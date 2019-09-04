التعرف على الوجوه.. خاصية جديدة من فيسبوك لحماية المستخدمين

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طرح “فيسبوك” خاصية جديدة لا تفعّل إلا باختيار المستخدم، لكسب ثقة مستخدميه وتحديث خيارات الأكان لحماية حساباتهم ضد أي هجمات إلكترونية أو تسريب لبياناتهم.

خاصية التعرف على الوجوه

وأعلن موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن خاصية التعرف على الوجه الجديدة ستكون مغلقة، إلا في حال تفعيلها من قبل المستخدم، وفي حال تفعيل الخاصية، وفقا لـ”سكاي نيوز”، سيتم التعرف على وجوه الأشخاص في الصور الجماعية والفيديوهات بشكل أوتوماتيكي، وسيستقبل المستخدمون إشعارا بشأن الخاصية الجديدة، وسيتم خلاله إدراج التعليمات واختيار تفعيل الخدمة من عدمه.

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وسيستقبل المستخدمون إشعارا حين يتم التعرف على وجوههم في منشورات لأصدقائهم أو أي صفحات أخرى، وهي خاصية مفيدة في حال استخدم أشخاص أو صفحات صورة المستخدم من دون علمه، بجانب اقتراح أسماء الأشخاص في الصور إذا ما رغبوا في إضافتهم.

وفي المقابل أثارت الخاصية الجديدة قلق البعض، باعتبار أنها تفتح ثغرة جديدة للمخترقين، وتمكنهم من خرق الخصوصية، وجمع البيانات عن المستخدمين دون علمهم.

وتحاول مراكز الشرطة في الولايات المتحدة استخدام هذه الخاصية للتعرف على المتهمين في جرائم، وهو ما تعارضه عدد من المدن الأمريكية، مثل سان فرانسيسكو.