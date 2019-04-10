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أخبار التكنولوجيا

العلماء يكشفون عن أول صورة للثقب الأسود في التاريخ

احمد نجيب احمد نجيب
10 أبريل، 2019
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أول صورة للثقب الأسود
أول صورة للثقب الأسود
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كشف العلماء اليوم في مؤتمر علمي عقد في الأكاديمية الصينية للعلوم في شنغهاي عن أول صورة حقيقية للثقب الأسود بعد أن كان علماء الفيزياء يستخدمون صور غير حقيقية تعتمد على خيال علماء الفيزياء ونظرتهم العلمية للثقب الأسود.

وقد تم إلتقاط أول صورة حقيقية عن طريق تلسكوب Event Horizon Telescope الذي بدأ عمله أول مرة في أبريل 2017 بتعاون دولي جميع أكثر من 200 باحث حول العالم.

الكشف عن أول صورة للقب الأسود

وكان تلسكوب EHT يجمع البيانات عن الثقوب السوداء بالتوازي مع ثماني مناظير أخرى حول العالم، ليتمكنوا من جمع بيانات صور لثقبين أسودين كبيرين للغاية، الأول في مجرة درب التبانة والثاني في مجرة فيرغو.

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وفي الصور التالية تظهر هالة من الغبار، تتبع الخطوط العريضة لثقب أسود هائل في قلب مجرة Messier 87 على بعد 55 مليون سنة ضوئية من الأرض، علماً أن النقطة السوداء الذي يحيط بها الضوء على شكل دائرة هي الثقب الأسود، أما الضوء المحيط فهو صادر عن المادة المحيطة للثقب الأسود

أول صورة للثقب الأسود
أول صورة للثقب الأسود

وعلى الرغم من أن الثقب الأسود عبارة عن منطقة مجهولة في الكون لها جاذبية كبيرة جداً تفوق جاذبية أي جسم أو نجم أخر في الكون مما يجعله يبتلع الأجسام القريبة منه بما فيهم الضوء إلا أن العلماء استطاعوا التقاط صورة للثقب الأسود مما يجعله أحد أهم الإكتشافات والأحداث العلمية في التاريخ.

وقال “زيري يونسي” عضو في فريق تلسكوب “Event Horizon”، من جامعة كوليدج لندن معلقاً على هذا الحدث: “للمرة الأولى، التقطنا صورة لهذا الشيء الأكثر غموضا”، وأضاف قائلاً: “إنه حرفيا بوابة للخروج من الكون إلى شيء مجهول تماما”.

حيث يعتقد أن الثقوب السوداء تصل عالمنا بعوالم أخرى في مكان آخر من الكون أو تربط كوننا هذا بأكوان اخرى لا نعرف عنها شئ وكل هذه الافتراضات ليس لها أي أساس علمي حتى وقتنا هذا على أمل أن يتمكنوا العلماء في المستقبل من معرفة مصير البيانات التي تبتلعها الثقوب السوداء وأين تذهب كل هذه البيانات وما الذي يحدث لها ؟.

يذكر أن نظرية النسبية للفيزيائي الشهير ألبرت أينشتاين أول من تنبأ بوجود الثقوب السوداء، رغم أن أينشتاين نفسه كان يشك في أنها موجودة بالفعل،وقد مات وهو على هذا الإعتقاد الخاطئ.

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