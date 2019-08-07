"تويتر" يعتذر لمستخدمه.. بعد استخدامه بياناتهم دون إذنهم

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وقع موقع “تويتر” الخاصة بالتغريدات القصيرة بأزمة ثقة، وخصوصية مع مستخدمي الموقع، بعدما اعترف الموقع استخدام بيانات المستخدمين بغرض الدعاية دون الحصول على إذن مسبق منهم.

وقد أعلنت شركة “تويتر”، إنها ربما استخدمت بعض البيانات في أغراض الدعاية من دون الحصول على إذن المستخدم، وذلك بسبب مشكلات بإعدادات الموقع الخاصة بالتدوينات الصغيرة، واكتشفت تلك المشكلات خلال وقت سابق، وقد تم أصلاحها يوم الاثنين الماضي، لكنها لم تحدد حتى الوقت الراهن المستخدمين الذين ربما تأثروا، تبعاً للتصريحات التي أعلنت عنها وكالة “سكاي نيوز”.

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وأوضحت الشركة تويتر أنه لم تكن اختيارات المستخدم بالإعدادات تعمل كما ينبغي، وربما سلمت شركة تويتر بيانات المستخدمين لشركات الدعاية، أو عرضت إعلانات بناء على معلومات جمعتها دون الحصول على إذن بسبب مشكلة تقنية تتعرض لها الشركة.

واعتذرت الشركة إلى مستخدميها عبر موقعها الإلكتروني، مع تعهد باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لعدم تكرار هذا الخطأ من جديد، “تضعون ثقتكم فينا لتنفيذ اختياراتكم، ونحن أخفقنا بذلك”.

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