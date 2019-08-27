بعد طرحها من WE.. هل يقضي "الراوتر فائق السرعة" على بطء الإنترنت بمصر؟

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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات “WE”، عن طرح راوتر جديدا “VDSL” بدلا من الراوتر القديم “ADSL”، من أجل أن يستفيد عملاء الشركة من النت فائق السرعات، التي قد تم الإعلان عنه مؤخراً.

وقد صرحت الشركة المصرية للاتصالات WE، إن الراوتر الجديد، التي تعمل على توفير الإنترنت فائق السرعة، سوف يكون متاحاً لعملاء الشركة نظير باشتراك شهري يقدر بحوالي 5 جنيهات، بعد أن يتم التعاقد عليه بشكل مجاني.

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وقد قامت المصرية للاتصالات WE خلال الفترة الأخيرة بطرح باقات إنترنت بسرعات فائقة تبدأ من 30 ميجابايت/ الثانية، وتصل إلى ما يقرب من 100 ميجابايت/ الثانية.

وعلى الرغم من طرح تلك السرعات الجديدة للإنترنت فائق السرعة، وأيضا مع بدء طرح الراوتر الجديد VDSL، فإن المستخدمين لن يحصلوا جميعهم على تلك السرعات الفائقة الكبيرة خلال الوقت الراهن، وذلك حتى يتم الانتهاء من خطة استبدال الكابلات النحاسية بكابلات أخرى “فايبر”.

وتعمل الشركة المصرية للاتصالات WE خلال الوقت الراهن على إدراج خطة استبدال الكابلات النحاسية، بكابلات أخرى “فايبر”، وانتهت الشركة بشكل فعلي من الانتهاء من ما يقرب من 70% من المناطق على مستوى جمهورية مصر العربية، وأعلنت الشركة أن تلك الخطوات قد تم الانتهاء منها مع نهاية العام السابق 2018.

وقد أعلنت مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات WE، إن الشركة تستهدف العمل على الانتهاء من استبدال الكابلات النحاسية بكابلات أخرى الفايبر بنسبة مئوية تصل إلى 85% مع نهاية العام الجاري 2019، والانتهاء منها بشكل كامل مع نهاية العام القادم 2020.

وأشار المصدر أنه مع نهاية العام السابق 2018، فقد انتهت الشركة المصرية للاتصالات من تركيب ما يزيد عن 18 ألف كبينة “MSAN”، لدعم توفير الإنترنت بسرعات عالية، والعمل على تحسين الاتصال بالإنترنت من خلال ربط تلك الكبائن بكابلات فايبر، والتي ساعدت في العمل على رفع متوسط سرعات الإنترنت من 1 ميجابت/ الثانية إلى 5 ميجابايت/ الثانية.

لكن قد تم استبدال الكابلات النحاسية بأخرى فايبر خلال المرحلة الراهنة، التي تقتصر فقط على الكابلات التي تربط السنترال بالكابينة، وهو ما يؤكد أن الكابلات التي تربط بالكبائن في المنازل لا تزال تعمل بنظام الكابلات النحاسية، وهو ما يعد من الأمور التي تؤدي لانخفاض سرعات الإنترنت التي تصل بالنهاية إلى مسكن العميل، خصوصاً أن بعض تلك الكابلات التي تربط المنازل بالكبائن تمتد لمسافات تعد طويلة.

المجتمعات العمرانية الجديدة التي قد تم إقامتها خلال الـ 3 سنوات السابقة، لديها ميزة بهذا الشأن، حيث أن الشركة المصرية للاتصالات WE تمد خطوط الفايبر حتى تلك المنازل، وليس فقط بالكبائن، وهو ما يدل على أن الكابلات الواصلة بين السنترال وحتى المنزل تعمل بالكامل عن طريق الكابلات الفايبر، وهو ما يساهم بوصول سرعات الإنترنت العالية بشكل كامل.

وبحسب مصدر في الشركة المصرية للاتصالات WE، إن كافة مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، وغيرها من مشروعات الإسكان في المدن العمرانية الجديدة مثل: “العاصمة الإدارية الجديدة”، سوف يتم توصيلها بكابلات الفايبر بطريقة مباشرة حتى المستخدم النهائي، الأمر الذي يضمن حصول تلك الفئة من العملاء على خدمات إنترنت فائقة السرعة بصورة جيدة.

وقد أعلن مصدر بإحدى الشركات، الشريكة للشركة المصرية للاتصالات WE بعملية تطوير البنية التحتية، أن الشركة المصرية للاتصالات WE، سوف تبدأ بنهاية العام الراهن 2019، بالعمل على استبدال الكابلات النحاسية بين العملاء والكبائن بكابلات أخرى من الفايبر، تماشيا مع مشروع نشر كبائن الـ “MASAN”، واستبدال خطوط الاتصالات الرئيسية النحاسية بكابلات فايبر.

وقد سجل إجمالي عدد مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت بمصر ما يقرب من 6.9 مليون مستخدم، بحسب المؤشرات التي أعلنت عنها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستحوذ الشركة المصرية للاتصالات WE على ما يقرب من 5.5 مليون عميل من إجمالي سوق الإنترنت الثابت في مصر.

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