الشركة المصرية للاتصالات تتيح راوتر VDSL بقيمة 5 جنيه من we

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صرح مصدر مسؤول في الشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تعمل على إتاحة خدمة الحصول على الراوتر فائق السرعة الجديد “VDSL” لعملائها في مقابل الحصول على رسوم استخدام شهرية تصل إلى 5 جنيهات.

وأضاف المصدر خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن النظام الجديد سوف يتيح لعميل الشركة المصرية للاتصالات من الحصول على الروتر بعد التعاقد عليه بشكل مجاني على أن يقوم العميل بسداد قيمة 5 جنيهات شهرياً في مقابل استخدامه للروتر فائق السرعة.

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وأضاف المصدر أن عميل الشركة المصرية للاتصالات سوف يقوم بدفع قيمة 5 جنيهات شهرية طوال فترة عمل الروتر، وأضاف، “أن الشركة تلتزم بتغيير الروتر وذلك بحالة وجود أي عيوب فنية، أو وجود أي عيوب صناعة بشرط أن يكون هذا العطل غير ناتج عن سوء استخدام العميل بدون مقابل بأي وقت.

وأوضح المصدر بالشركة، أن تلك الخطوة تأتي بإطار حرص الشركة المصرية للاتصالات WE على تقديم أفضل تجربة إنترنت إلى عملائها الحاليين، وعملائها الجدد، والعمل على ضمان حصولهم على أقصى سرعة يتحملها الخط الأرضي الخاص بالعميل.

وقد قامت الشركة المصرية للاتصالات بطرح راوتر “VDSL”، خلال الشهر السابق تماشياً مع خطة الشركة المصرية للاتصالات لإتاحة سرعات جديدة للإنترنت الأرضي. ويسجل سعر روتر “VDSL”، ما يقرب من 400 جنيهاً مصرياً، ومع بداية طرح الروتر تم خفض سعره من قبل الشركة بنسبة 50% بمناسبة إطلاق السرعات الجديدة للإنترنت.

وقد أعادت الشركة المصرية للاتصالات هيكلة سرعات لخدمات الإنترنت من أجل أن تقوم الشركة بطرح سرعات عالية تبدأ من 30 ميجابت/ الثانية وتصل حتى ما يقرب من 100 ميجابت/ الثانية. كما أعلنت الشركة عن قيامها بتدعيم أجهزة راوتر “VDSL”، ذات السرعات الفائقة للإنترنت المنزلي، والذي يعد أسرع بعمليات التحميل، والرفع من أجهزة “ADSL”، بقيمة 5 أضعاف، بسرعات حتى 100 ميجابت/ الثانية. من أجل الاستفادة بالسرعة القصوى المتاحة بباقات الإنترنت الجديدة من قبل الشركة المصرية للاتصالات.

وأكد المصدر بضرورة أن يتم استبدال أجهزة الراوتر “ADSL”، بأخرى “VDSL”، بحسب ما أعلنته الشركة المصرية للاتصالات خلال الشهر السابق. ويمكن للعميل أن يحصل على جهاز راوتر واحد بالنظام الجديد، أما إذا رغب بالحصول على جهاز أخر فيجب عليه أن يقوم بدفع كامل سعره كاش، والذي يسجل ما يقرب من 400 جنيهاً مصرياً بالإضافة إلى دفع ضريبة القيمة المضافة.

كيف تحصل على الراوتر بنظام الدفع مقابل الاستخدام؟

ويمكن لـ عميل الشركة المصرية للاتصالات شراء روتر جديد من خلال زيارة أقرب فرع تابع له للشركة، من أجل تقديم خدمات الدعم الفني له، بشرط توافر أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل، أو من ينوب عنه بالشروط التالية:

توفير بأصل بطاقة المشترك الأصلي.

وتوفير أصل بطاقة المستلم.

وتوفير أصل إيصال دفع قيمة الراوتر.

وقد أعلن الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرية للاتصالات عادل حامد، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد الشهر السابق، إن الشركة المصرية للاتصالات WE تقوم خلال الوقت الراهن بدراسة تقسيط أجهزة الراوتر الجديدة VDSL، التي تدعم باقات “we space”، وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات المصرية، فقد جذبت خدمات الإنترنت الثابت ما يقرب من 300 ألف عميل جديد ليصل إجمالي عدد عملاء الشركة المصرية للاتصالات ما يقرب من 6.9 مليون مشترك خلال شهر مايو السابق مقارنة بعدد 6.6 مليون خلال شهر أبريل السابق.

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