلنت شركة “فيلودين ليدار” اليوم أن شركة “كليرباث روبوتكس” قد أصبحت شريكاً معززاً للقيمة المضافة، إذ ستقوم “كليرباث” بتوفير مستشعرات “ليدار” الثورية ضمن منصة “كليرباث” للأبحاث الروبوتية. وستقدم الشركة التي تتخذ مقراً لها في كندا مستشعرات “فيلودين” إلى مؤسسات الأبحاث الأكاديمية وأبحاث الشركات ضمن روبوتاتها المتحركة الخاصة بخدمات المسح والمعاينة وتطبيقات النفط والغاز والزراعة ومعاملة المواد وغيرها من التطبيقات.

تستخدم حلول “كليرباث” الروبوتية تقنية “ليدار” الحديثة التي تقدمها شركة “فيلودين”، والتي تتميز بالدقة والنطاق وحقل الرؤية الرائدة في المجال. تخلق مستشعرات “فيلودين” خريطة كاملة من 360 درجة للمحيط بالوقت الفعلي، ما يتيح للروبوت رصد العوائق وتفاديها، ويوفر بالتالي ملاحةً ذاتيةً آمنة.

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وقال جوليان واير، المدير العام لشركة “كليرباث روبوتكس” في معرض تعليقه: “تقدم ’فيلودين‘ مساهمات متميزة إلى مجتمع الأبحاث الروبوتية، وذلك من خلال توفير أجهزة ’ليدار‘ ثلاثية الأبعاد موثوقة وعالية الجودة. إننا نوصي بمنتجات ’فيلودين‘ وندمجها مع منصاتنا الروبوتية منذ حوالي عقد من الزمن. لقد أثبتت مستشعرات ’فيلودين‘ أنها قادرة على التعامل مع مهام الأتمتة الصعبة وعلى العمل بطريقة مثالية في بيئات غير مألوفة لا يمكن التنبؤ بها.”

هذا وقد صُمّمت مستشعرات “ليدار” من “فيلودين” للاندماج السلس مع منصات روبوتية، بفضل سهولة تركيبها، واستهلاكها المنخفض للطاقة، فضلاً عن احتوائها على أداة إعداد على الإنترنت. وهي مصممة بدقة شديدة تمكّنها من الإنجاز في ظروف بيئية شديدة الضغط، مثل الأحوال الجوية السيئة، وهو عامل ضروري لعملياتها الخارجية في الهواء الطلق. وتقدم “فيلودين” توثيقاً ودعماً شاملين للاندماج مع كافة التطبيقات.

من جهتها توفر “كليرباث” لـ “فيلودين” خدمات معززة للقيمة مضافة، وذلك من خلال خبرةٍ واسعة النطاق في دمج مستشعرات “فيلودين” مع أنظمة روبوتية مخصّصة. وتتمتع الشركة بخبرةٍ طويلة في دعم منصات روبوتية متحركة مجهَّزة لنظام تشغيل الروبوتات “آر أو إس”، من خلال تطوير وصيانة برامج التشغيل “آر أو إس”، وتوفير برامج تعليمية لأنظمة تشغيل الروبوتات “آر أو إس” خطوةً بخطوة. تجدر الإشارة إلى أن أجهزة استشعار “فيلودين” التي تتميز باحتوائها على أنظمة تكامل مدمجة مع أنظمة تشغيل الروبوت “آر أو إس” متوفّرة من خلال متجر “كليرباث”.

وقال مايك جيلين، الرئيس والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة “فيلودين ليدار” في هذا السياق:” تقدم ’كليرباث‘ منصة روبوتية للأبحاث مجهزة بمستشعرات ’فيلودين‘. وتتميز هذه المنصة بسهولة استخدامها وشرائها، فضلاً عن سهولة تشغيلها ومواكبتها للتطور. تجلب ’كليرباث‘ مجموعة المهارات والخبرات الضرورية لمساعدة العملاء على استخلاص قيمة قصوى من البيانات ثلاثية الأبعاد عالية الدقة التي تقدمها مستشعرات ’فيلودين ليدار‘ لخلق حلول روبوتية أرضية متنقلة مبتكرة”.