التعرف على الوجوه.. خاصية جديدة من فيسبوك لحماية المستخدمين

4 سبتمبر، 2019
180
Advertisements

طرح “فيسبوك” خاصية جديدة لا تفعّل إلا باختيار المستخدم، لكسب ثقة مستخدميه وتحديث خيارات الأكان لحماية حساباتهم ضد أي هجمات إلكترونية أو تسريب لبياناتهم.

خاصية التعرف على الوجوه

وأعلن موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”  أن خاصية التعرف على الوجه الجديدة ستكون مغلقة، إلا في حال تفعيلها من قبل المستخدم، وفي حال تفعيل الخاصية، وفقا لـ”سكاي نيوز”، سيتم التعرف على وجوه الأشخاص في الصور الجماعية والفيديوهات بشكل أوتوماتيكي، وسيستقبل المستخدمون إشعارا بشأن الخاصية الجديدة، وسيتم خلاله إدراج التعليمات واختيار تفعيل الخدمة من عدمه.

Advertisements

وسيستقبل المستخدمون إشعارا حين يتم التعرف على وجوههم في منشورات لأصدقائهم أو أي صفحات أخرى، وهي خاصية مفيدة في حال استخدم أشخاص أو صفحات صورة المستخدم من دون علمه، بجانب اقتراح أسماء الأشخاص في الصور إذا ما رغبوا في إضافتهم.

وفي المقابل أثارت الخاصية الجديدة قلق البعض، باعتبار أنها تفتح ثغرة جديدة للمخترقين، وتمكنهم من خرق الخصوصية، وجمع البيانات عن المستخدمين دون علمهم.

وتحاول مراكز الشرطة في الولايات المتحدة استخدام هذه الخاصية للتعرف على المتهمين في جرائم، وهو ما تعارضه عدد من المدن الأمريكية، مثل سان فرانسيسكو.

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

أورانج وبى إن سبورتس
29 أغسطس، 2019
252

أورانج تقدم خدمة مشاهدة مباريات «beIN Sports» على المحمول تحت اسم “GO SPORTS”

عطل جزئي بـ فيسبوك وواتس آب وإنستجرام بمصر.. إليكم التفاصيل
28 أغسطس، 2019
289

“سريع بدلا من مجاني”.. لماذا تغير شعار فيسبوك؟ هل سيصبح استخدامه بمقابل مادي

بعد طرحها من WE.. هل يقضي "الراوتر فائق السرعة" على بطء الإنترنت بمصر؟
27 أغسطس، 2019
38

بعد طرحها من WE.. هل يقضي “الراوتر فائق السرعة” على بطء الإنترنت في مصر؟

27 أغسطس، 2019
261

بعد انتشار الشائعات.. هل تسبب تقنية 5G مرض السرطان؟

"أبل" و"سامسونج" أمام القضاء بدعوى الإصابة بـ "السرطان"
26 أغسطس، 2019
5

“أبل” و”سامسونج” أمام القضاء بدعوى الإصابة بـ “السرطان”

بقيمة 5 جنيه.. الشركة المصرية للاتصالات تتيح راوتر VDSL
24 أغسطس، 2019
30

الشركة المصرية للاتصالات تتيح راوتر VDSL بقيمة 5 جنيه من we

ثغرة أمنية جديدة تضرب تطبيق ماسنجر عبر الفيسبوك.. تعرف على التفاصيل
17 أغسطس، 2019
260

“فيسبوك” تعترف بتجسسها على الرسائل الصوتية.. وإليك 3 طرق لحماية خصوصيتك

11 أغسطس، 2019
263

هواوي” تطلق أول تلفزيون ذكي من إنتاجها بنظام “أونور أو إس”

"تويتر" يعتذر لمستخدمه.. بعد استخدامه بياناتهم دون إذنهم
7 أغسطس، 2019
168

“تويتر” يعتذر لمستخدمه.. بعد استخدام بياناتهم دون إذنهم

5 أغسطس، 2019
24

تفاصيل باقات الانترنت الجديدة من اتصالات “سوبر كونكت”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق