“فيسبوك” تعترف بتجسسها على الرسائل الصوتية.. وإليك 3 طرق لحماية خصوصيتك

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أعلن موقع “لايف هاكر” العالمي لأخبار التكنولوجيا عن 3 طرق يمكن أن يستخدمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لمنع التطبيق من التجسس على رسائلهم الصوتية.

وكانت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن فيسوك اعترفت بتوظيفها مئات المتعاقدين ليستمعوا إلى المقاطع الصوتية التي يتبادلها المستخدمون عبر تطبيق “ماسنجر” التابع لها، حيث قالت الشركة: ” تماما مثل آبل وجوجل، أوقفنا المراجعة البشرية للصوت قبل أكثر من أسبوع”.

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ويستعرض “مصر 365” طرق تحميك من التجسس على رسائلك الصوتية عبر الفيسبوك وفقًا لموقع “لايف هاكر” على النحو التالي:

1- لا تنسخ الرسائل الصوتية على فيسبوك:

يقوم موظفو “فيسبوك” بالاستماع إلى جميع الرسائل الصوتية على تطبيق ماسنجر سواء المرسلة أو المستلمة، حيث إن موافقة طرف واحد من طرفى الدردشة على الاستماع إلى المقاطع الصوتية كافٍ من أجل التجسس على جميع المقاطع بينك وبين أصدقائك، حتى دون موافقة الطرف الآخر في المحادثة.

وتستطيع التحكم في ذلك من خلال منع فيسبوك من نسخ الرسائل الصوتية الخاصة بك من خلال الضغط على اسم الدردشة فى أعلى الشاشة، ثم إيقاف تشغيل ميزة تحويل الكلام إلى نص “Automatic Voice to text”.

2- استخدم المحادثة السرية:

المحادثات السرية على تطبيق فيسبوك ماسنجر تدعم ميزة التشفير من طرف إلى طرف “end-to-end encrypted chats”، وهي تجعل التجسس على محادثاتك أو نسخها أمر مستحيل، وتعتبر ميزة حذف المحادثة السرية أفضل طريقة لمنع فيسبوك من الاحتفاظ برسائلك الصوتية.

3- منع فيسبوك من الوصول إلى الميكروفون:

تتطلب بعض التطبيقات إذنًا للوصول إلى ميكروفون هاتفك والتى من ضمنها “فيسبوك”، ولحماية خصوصيتك من تجسس فيسبوك على رسائلك الصوتية، قم بتقييد وصول التطبيق إلى الميكروفون، وذلك من خلال الآتي:

على نظام التشغيل iOS: الذهاب إلى إعدادات الهاتف “Settings” ثم تطبيق فيسبوك “Facebook” ثم قم بإيقاف تشغيل الزر بجوار خيار وصول الميكروفون “Microphone access”.

أما على نظام التشغيل أندرويد من خلال الإعدادات “Settings” التطبيقات والإشعارات “Apps & notifications” ثم مرر إلى فيسبوك “Facebook ” ثم اختر أذونات “Permissions” وقم بإيقاف الزر بجوار خيار ميكروفون “Microphone”.