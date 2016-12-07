مشروع قانون الحضانة الجديد كارثي ويعتبر تهديد للأم المطلقة

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سوف تبدأ لجنة الشئون الدستورية التشريعية ولجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان المصري، مناقشة مشروع قانون لتعديل قواتين الأحوال الشخصبة الخاصة بحضانة الاطفال في حالة وصول الأمور بين الأب والأم إلى مرحلة الطلاق، حيث تقدمت النائبة في مجلس النواب ” سهير الحادي “، بالإضافة إلى 60 نائبا آخرين بمشروع قانون لتعديل القانون الصادر بمرسوم رقم 25 لسنة 1929، والذي تم تعديله فيما بعد للقانون رقم 100 لسنة 1985، ويقضي مشروع القانون الجديد بإعطاء الطرف الغير حاضن سواء كان الأب أو الأم، الحق في استضافة الطفل المحضون فترة يومين أسبوعيا، هذا بالإضافة إلى فترة شهر كامل من أجازة آخر العام الدراسي، كما ينص مشروع القانون الجديد على سحب حضانة الأطفال من الأم في حالة أنها قد تزوجت، ومنحها إلى الأب بدلا من انتقالها إلى أم الأم في القانون الحالي.

مقارنة بين مواد قانون الحضانة الحالى ومواد مشروع القانون الجديد:

وينص مشروع قانون الحضانة الجديد الذي تقدمت به النائبة في مجلس النواب سهير الحادي، على حق الطرف الغير حاضن في استضافة الطفل من يوم إلى يومين كل أسبوع بالإضافة إلى نصف فترة الأجازات خلال الأعياد، وأيضا فترة أسبوع من أجازة نصف العام الدراسي وشهر كامل من أجازة آخر العام الدراسي،فيما ينص قانون الحضانة الحالي على حق الطرف الغير حاضن في استضافة الطفل لمدة ثلاث ساعات فقط أسبوعيا، ويتم تخيير الأطفال بعد وصولهم لسن خمسة عشر عاما الإختيار بين الاستمرار في حضانة الأم أو انتقال الحضانة إلى الأب، كما تظل الحضانة على الأطفال في حالة الطلاق بين الأب والأم لمجة خمسة عشر عاما كاملين، وفي حالة امتناع الطرف الغير حاضن المستضيف للطفل عن تسليم الطفل للطرف الحاضن بعد انتهاء الفترة القانونية لاستضافته، يعاقب بالحبس فترة تبدأ من ثلاثة أشهر وقد تصل إلى سنة كاملة، وتبلغ فترة الاستضافة في القانون الحالي تسعون يوما فقط طوال الخمسة عشر عاما الأولى من عمر الطفل المحضون، كما يحق للأب والام استضافة الطفل ويحق أيضا لاجداد الطفل استضافته وذلك في حالة عدم وجود الأب والأم، وتكون حضانة الطفل في القانون المعمول به حاليا للأم ثم للمحارم من النساء من طرف الأم، وبعدها محارم الطفل من النساء من جهة الأب على الترتيب، وإذا لم تتوفر حاضنة للطفل من النساء تنتقل حضانة الطفل تلقائيا إلى أقارب الطفل من الرجال بحسب ترتيبهم عند توزيع الورث على الترتيب.

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المجلس القومي للمراة يعلن رفضه لمشروع القانون المقدم من مجلس النواب:

وصرحت اللجنة التشريعية في المجلس القومي للمرأة في بيانا له قد اطلقه منذ ايام قليلة، أنها حددت الإعتبارات التي يجب وضعها في الحسبان عند مناقشة مشروع تعديل قانون الحضانة، وأعرب المجلس القومي للمرأة عن رفضه لمشروع قانون الحضانة الذي قدمه عدد من النواب في البرلمان المصري، الذي يقضي بانتقال الحضانة من الأم في حالة أنها تزوجت إلى الأب بدلا من أم الأم ولكن بشرط أن يكون الأب متزوجا في هذا الوقت، وأشارت اللجنة التشريعية للمجلس القومي للمرأة إلى أن المجلس لديه عدد كبير من مشاريع القوانين لتعديل قانون الحضانة لكنها قيد الدراسة حاليا للتوصل إلى مشروع قانون له رؤية متكاملة عن قضية الحضانة، ثم يتم بعد ذلك مناقشة مشروع القانون الذي تم التوصل إليه مع الجهات المعنية بذلك.

التدابير التي يجب وضعها في الحسبان في قانون الحضانة الجديد:

وأضافت اللجنة التشريعية للمجلس القومي للمرأة أن هناك العديد من المشكلات التي تترتب على قانون الحضانة خصوصا قضية الاستضافة، وهي مشكلات عالقة وجب تقديم حلول لها في القانون الجديد للحضانة، ومن ضمن هذه المشكلات إلزام الطرف الغير حاضن بإعادة الطفل المحضون في الموعد المحدد في قوانين الاستضافة، ومحاسبة من يخل بهذه القوانين أو مواعيد عودة الطفل إلى الحاضن بعد انتهاء فترة الاستضافة، بشرط أن لا تؤثر قوانين للاستضافة على حق الأم في رؤية الطفل والتواصل معه والاطمئنان عليه، كل هذا إلى جانب وضع ضوابط لتحديد فترة الاستضافة، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة الطفل بشكل أولي، وحالة الطفل الصحية والنفسية، وطالبت اللجنة التشريعية بضرورة حرمان من يخل بشروط الاستضافة أو يمتنع عن دفع النفقة أو أي من مواد قانون الحضانة، من حقه في استضافة الطفل، وذلك مع الأخذ ف الاعتبار أن يكون مكان الاستضافة مناسب للطفل، وأكدت اللجنة التشريعية في المجلس القومي للمرأة أن مشروت القانون الجديد كارثي على كل الأمهات الحاضنات في مصر.