تفاصيل باقات الانترنت الجديدة من اتصالات “سوبر كونكت”

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أعلنت شركة اتصالات مصر مؤخرا، أحدث عروضها الخاصة بباقات الإنترنت المنزلي VDSL فائق السرعة في مصر “سوبر كونكت”، وذلك عن طريق رفع الحد الأقصى لباقات الإنترنت لتبدأ من 30 ميجابايت في الثانية.

ومصطلح Vdsl هو اختصار لـ Very-high-bit rate Digital Subscriber Line ، ما يعني الخدمات فائقة السرعة للإنترنت المدفوعة، وهو أسرع من الإنترنت الخاص بـ ADSL حيث تبلغ سرعة التنزيل به إلى 5 أضعاف سرعات التنزيل لـ DSL.

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وأوضحت شركة اتصالات مصر، أن المستخدمين يمكنهم الاشتراك في باقات الإنترنت الجديدة “سوبر كونكت”، حيث يتضمن العرض منح راوتر الانترنت مجانا عند التعاقد، وذلك من دون أي مقابل مادي.

وبينت شركة اتصالات مصر، أن باقات الانترنت الأرضي الجديدة من اتصالات مصر، تصل إلى 5 سرعات، يستعرضها موقع “مصر 365” في تقريره التالي:

سرعة أساسية تصل لـ30 ميجابايت، وذلك بسعة تحميل تبلغ نحو 140 جيجابايت بسعر 120 جنيها مصريا. سرعة أساسية تصل لـ30 ميجابايت، وذلك بسعة تحميل تبلغ نحو 200 جيجابايت بسعر 170 جنيها مصريا. سرعة أساسية تصل لـ30 ميجابايت، وذلك بسعة تحميل تبلغ نحو 600 جيجابايت بسعر 500 جنيه مصري. سرعة أساسية تصل لـ70 ميجابايت، وذلك بسعة تحميل تبلغ نحو 250 جيجابايت بسعر 310 جنيهات مصرية. سرعة أساسية تصل لـ100 ميجابايت، بسعة تحميل تبلغ نحو 250 جيجابايت بسعر 410 جنيهات مصرية.

وكانت شركة اتصالات مصر، وقعت 4 اتفاقيات تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات مطلع الشهر الماضي، وتشمل هذه الاتفاقيات، الإتاحة التي تتمثل في تقديم شركة اتصالات مصر تكنولوجيا الـ VDSL لعملائها من مشتركي الإنترنت الثابت.

وبموجب الاتفاقية، بإمكان شركة اتصالات مصر تقديم خدمات فريدة من نوعها وسرعات غير مسبوقة لعملائها، وذلك بسرعات تصل إلى 30 ميجابت في الثانية حتى 100 ميجابت في الثانية، بينما يعتمد تسعير خدمات الـ bitstream على حجم السعات المباعة، وذلك بهدف الاستمتاع بأقصى سرعة ممكنة، اعتمادًا على شبكة الشركة المصرية للاتصالات التي شهدت تطورا كبيرا مؤخرا.