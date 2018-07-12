نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور “طارق شوقى” نتيجة الثانوية العامة 2018 ونسب النجاح وقائمة أوائل الثانوية العامة.

وتوجه رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازى، إلى مكتب الوزير يرافقه مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، وتم عقد لقاء مغلق لعرض واعتماد النتيجة والاتصال بالطلاب الأوائل.

وكان رئيس امتحانات الثانوية العامة أكد أن نسبة النجاح وصلت إلى ما يقرب من 74%، وعدد الأوائل تجاوز الخمسين طالب.

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نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس .. ظهرت الآن

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