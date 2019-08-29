أورانج تقدم خدمة مشاهدة مباريات «beIN Sports» على المحمول تحت اسم “GO SPORTS”

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أطلقت شركة أورنج مصر للاتصالات خدمة جديدة لعملائها، والتي تتيح الاشتراك فى باقات قنوات الشبكة الرياضية “بى ان سبورت” من خلال منصة البث المباشر”beIN connect”.

أسعار باقات أورانج لمشاهدة beIN Sports على المحمول

ويمكن لعملاء أورنج من خلال هذه الخدمة مشاهدة المباريات على أجهزة الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية (التابلت) والسمارت تى فى عبر باقتين.

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ويصل سعر الباقة اليومية إلى 35 جنيها وتقدم 3 آلاف ميجا بايت كوحدات بيانات لمدة 24 ساعة، حسبما قالت الشركة على صفحتها الرسمية عبر “فيسبوك “، لافتة إلى أن ذلك النظام يطبق لأول مرة في مصر.

ويبلغ سعر الباقة الشهرية 130 جنيهًا تتيح 7 آلاف ميجابايت لمدة شهر.

ويمكن الاشتراك فى الخدمة من خلال طلب كود #433#.

وارتفع عدد مستخدمى الإنترنت عبر المحمول، من 32.09 مليون عميل فى فبراير 2018 إلى 32.49 مليون خلال فبراير 2019 ، بنمو 1.3 %، بحسب مؤشرات وزارة الاتصالات .

وجذب سوق المحمول فى مصر خلال الـ 4 شهور الأولي من العام الحالى نحو 254 ألف عميل جديد.

ويصل إجمالي عدد المشتركين بالخدمة في أبريل الماضى إلى 93.684 مليون عميل مقارنة بـ 93.430 مليون عميل خلال يناير 2019 .