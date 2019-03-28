بي سي دبليو ترسم معالم مستقبل الاتصالات بعد مرور عامٍ على اندماجها

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أعلنت اليوم “بي سي دبليو” (“بورسون كوهن آند ولف”)، وهي وكالة عالمية رائدة في مجال الاتصالات تأسست منذ عامٍ واحد عبر اندماج “بورسون-مارستيلر” و”كوهن آند ولف”، عن عرضها الهجين الذي يرسم معالم مستقبل عالم الوكالة عبر مكانةٍ تتيح لها التركيز على قيمة أعمالها: “التأثير بالأشخاص”.

وقالت دونا إمبيراتو، الرئيس التنفيذيّ العالمي لوكالة “بي سي دبليو”: “تتمحور أعمالنا في ’بي سي دبليو‘ حول التأثير بالأشخاص. وفي حين تصارع وكالات العلاقات العامة والشؤون العامة والاتصال التسويقي لتحديد طبيعتهم وما يجب أن يطلقوا على أنفسهم، نواصل تركيزنا على احتياجات عملائنا والتأثير في أصحاب المصلحة الخارجيين والداخليين لهم. فهم بحاجةٍ إلى التفاعل وبثّ الإلهام وقيادة جمهورهم باتّجاهٍ مفضّل. وتساعد ’بي سي دبليو‘ الأشخاص على اكتشاف الحقيقة المتمثّلة في فهم واحترام وحبّ العلامات التجارية، وتحديد منتجات وخدمات ووجهات جديدة. ونعمل على إيجاد الصلات التي تُلهم الأشخاص وتأثر بهم ليقوموا ’بالشراء‘”.

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ومن شأن هذه المكانة إثراء تطوير منتجات وخدمات “بي سي دبليو” وبرامج المواهب وجهود دخول الأسواق في جميع أنحاء العالم. وتمّ إحياء هذه المكانة عبر حملةٍ جديدة مطوّرة داخلياً بعنوان “التأثير بالأشخاص”، حيث تتضمن سلسلة من العروض الرقمية والإعلانات المطبوعة ومقاطع فيديو بصوت إمبيراتو. وانطلقت الحملة اليوم على “ميديوم” و”إنستغرام” و”لينكد إن” و”تويتر” و”فيسبوك” وعلى الموقع الإلكتروني لوكالة “بي سي دبليو”، وسيظهر في منشورات الأعمال والتجارة وسيبرز بشكل واضح في اتصالات الموظّفين.

وتُعتبر “بي سي دبليو” وكالة هجينة تجمع بين العلاقات العامة والشؤون العامة والاتصال التسويقي والإبداع والشؤون الرقمية والمحتوى. ويتطلب الأمر وجود نهجٍ غير مرتبطٍ بقناةٍ محددة للإعلام المكتسب لمساعدة العملاء على حلّ تحديات الأعمال الصعبة من خلال الأفكار الخلاقة المدعومة بالبيانات والتكنولوجيا. وتضمّ “بي سي دبليو” في صفوفها كبار علماء البيانات والمهندسين ومتخصصي السرد القصصي، بالإضافة إلى متخصصين في العلاقات العامة والشؤون العامة لضمان أن تكون وسائل الإعلام المكتسب، والتي تمثّل أهمية بالغة للعائد على الاستثمار الخاص بالعملاء، في صميم حملاتها.

وأضافت إمبيراتو بقولها: “على مدى العام الماضي، قام فريق ’بي سي دبليو‘ العالمي بالتأثير بالأشخاص لصالح عملائنا في مختلف القطاعات. إنّهم فريقٍ استثنائي يتأثر بإنجازاتنا”.