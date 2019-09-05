السعر المتوقع لهاتف آيفون الجديد “الرخيص” وموعد طرحه

«أيفون» تعلن عن موعد طرح وسعر هاتفها «الرخيص»

5 سبتمبر، 2019
167
Advertisements

نظرا لطرح هواتفها الجديد خلال الأيام القادمة، ستؤجل شركة أبل طرح هاتفها “منخفض التكلفة” الأيام القادمة، وتعمل على إصداره العام المقبل، بحسب مصادر لموقع “نيكي آسيا”.

وتنوي الشركة عرض هاتفها “الرخيص” في عام 2020، في محاولة جدية لدخول سوق الهواتف منخفضة التكلفة.

Advertisements

وينتظر عشاق هواتف “آيفون”، ما ستطلقه شركة “أبل”، بعد أيام، وسط أمنيات بأن تحمل الأجهزة عددا كبيرا من المزايا دون أن تكون باهظة السعر، وهو ما لن يتحقق.

وستكشف “أبل عن هواتف “آيفون” الجديدة في العاشر من شهر سبتمبر الحالي، من “آيفون 11″، الذي سيكون مصمما على غرار “آيفون XI، فضلا عن “آيفون 11ماكس”، و”آيفون XI R”.

وتعمل  أبل على إصدار الهاتف “الرخيص” الجديد في فصل الربيع من العام المقبل، وسيتم تسويقه كإصدار من الجيل الجديد من هاتف ” آيفون SE” الذي أصدر عام 2016، الذي يبدأ سعره من 399 دولارا.

وسيكون الجهاز مشابها لحجم جهاز “آيفون 8” عام 2017، الذي يحتوي على شاشة بحجم 4.7 بوصة. كما أنه لم يتم تحديد اسم للجهاز “منخفض التكلفة”، أو سعره، وتشير التوقعات إلى أنه لن يختلف كثيرا عن “آيفون SE”، حسبما صرحت 3 مصادر لـ “نيكي آسيا”.

ومن الممكن أن يمثل جهاز آيفون الرخيص القادم قوة دفع للمبيعات في النصف الأول من العام المقبل في حال لم يكن أداء أجهزة آيفون الفاخرة الجديدة قويا في الأشهر المقبلة، حسبما أوضح جيف بو الخبير التكنولوجي.

وتراهن أبل على هواتفها الجديدة من أجل رفع المبيعات، وخاصة بعد أن حصتها من السوق تراجعت على نحو ملحوظ، على مدار السنوات الأخيرة.

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

4 سبتمبر، 2019
284

التعرف على الوجوه.. خاصية جديدة من فيسبوك لحماية المستخدمين

أورانج وبى إن سبورتس
29 أغسطس، 2019
254

أورانج تقدم خدمة مشاهدة مباريات «beIN Sports» على المحمول تحت اسم “GO SPORTS”

عطل جزئي بـ فيسبوك وواتس آب وإنستجرام بمصر.. إليكم التفاصيل
28 أغسطس، 2019
289

“سريع بدلا من مجاني”.. لماذا تغير شعار فيسبوك؟ هل سيصبح استخدامه بمقابل مادي

بعد طرحها من WE.. هل يقضي "الراوتر فائق السرعة" على بطء الإنترنت بمصر؟
27 أغسطس، 2019
38

بعد طرحها من WE.. هل يقضي “الراوتر فائق السرعة” على بطء الإنترنت في مصر؟

27 أغسطس، 2019
261

بعد انتشار الشائعات.. هل تسبب تقنية 5G مرض السرطان؟

"أبل" و"سامسونج" أمام القضاء بدعوى الإصابة بـ "السرطان"
26 أغسطس، 2019
5

“أبل” و”سامسونج” أمام القضاء بدعوى الإصابة بـ “السرطان”

بقيمة 5 جنيه.. الشركة المصرية للاتصالات تتيح راوتر VDSL
24 أغسطس، 2019
31

الشركة المصرية للاتصالات تتيح راوتر VDSL بقيمة 5 جنيه من we

ثغرة أمنية جديدة تضرب تطبيق ماسنجر عبر الفيسبوك.. تعرف على التفاصيل
17 أغسطس، 2019
261

“فيسبوك” تعترف بتجسسها على الرسائل الصوتية.. وإليك 3 طرق لحماية خصوصيتك

11 أغسطس، 2019
263

هواوي” تطلق أول تلفزيون ذكي من إنتاجها بنظام “أونور أو إس”

"تويتر" يعتذر لمستخدمه.. بعد استخدامه بياناتهم دون إذنهم
7 أغسطس، 2019
168

“تويتر” يعتذر لمستخدمه.. بعد استخدام بياناتهم دون إذنهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق