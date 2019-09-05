السعر المتوقع لهاتف آيفون الجديد “الرخيص” وموعد طرحه

Advertisements

نظرا لطرح هواتفها الجديد خلال الأيام القادمة، ستؤجل شركة أبل طرح هاتفها “منخفض التكلفة” الأيام القادمة، وتعمل على إصداره العام المقبل، بحسب مصادر لموقع “نيكي آسيا”.

وتنوي الشركة عرض هاتفها “الرخيص” في عام 2020، في محاولة جدية لدخول سوق الهواتف منخفضة التكلفة.

Advertisements

وينتظر عشاق هواتف “آيفون”، ما ستطلقه شركة “أبل”، بعد أيام، وسط أمنيات بأن تحمل الأجهزة عددا كبيرا من المزايا دون أن تكون باهظة السعر، وهو ما لن يتحقق.

وستكشف “أبل عن هواتف “آيفون” الجديدة في العاشر من شهر سبتمبر الحالي، من “آيفون 11″، الذي سيكون مصمما على غرار “آيفون XI، فضلا عن “آيفون 11ماكس”، و”آيفون XI R”.

وتعمل أبل على إصدار الهاتف “الرخيص” الجديد في فصل الربيع من العام المقبل، وسيتم تسويقه كإصدار من الجيل الجديد من هاتف ” آيفون SE” الذي أصدر عام 2016، الذي يبدأ سعره من 399 دولارا.

وسيكون الجهاز مشابها لحجم جهاز “آيفون 8” عام 2017، الذي يحتوي على شاشة بحجم 4.7 بوصة. كما أنه لم يتم تحديد اسم للجهاز “منخفض التكلفة”، أو سعره، وتشير التوقعات إلى أنه لن يختلف كثيرا عن “آيفون SE”، حسبما صرحت 3 مصادر لـ “نيكي آسيا”.

ومن الممكن أن يمثل جهاز آيفون الرخيص القادم قوة دفع للمبيعات في النصف الأول من العام المقبل في حال لم يكن أداء أجهزة آيفون الفاخرة الجديدة قويا في الأشهر المقبلة، حسبما أوضح جيف بو الخبير التكنولوجي.

وتراهن أبل على هواتفها الجديدة من أجل رفع المبيعات، وخاصة بعد أن حصتها من السوق تراجعت على نحو ملحوظ، على مدار السنوات الأخيرة.