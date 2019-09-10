شركة آبل تعلن موعد طرح آيفون 11 بالأسواق

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من المفترض أن تكشف اليوم الثلاثاء شركة “آبل”، عن هاتفها الجديد الذي يحمل اسم “آيفون 11” خلال فعاليات مؤتمرها السنوي الذي سوف يتم عقد فعالياته بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتبعاً للتصريحات التي أعلنها موقع “روسيا اليوم”، فإنه من المتوقع أن تطلق شركة التكنولوجيا العملاقة “آبل” 3 هواتف ذكية جديدة من طراز هاتف “آيفون 11 برو” بشاشة يبلغ قياسها ما يقرب من 5.8 بوصة، وجهاز “آيفون 11 برو ماكس” بشاشة قياسها يصل إلى 6.5 بوصة، وجهاز “آيفون 11” منخفض التكلفة بشاشة تبلغ حوالي 6.1 بوصة.

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وبالرغم من السرية الشديدة والتكتم الكبير من قبل شركة “آبل” على كافة التفاصيل المتعلقة بأجهزتها الجديدة، إلا أن العديد من الشائعات والعديد من التقارير، قد كشفت عن بعض المواصفات المتوقعة، بينها نظام الكاميرا الخلفية الثلاثي، ونظام الشحن، وكذلك الألوان وغيرها من التفاصيل المتعلقة بأجهزة شركة أبل الجديدة .

تقوم شركة “آبل” بعقد فعاليات مؤتمرها السنوي من أجل الكشف عن أحدث منتجاتها في مجال الهواتف المحمولة، خلال اليوم 10 من شهر سبتمبر لعام 2019، مسرح “ستيف جوبز” بـ Apple Park HQ، حيث سوف تنطلق فعاليات المؤتمر عند تمام الساعة 5 مساء بتوقيت جرينتش.

ومن المتعين أن يتم فتح الطلب المسبق عبر الهواتف يوم الجمعة الموافق 13 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2019، بعد الإطلاق الرسمي، كما ينتظر أن تكون أجهزة “آيفون” الجديدة متاحة للشراء بالمتاجر، بعد مرور أسبوع تقريباً، أي يوم الجمعة الموافق 20 من شهر سبتمبر لعام 2019.

وتدل التوقعات إلى أن أسعار أجهزة “آيفون 11” سوف تكون مماثلة بالنسبة لمجموعة هواتف “آبل” خلال العام السابق 2018، وهذا يعني أن طراز هاتف “آيفون 11 برو”، سوف يبدأ بما يقرب من 1200 دولار أمريكي، بينما يبدأ سعر جهاز “آيفون 11 برو ماكس” من سعر 1350 دولار أمريكي بشكل تقريبي ، وأما بالنسبة إلى سعر “آيفون 11 ” ذي المواصفات الأقل، والتكلفة الأرخص، فسوف يسجل سعره 987 دولار أمريكي تقريباً.

يشاع أن شركة “آبل” قد قامت بإضافة لونين جديدين لتشكيلة “آيفون” الخاصة بها خلال العام الراهن 2019، في محاولة من الشركة لإرضاء عملائها على شراء هواتفها الجديدة، عقب المبيعات المخيبة للآمال التي طالت هواتف “آيفون” خلال العام السابق 2018.

تتمسك شركة آبل بالألوان التالية “الأسود، والأبيض، والفضي، والذهبي، والوردي، الذهبي” في هواتفها الذكية، لكنها تضيف بعض الألوان من الحين والأخر، ومن بينها اللون الأخضر، واللون البنفسجي.

وقد أعلنت بعض من التسريبات أن تحتفظ أجهزة “آيفون 11” بنفس تصميم الشاشة للهواتف السابقة التابعة للشركة، مما يعني عدم وجود “زر الصفحة الرئيسي، أو وجود مستشعر “Touch ID”، أو وجود موصل الصوت”.

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