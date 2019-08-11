هواوي” تطلق أول تلفزيون ذكي من إنتاجها بنظام “أونور أو إس”

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كشفت شركة هواوي للهواتف المحمولة، اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس من العام الحالي 2019، عن أول تلفاز ذكي تنتجه، حيث يبدأ بيعه الأسبوع المقبل في الصين، وهو مجهز بنظام التشغيل الخاص بالشركة “هارموني أو إس”.

وبالتلفزيون الجديد، يكون عملاق الاتصالات والهواتف الذكية الصيني “هواوي”، دخل سوقا جديدا تهيمن عليها خاصة شركات مثل سامسونج وإل جي الكوريتان الجنوبيتان، وشركتي سوني وباناسونيك”اليابانيتان، بحسب وكالات.

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والتلفاز الذكي سوف يكون متوافرا في الأسواق بداية من الخميس المقبل في الصين، حيث يتم تسويقه تحت اسم العلامة التجارية “أونور”، التابعة لشركة هواوي الخاصة بالهواتف الذكية الموجهة إلى فئة زبائن شابة، حسب ما أعلن المدير التنفيذي لـ”أونور” جورج جاو.

وأوضح جورج جاو خلال مؤتمر صحفي في دونغقوان جنوب الصين، أن التلفاز الجديد الذي سوف تطلقه الشركة، ليس مجرد جهاز تلفاز كما نعرفه، حيث يتم تشغيل الجهاز من طريق نظام التشغيل الخاص بشركة هواوي “هارموني أو إس”، حيث صمم ليكون امتداد للهاتف الذكي على الشاشة الكبرى، كما أنه يعمل من خلال البيئة الرقمية ذاتها،. وبالتالي يمكن مزامنة وتحويل المحتويات من الهاتف الذكي إلى التلفاز والعكس صحيح.

والتلفاز الذكي مجهز بكاميرا أمامية مخصصة للمحادثات عن طريق الفيديو، ولنظام التعرف على الوجه، وذلك بهدف منع الأولاد من الوصول إلى بعض البرامج، كما أن التلفاز أول جهاز يعمل بنظام هارموني أو إس الجديد، الذي كشفته شركة هواوي قبل يومين، وقدمته على أنه البديل من نظام أندرويد، حال منعت من استخدامه بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.