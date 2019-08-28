“سريع بدلا من مجاني”.. لماذا تغير شعار فيسبوك؟ هل سيصبح استخدامه بمقابل مادي

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لأول مرة منذ تأسيس الموقع الأزرق منذ سنوات، غيّر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك شعاره التشجيعي للتسجيل من على صفحته الافتتاحية، وحذف عبارة “إنه مجاني وسيظل مجانيا”.

وجرى ذلك التغيير منذ السابع من شهر أغسطس الجاري، حسبما لاحظ موقع “بيزنيس إنسايدر”، وفقا لصحيفة “يو إس توداي” الأمريكي الذي أوضح أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2008 التي لا يقول فيها فيسبوك إن الخدمة مجانية على صفحته الرئيسية.

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وبعد التغيير يكتب فيسبوك على صفحته الرئيسية الآن “إنه سريع وسهل”.

وقال أستاذ الملكية الفكرية والقانون السيبراني بجامعة بوفالو، مارك بارثولوميو، إن “التغيير ربما يكون بسبب المشاعر العامة، مضيفا “الجمهور لم يعد يعتبر فيسبوك مجانيًا الآن”.

كما قال متحدث باسم فيسبوك للصحيفة الأمريكية، إن “موقع التواصل الاجتماعي سيكون دائمًا مجانيًا، بما في ذلك الصفحات المقصودة، يتم تحديثها بانتظام”.

وبسبب أنه كان مجاني، تضاعفت أعداد مستخدمي فيسبوك في عام 2010، حيث كان يمكن لأي شخص الانضمام”.

يذكر أن هذا التبديل جاء بعد انتشار خدعة فيروسية في عام 2009 ظهرت على صفحات الموقع، محذرة المستخدمين من أنه سيتعين عليهم الدفع مقابل خدمة اشتراك ما لم ينشروا رسالة على جدرانهم.